La conselleria adecenta la Escuela de Arte de Alicante, pero la comunidad educativa alerta de más riesgos

La Conselleria de Educación ha iniciado un lavado de cara en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (Easda), un centro público, cuya comunidad educativa urge el traslado inmediato por las graves deficiencias que arrastra desde hace décadas, advertidas en varios informes de seguridad, y por el temor a que se produzcan incidentes por la peligrosidad de algunas de las instalaciones. La sustitución las persianas y la limpieza de escombros del solar contiguo al inmueble han formado parte de la respuesta que por ahora ha dado la Administración valenciana, tras la visita de su titular Carmen Ortí el pasado enero.

Desde el departamento autonómico han asegurado a INFORMACIÓN que "está estudiando la posibilidad de encargar un proyecto técnico concluyente sobre la situación del edificio" y que se han acometido "las reparaciones necesarias para el funcionamiento" del mismo. Además, actualmente se está valorando la instalación de nuevos hornos para los ciclos de cerámica.

Sin embargo, mientras se producen estas actuaciones de mantenimiento, tildadas de "parche" por la comunidad educativa, esta infraestructura educativa sigue dando signos de su deficiente estado. Como ejemplo, este martes, desde la plataforma Nueva Easda Ya alertaron de la caída de parte de un techo.

Este colectivo, formado por docentes y alumnos, ha venido denunciando en los últimos meses, a raíz de la clausura del centro por una plaga de pulgas, la existencia de goteras, techos falsos caídos, grietas, fisuras y humedades, enchufes quemados en los talleres, así como de la falta de accesibilidad y de aislamiento térmico.

Las lamas retiradas de las ventanas de la Easda, donde se han colocado persianas / ALEX DOMINGUEZ

En ruinas

El último informe de seguridad de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante ya advirtió del "riesgo estructural en soportales y zonas de paso", además de "deficiencias graves" en el mantenimiento de las instalaciones, según el sindicato STEPV. El estudio técnico elaborado por el Invassat (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo) de 2018, al que se refirió el sindicato, recogió, además, la necesidad de una valoración estructural "inmediata" por personal técnico competente, la recomendación explícita de "cerrar las zonas afectadas" hasta su reparación y la urgencia de un programa de mantenimiento y revisiones periódicas.

Las advertencias de este sindicato no han sido las únicas, Comisiones Obreras, UGT, PSOE y Compromís han pedido respuestas tanto al Ayuntamiento,como a la Conselleria de Educación.

Desde entonces, han sido diferentes los escenarios que se les ha planteado para su traslado, desde Benalúa, a la biblioteca Azorín en el Postiguet, pero todo sigue igual, incluso peor, por el transcurso de los años y el deterioro del inmueble, según usuarios de este centro de referencia en la enseñanza de grados universitarios y de posgrado alicantino.