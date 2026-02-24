El gobierno de Barcala rechaza la instalación de otra planta solar en Alicante

El gobierno de Barcala rechaza otra planta solar en Alicante que aprobó previamente. La Junta de Gobierno acordó este martes solicitar este martes al Consell la anulación de la autorización para la construcción de la planta solar fotovoltaica "FV La Alcoraya I". Esta solicitud se produce tras la emisión de una serie de informes técnicos por parte del Ayuntamiento de Alicante, que han planteado objeciones al proyecto. Entre las principales dudas señaladas se encuentran la ubicación de la planta sobre suelos no urbanizables de especial protección y la modificación de las parcelas inicialmente aprobadas, lo que genera incompatibilidades con el planeamiento urbanístico. Además, el equipo de gobierno del PP anunció su intención de presentar un recurso contencioso-administrativo en caso de que la Generalitat no atienda la solicitud de anulación.

El origen de la controversia se remonta a principios de 2021, cuando la empresa solicitó a la Generalitat Valenciana la autorización para instalar una planta solar en el término municipal de Alicante, específicamente en varias parcelas del polígono 25 de La Alcoraya. El proyecto tenía como objetivo instalar una central fotovoltaica con una potencia de 8,365 MW y fue inicialmente considerado compatible con el planeamiento urbanístico local, obteniendo en enero de 2022 un certificado de compatibilidad urbanística por parte del Ayuntamiento de Alicante.

Los motivos del rechazo

Sin embargo, a medida que avanzó el proceso de tramitación del proyecto, comenzaron a surgir dudas sobre su viabilidad. A lo largo de 2024 y 2025, diversos informes técnicos del Servicio de Planeamiento del Ayuntamiento de Alicante emitidos en respuesta a las modificaciones del proyecto alertaron sobre varios puntos que comprometían la compatibilidad del mismo con la normativa urbanística vigente. Entre las principales objeciones se encontraba la afectación de la planta a suelos catalogados como "Suelo No Urbanizable de Especial Protección", específicamente en áreas de Rambla, que están protegidas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Además, las nuevas parcelas incluidas en el proyecto no coincidían con las que originalmente fueron aprobadas en el certificado de compatibilidad urbanística. En concreto, se incluye una parcela de titularidad municipal, lo que genera una incompatibilidad con la normativa sobre el uso privativo de terrenos públicos para proyectos de este tipo.

Impugnación municipal

A pesar de los informes desfavorables del Ayuntamiento, la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana autorizó el proyecto el 22 de diciembre de 2025. La resolución otorgó la autorización administrativa necesaria para la construcción de la planta solar, aunque dicha decisión fue notificada al Ayuntamiento en enero de 2026.

Ante esta situación, el gobierno municipal del PP ha decidido presentar un requerimiento previo a la Generalitat Valenciana, solicitando la anulación de la resolución autonómica. El Ayuntamiento fundamenta su posición en los informes técnicos emitidos por el Servicio de Planeamiento, que subrayan la incompatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico local y con los valores ambientales de la zona. En caso de que la Generalitat no acceda a la solicitud de anulación, el gobierno municipal tiene previsto interponer un recurso contencioso-administrativo.

Mismo planteamiento en Fontcalent

En diciembre de 2025, el Ayuntamiento de Alicante ya había tomado una postura similar respecto a otro proyecto solar en Fontcalent, donde la Generalitat Valenciana había otorgado autorización para la construcción de una planta fotovoltaica de 50.000 metros cuadrados, aunque esta no contaba con un informe municipal favorable previo. El gobierno municipal rechazó la autorización, aduciendo que el proyecto afectaba parcialmente a suelo no urbanizable de especial protección, específicamente en una zona de rambla.

El proyecto en Fontcalent, promovido por la empresa concesionaria, contempla la instalación de una planta solar con una potencia de 8.600 KWn, en una extensión de 50.560 metros cuadrados. De esta área, 27.056 metros cuadrados estarían destinados a los módulos fotovoltaicos, que se ubicarían directamente sobre el terreno sin necesidad de cimentación previa. A pesar de que la Generalitat autorizó la obra y el plan de desmantelamiento del terreno, el gobierno municipal señala que no se debe permitir la construcción en un suelo protegido, con la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo.