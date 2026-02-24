Una de las cuatro nuevas unidades de hemodinámica avanzada de la Comunidad está en el Hospital de Alicante

La Conselleria de Sanidad ha implantado en las unidades de hemodinámica de los hospitales de la Comunidad Valenciana una nueva estructura de trabajo en red que, asegura, acorta los tiempos de espera, lo que supone "un importante beneficio para los pacientes y también para los profesionales al ampliar experiencia mediante la incorporación de nuevas técnicas". En el marco de esta nueva, se han designado cuatro Unidades de Hemodinámica Avanzada referentes del Sistema Valenciano de Salud en los hospitales Clínico, La Fe y General en Valencia; y el Doctor Balmis en Alicante.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha señalado que la coordinación de los servicios asistenciales, la gestión compartida de agendas, de recursos y criterios clínicos va a permitir homogeneizar la atención sanitaria”.

“Además, la creciente complejidad de las técnicas en cardiología intervencionista, junto con el objetivo de mejorar la equidad y la eficiencia del sistema sanitario hace necesario que se creen redes asistenciales integradas que faciliten el intercambio de experiencia, recursos y conocimientos”, ha subrayado.

Cardiología

Así se ha pronunciado el conseller tras la reunión que ha mantenido con los responsables de los servicios de cardiología y de las unidades de hemodinámica de los hospitales La Fe, Manises, Arnau de Vilanova y Doctor Peset, que forman parte del grupo de expertos que participa en la elaboración de la nueva organización asistencial.

Gómez ha indicado que “la finalidad es implantar una nueva estructura organizativa en red de las unidades de hemodinámica de la Comunidad Valenciana que establezca los itinerarios clínicos y que cuente con protocolos consensuados para garantizar la mejor calidad asistencial a los pacientes”.

Las cuatro unidades de referencia, entre ellas la de Alicante, se encargarán de las patologías cardiovasculares complejas, dado que la hemodinámica avanzada ha sido catalogada como servicio hospitalario de alta complejidad. Sus profesionales realizan prestaciones con especial dificultad técnica, uso de tecnología sanitaria o procedimientos que requieran una amplia experiencia profesional. El ámbito de actuación va más allá de una única agrupación sanitaria interdepartamental para garantizar la misma calidad asistencial independientemente de donde se resida.

El conseller añade que con esta nueva estructura “las unidades de hemodinámica avanzada actuarán como referentes de las unidades de hemodinámica ordinarias para intervenciones de alta complejidad y riesgo”. “El objetivo es que las cuatro unidades de hemodinámica de referencia trabajen de forma coordinada con las otras diez unidades que tienen asignadas para agilizar y mejorar los circuitos asistenciales”, ha añadido.

ATLAS

Estructura

Por todo ello, la Conselleria de Sanidad ha establecido la siguiente estructura: Los hospitales de Vinaròs, La Plana, Sagunto y Francesc de Borja de Gandia tendrán como referencia la unidad avanzada del Hospital Clínico de Valencia. En el Hospital La Fe de Valencia se integran los pacientes del Doctor Peset, Manises y Arnau-Lliria. Por otro lado, el Hospital General de Valencia será el referente para los pacientes de los hospitales de Requena, La Ribera, Lluís Alcanyís de Xàtiva, Ontinyent y General de Castellón. El Hospital Doctor Balmis de Alicante engloba al resto de hospitales de la provincia.

"De manera operativa, la red supone la redistribución de los pacientes para agilizar tanto el diagnóstico como el tratamiento, aprovechando la especialización de cada unidad por lo que se gana en eficiencia al reducir la demora”, afirma el titular de Sanidad.

Previamente a la configuración final de la red de hemodinámica se ha desarrollado una experiencia entre los hospitales La Fe y Arnau de Vilanova con resultados que garantizan los beneficios de esta nueva estructura de trabajo.

Prueba piloto

La colaboración en red entre la unidad de hemodinámica del Hospital Universitario y Politécnico La Fe y la sala de hemodinámica del Hospital Universitario Arnau de Vilanova, creada recientemente, ha supuesto reducir de 180 días a 24 la demora para cateterismos diagnósticos, es decir, se ha disminuido la lista de espera cerca del 90 % para diagnosticar patologías cardiovasculares y aplicar tratamiento.

Gómez ha calificado de “óptimos” los resultados de esta experiencia entre estos dos hospitales, por lo que se van a integrar también las unidades de hemodinámica del Hospital Doctor Peset y del Hospital de Manises, “con el fin de mejorar y garantizar en condiciones de equidad la atención a los pacientes con patología cardiovascular”.

“El objetivo es extender esta experiencia a todo el Sistema Valenciano de Salud porque ya tenemos la evidencia de que este sistema de trabajo en red es muy satisfactorio, ya que permite compartir los recursos asistenciales, acortar los tiempos de acceso al tratamiento y garantizar mayor calidad y equidad para todos los pacientes con patología cardiovascular”.