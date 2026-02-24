Exposición de dibujos de escolares en el Colegio de Médicos de Alicante hasta el 6 de marzo

El concurso de dibujo "Miradas Infantil" de la Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera ha entregado los premios de su quinta edición. Un total de 123 niños y niñas de nueve centros escolares de Alicante, además de la Asociación Aspanion, participaron en esta convocatoria que fomenta la creatividad artística y la educación visual entre los más jóvenes. Todas las obras estarán expuestas hasta el 6 de marzo en la Sala Fundación Jorge Alió del Colegio de Médicos de Alicante (COMA).

El premio de la categoría de 6 a 8 años valorado en 150 euros lo consiguió "Construyendo mi futuro", de Carla Andrea Herrero Suárez. Galardón patrocinado por la Asociación de Artistas Alicantinos (AAA), representada por Loles Guardiola, presidenta de la Asociación de Artistas Alicantinos, y Juan Antonio Poblador como presidente de honor. Así, las menciones honoríficas fueron para "Mirada al futuro", de Helena Huerta García, "La óbtica" de Paula Menchón Gil y "Ojo Caleidoscópico", de Marta Alió Amesty.

La muestra se exhibirá también entre el 12 de marzo y el 10 de mayo en la sala de la Lonja del Pescado de Alicante

"Ojo de magia"

Asimismo en la franja de 9 a 12 años, el premio de 200 euros patrocinado por la artista Maryla Dabrowska, comisaria también del certamen, recayó en "Un ojo de magia", de Valeria Martínez Kulikova. También se otorgó una mención especial para "Escuchar es otra forma de mirar", de Erick Castillo Bastante. Mientras, las menciones honoríficas se otorgaron a "El futuro soy yo", de Enzo Moreno Molina; "Cuidando la mirada", de Hugo Carreras Majuelos y "Mirando una noche estrellada", de Ane Crespo Fernández.

Ya en la categoría de 13 a 16 años, Naia Amat Rodríguez con "La mirada que tú eliges" ganó los 500 euros del Premio COMA, que estuvo representado por el doctor Hermann Schwarz y el doctor Lobato, presidente y coordinador del Ateneo Cultural del COMA, respectivamente.

Y las menciones honoríficas son para "En mi futuro, todos bailamos al mismo ritmo", de Lucía Fernández Muñoz y "El futuro de la operación ocular", de Abel Vera Paterna.

Categoría 9 a 12 Primer premio Un ojo de magia / INFORMACIÓN

Trofeos

Los ganadores y merecedores de menciones recibieron un trofeo de la Fundación Jorge Alió elaborado por la escultora Elena de la Romana. Los premiados y no premiados también recibieron un diploma de participación, entregándose también trofeo al colegio con mayor participación a Santa Teresa de Vistahermosa, que recogió el coordinador de la actividad de artes plásticas Antoni Jover. Y el trofeo al docente más motivador fue para la artista Alicia Mena, como incentivo a la implicación educativa.

Por su parte, el artista con síndrome de Down Juan Luis Barud Dabrowki, premiado en 2020 y creador del logo "Miradas Infantil", realizó el sorteo de un bono de clases de pintura donado por el artista Adrián Muñoz Espouy. Se finalizó con una sorpresa organizada por la Fundación Servicios Familiares de la Comunidad Valenciana, cuya responsable Belén Estevan estuvo presente en la jornada.

"Hemos querido invitar a los más pequeños a plasmar su visión creativa y optimista sobre lo que está por venir, en un contexto donde la mirada cobra un significado especial para la ciudad y propia fundación”, explica María López Iglesias, presidenta ejecutiva de la Fundación Jorge Alió. La también directora del cartamen añade que “este concurso está abierto igualmente a escolares con discapacidad visual, reforzando así nuestro compromiso con la integración, accesibilidad y sensibilización en torno a la salud visual”.

Lonja del Pescado

Todos los dibujos premiados se exhibirá en la Sala Municipal de Exposiciones de la Lonja del Pescado del Ayuntamiento de Alicante, coincidiendo con la inauguración del XIV Certamen Nacional y el XI Certamen Internacional de Pintura "Miradas". Allí permanecerán entre el 12 de marzo y el 10 de mayo, día de la clausura de la exposición ‘Miradas’ 2026.

El doctor Jorge Alió, presidente de honor de la Fundación Jorge Alió, afirma que "la creatividad de estos jóvenes artistas demuestra que la salud visual también puede ser pensada, sentida y expresada desde edades tempranas. Abrimos una ventana a sus emociones, sueños y compromiso con el futuro”.

El V Certamen "Miradas Infantil", que coincide con el 30º aniversario de la Fundación Jorge Alió, cuenta con el apoyo de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alicante, que remite las bases de participación; al igual que Concapa lo hace en las Ampas: su presidenta Anabel Aliaga acudió al acto.

También acudió José Navarro, de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, responsable de los regalos a participantes y premiados; y Juana María Balsalobre, doctora en Historia, especialista en Museología de Arte Contemporáneo y comisaria de la muestra, que asistió como miembro especial del jurado.

Además, colaboraron Aspanion Niños con cáncer, participando con múltiples dibujos; Arte Cuadro con las enmarcaciones de las obras premiadas; y la revista de arte y humanidades ArtyHum, que difundió digitalmente este certamen.