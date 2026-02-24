Un recuerdo por el cuarto aniversario de la invasión rusa en Alicante y una llamada a la paz
Una manifestación recorre el centro de la ciudad con una bandera gigante y consignas por la paz y de agradecimiento por la acogida
“La victoria de Ucrania es la victoria del mundo”. Este ha sido el lema que ha encabezado la manifestación que ha conmemorado en Alicante el cuarto aniversario de la invasión militar rusa contra Ucrania y que ha movilizado a unas 600 personas, según la Subdelegación del Gobierno, la absoluta mayoría de ellas ucranianas.
Entre cánticos y consignas como “hoy Ucrania, mañana Europa”, los manifestantes han recorrido la distancia que separa Luceros de la plaza del Ayuntamiento, cruzando la avenida Alfonso X el Sabio, la Rambla y la calle Rafael Altamira hasta llegar frente al consistorio.
La marcha la ha organizado la entidad Amigos de Ucrania, y ha tenido como reclamo visual una bandera gigante de este país de 100 metros de largo, exhibida durante todo el recorrido.
La única presencia política ha sido la del diputado autonómico socialista José Díaz, en un acto en el que se ha evidenciado que el conflicto en el este de Europa no moviliza a la ciudadanía tanto como en los inicios de la invasión, cuando en Alicante llegaron a manifestarse casi 2.000 personas por esta causa.
En el manifiesto final, leído por Anna Shkalenko, de la entidad convocante, se ha transmitido el agradecimiento a Alicante por el apoyo al pueblo ucraniano, se ha recordado a los ucranianos muertos durante el conflicto y “la fuerza de la gente, porque mientras Ucrania defendía su libertad en el frente, millones de personas tuvieron que reconstruir su vida lejos de casa”, recordando en este sentido la acogida de “la Comunidad Valenciana, las instituciones y la sociedad española” a los que huyeron de su país.
Por último, en el manifiesto también se ha reivindicado “una paz justa, digna y duradera, que no borre el sacrificio ni la valentía de quienes han defendido la libertad durante estos años”.
