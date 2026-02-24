Coto a los dispositivos digitales para dar clase en los colegios de Alicante: este es el tiempo que podrán usarse

El uso de los dispositivos digitales, ya sean tabletas, móviles u ordenadores, en los colegios de la provincia de Alicante y del resto de la Comunidad Valenciana van a tener que estar cronometrados a partir del próximo curso. Es una de las novedades que la Conselleria de Educación prepara para reformar Primaria, a la que se añadirán otras como la supresión de los proyectos interdisciplinarios, para potenciar las clases de Matemáticas, Castellano y Valenciano, así como la lectura.

Los centros educativos van a tener prohibido sustituir los libros impresos por las pantallas, ni estas tampoco van a poder ser el material principal del área en las aulas con alumnos de hasta 12 años. Por primera vez, la Administración autonómica va a regular el tiempo que los maestros dedican a enseñar con medios tecnológicos, después de haber prohibido hace dos cursos la entrada de los móviles a los colegios e institutos, pero autorizando de manera excepcional su uso académico.

De este modo, en primero y segundo de Primaria (de 6 a 8 años) los niños solo podrán aprender con dispositivos digitales una hora a la semana; los de tercero y cuarto (de 8 a 10 años) podrán utilizarlos dos horas semanales y los de quinto y sexto (10 a 12 años) ya podrán emplearlos durante una hora diaria. Además, los colegios no podrán exigir tareas digitales en casa. Para edades superiores, es decir, una vez que entren al instituto, de momento Educación no ha puesto límites al uso de la tecnología en las aulas.

Además de este cambio, los colegios tendrán una reorganización de horarios, debido al aumento de una hora semanal para Matemáticas, Castellano y Valenciano (en total tres semanales) a costa de la supresión de la enseñanza por proyectos que, como en Infantil, permite a los alumnos adquirir competencias de una forma diferente, incluso aprender varias disciplinas a la vez y ponerlas en práctica. Este tipo de aprendizaje es muy valorado entre el profesorado por las posibilidades de trabajar de manera transversal conocimientos a través de un método diferente al de cada día.

Otra de las novedades será la introducción de un tiempo específico de lectura en 3º y 4º de Primaria, de una hora y media semanal. Así, se pretende generar y fomentar un hábito lector en todo el alumnado que tenga continuidad en los niveles siguientes, para favorecer también que el alumnado más vulnerable disponga de un tiempo de lectura semanal garantizado.

Los niños de seis a ocho años solo podrán aprender con pantallas una hora a la semana

Un colegio de Alicante, haciendo uso de las nuevas tecnologías / Pilar Cortés

Bachillerato

Para la última etapa del instituto, Educación no solo va a apostar por dar prioridad al estudio de los autores valencianos, frente a los catalanes y los baleares, en la asignatura de Valenciano, lo que ha desatado ya críticas entre el profesorado, también prepara otros cambios ya anunciados, como la inclusión de una optativa sobre la Unión Europea o la obligatoriedad de estudiar la etapa de ETA y las víctimas.

Otra de las novedades que se avecinan es la recuperación de la atención educativa para que el alumnado que no elija Religión pueda realizar "proyectos significativos", un aspecto que, según el STEPV, no está regulado ni en el Real Decreto ni en ninguno otro lugar, y que "supone un secuestro del alumnado que no quiere impartir la asignatura de Religión, que no tendría que formar parte del curriculo de la enseñanza, puesto que es una asignatura claramente adoctrinadora del alumnado", ha criticado el sindicato mayoritario de los docentes.

Respecto a la polémica por el coto a los autores catalanes y baleares, Educación ha defendido que el currículo "mantiene un enfoque integrador y no establece un listado cerrado de autores, de modo que serán los centros educativos, en el ejercicio de su autonomía pedagógica, quienes concreten las lecturas". Y frente a las críticas recibidas, ha negado que "se eliminen autores de otras tradiciones, ya que el diseño curricular fija etapas, movimientos y competencias, pero no nombres concretos".

Francisco Javier, superviviente del atentado de ETA, en el IES Figueras Pacheco / Alex Domínguez

En BAT habrá una optativa sobre la UE y la obligación de estudiar a ETA

En primero de Bachillerato se contemplan los clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, junto con los principales autores valencianos desde los orígenes hasta la Edad Moderna. En segundo de Bachillerato se abordan las grandes etapas de la literatura española contemporánea y, paralelamente, movimientos clave de la literatura valenciana como la Renaixença, la posguerra y la producción literaria desde los años 60 hasta la actualidad.

Por su parte, Comisiones Obreras ha criticado que los dos proyectos de decreto de Primaria y Bachillerato comparten un mismo hilo conductor: " cambiar el rumbo de la escuela pública hacia una lógica de resultadismo, clasificación y presión, y dejar en segundo plan aquello que hace una educación de calidad, cooperación, inclusión, coeducación, pensamiento crítico y equidad".