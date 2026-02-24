La gestora del PSOE de Alicante constata la “alarma social” provocada por el escándalo de la vivienda protegida

Con preocupación. Así se muestra la gestora del PSOE en Alicante, órgano que dirige la agrupación local desde la dimisión forzada de Miguel Millana como secretario local a instancias de la dirección autonómica del partido, que lidera Diana Morant.

En concreto, en una reunión celebrada este lunes, los socialistas han llevado a cabo una propuesta de resolución en la que manifiestan que “la vivienda protegida debe ser una herramienta de justicia social, no una vía para el privilegio ni para el descrédito de las instituciones”, a la vez que constatan la “lógica alarma social” que ha causado el escándalo de Les Naus, destapado por INFORMACIÓN a finales de enero, sobre la adjudicación de viviendas protegidas a personas relacionadas con el Ayuntamiento de Alicante y con la Generalitat.

Según los dirigentes del partido a nivel local, con casos como este “se perjudica la confianza ciudadana en las instituciones y se hiere moralmente a miles de familias que esperan una oportunidad real para acceder a la vivienda”.

Ante esta exposición de hechos, en la que también añaden que “la vivienda protegida existe para corregir desigualdades, no para reproducirlas”, la gestora adopta una resolución de cinco acuerdos en la que se “reafirma la vivienda como derecho y prioridad pública”, se “defiende la función social de la vivienda protegida”, se exige “transparencia y controles reforzados” y se muestra el “respaldo a la petición formulada por el grupo municipal socialista de dimisión del alcalde”, Luis Barcala, “ante la gravedad de los hechos conocidos”.

En el último de los acuerdos, la gestora acuerda trasladar la resolución al grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, liderado por Ana Barceló, con quien la ejecutiva provisional ha mostrado cercanía desde su constitución, a diferencia de lo que pasaba anteriormente, cuando el exsenador Ángel Franco controlaba la agrupación.