La Generalitat se hará cargo del solar adyacente al Síndic de Greuges en la calle San Francisco de Alicante

Novedades en la calle San Francisco de Alicante. El solar adyacente al Síndic de Greuges, defensor autonómico que tiene sede en la ciudad, quedará en manos el fondo de Patrimonio de la Generalitat.

Así se ha acordado en la Mesa de las Cortes Valencianas, que tras haber tenido constancia de la voluntad del Síndic de no ampliar la sede de la institución, ha encomendado al letrado director del Servicio de Contratación, Convenios e Infraestructuras la realización de las gestiones ante la Dirección de General de Patrimonio de la Generalitat, adscrita a la Conselleria de Economía y Hacienda, para integrar en Patrimonio el inmueble, que hasta ahora pertenecía a las Cortes Valencianas.

Recorrido

Las Cortes abordaron en noviembre la situación del solar anexo al edificio del defensor del pueblo, en el número 37 de la calle San Francisco, adquirido hace más de veinte años para albergar una futura ampliación que nunca llegó a ejecutarse. Después de más de una década con la fachada protegida sostenida por un andamio y sin que se haya iniciado ninguna obra, el parlamento decidió solicitar una aclaración formal al Síndic sobre si mantiene su interés en el proyecto, después de que la propia Sindicatura haya trasladado de manera interna que no prevé continuar con él.

Fuentes de la institución que encabeza Ángel Luna reconocieron entonces que, aunque la sede se ha quedado pequeña, la ampliación “no se va a hacer de momento” por cuestiones organizativas y de funcionamiento interno. “El inmueble no es nuestro, es de las Cortes. No podemos decidir qué quieren hacer con el edificio”, explicaban las mismas fuentes, que confirmaban que la actuación se frenó por el coste, no revelado, que suponía ponerla en marcha. Aun así, resaltaban que las necesidades de espacio persisten. Parte del equipo trabaja dos días por semana en remoto, pero cuando coinciden todos los profesionales del Síndic en la sede no caben.

Las dependencias presentan problemas de distribución, con despachos grandes pero poco aprovechables, pasillos que restan metros útiles y fotocopiadoras instaladas en zonas de paso, y una sala de juntas que no permite reuniones amplias. En esos casos deben desplazarse a dependencias externas como el Colegio de Abogados, el Gil-Albert o locales municipales. Además, las actuales instalaciones carecen de rampa de acceso, un déficit que limita su funcionalidad.

Documentación

La documentación elevada a la Mesa de las Cortes por José Carlos Navarro Ruiz, letrado-director de Contratación, Convenios e Infraestructuras, repasa el largo periplo del inmueble, adquirido por el parlamento para ampliar la sede del Síndic y sometido en 2011 al derribo interior, conservando únicamente la fachada catalogada.

Desde entonces, la institución ha asumido el coste del mantenimiento del andamio que la sostiene, 3.753 euros al año, además de tareas de limpieza y otros gastos asociados. En 2022, tras confirmar la Sindicatura su interés en retomar el proyecto, técnicos de las Cortes visitaron el solar para actualizar la documentación e iniciar la licitación de la asistencia técnica necesaria para ejecutar la obra. La tramitación no avanzó y, según el informe recibido en noviembre, la implantación del teletrabajo llevó a la institución a reconsiderar su posición.

Las Cortes dieron fe de esta voluntad el 16 de febrero y, ante tal situación, la institución propietaria del solar solicita a Patrimonio que lo asuma "para destinarlo a algún uso público o su enajenación para atender fines de interés general".