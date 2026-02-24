Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación quiere cambiar la fórmula para que los municipios elijan cuándo hay o no clase

La conselleria ultima una reforma para adaptar el calendario escolar a las fiestas y tradiciones de cada localidad

Vuelta al cole en Alicante: este es el calendario escolar para el curso 2025-2026 / Eva Abril

A. Fajardo

A. Fajardo

La Conselleria de Educación quiere cambiar la fórmula para que los municipios decidan qué días hay clase y qué días no. El departamento autonómico ha anunciado una reforma que permitirá a los ayuntamientos adaptar de forma puntual la organización del curso a sus circunstancias locales.

Hasta ahora, los consistorios únicamente podían proponer un máximo de tres días festivos de entre los declarados lectivos en el calendario, que debían coincidir con las fiestas de la localidad. Con la modificación, los ayuntamientos podrán solicitar, previo acuerdo del Consejo Escolar Municipal, la reorganización de bloques, tal y como ha informado la Administración valenciana.

De este modo, se podrán intercambiar bloques de hasta cuatro días consecutivos lectivos por otro bloque de la misma duración que deberá coincidir con días inmediatamente anteriores o posteriores a las festividades locales o con tradiciones de cada municipio, siempre que estas se celebren fuera de los periodos vacacionales establecidos, según ha explicado el departamento dirigido por Carmen Ortí a los representantes de las asociaciones de madres y padres.

Se podrán intercambiar bloques de hasta cuatro días consecutivos lectivos por otro bloque de la misma duración

Una clase de un colegio de la provincia con los alumnos sentados. / PILAR CORTES

Autorizaciones

La autorización de la modificación del calendario escolar corresponderá a las direcciones territoriales de Educación y exigirá la justificación organizativa y educativa de la medida, manteniéndose en todo caso el número mínimo de días lectivos establecidos por la normativa estatal.

En este sentido, el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, ha señalado que “con esta modificación ni se incrementan ni se reducen los días lectivos; simplemente se permite ordenar mejor el calendario para adecuarlo a la realidad social y educativa de cada localidad”.

Cabo ha explicado además que “se trata de una actualización de una norma de hace más de veinticinco años que mejora la participación de la comunidad educativa y aporta seguridad jurídica a centros, familias y ayuntamientos”. 

La conselleria recuerda que cualquier modificación deberá contar con el acuerdo del Consejo Escolar Municipal y la correspondiente autorización administrativa.

