Ya hay fecha para la comisión de investigación de las adjudicaciones de viviendas protegidas de Alicante en las Cortes

Las fechas para el inicio de la comisión de investigación en las Cortes Valencianas de las adjudicaciones de viviendas protegidas en Alicante comienzan a aclararse. Este martes, en la Mesa de las Cortes, se ha tramitado la propuesta para constituir este órgano, aprobado en el pleno el pasado jueves a propuesta de Vox y con el voto afirmativo del PP, de Compromís y con la abstención del PSPV.

En concreto, según se ha tramitado en la Mesa de las Cortes, los grupos políticos con representación en la cámara autonómica tendrán tiempo hasta el lunes 2 de marzo para nombrar a los diputados que participarán en la comisión. A la espera de que se conozca la composición definitiva, desde el PSOE afirman que uno de sus tres diputados que formarán parte de la comisión será José Díaz. Se trata del portavoz de la gestora del partido en Alicante y de una de las personas que más suenan como posible candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027.

Por su parte, en Compromís aseguran que una de las participantes será María José Calabuig y que el otro diputado será también electo por Alicante, por lo que la coalición tiene para elegir entre Aitana Mas, Gerard Fullana y Juan Bordera. Mientras tanto, en Vox, que también tendrá dos representantes, dan por segura la participación del diputado alicantino Miguel Pascual, encargado de defender en el pleno la creación de la comisión. En el PP, el partido con más representantes, cuatro, aún no han aclarado quienes participarán.

Fecha de constitución

Por otra parte, la propuesta para que se constituya la comisión de investigación es el viernes 6 de marzo, la fecha límite según el Reglamento de las Cortes, que da 15 días naturales para su constitución desde que el órgano se aprueba en el pleno de la cámara.

A partir de entonces, la comisión tendrá 12 meses para celebrar reuniones e investigar los hechos, y sus conclusiones, pese a que no son vinculantes, sí que pueden ser aportadas a la Fiscalía. Antes, los grupos tienen que pactar por mayoría un plan de trabajo que incluya cuestiones tan relevantes como los comparecientes en la comisión.

El PP y Vox tienen mayoría en el órgano, por lo que podrían pactar, tal como ha ocurrido con la comisión de la dana, un plan acordado entre ambas formaciones. Sin embargo, las reiteradas exigencias de Vox para que dimita el alcalde de Alicante, Luis Barcala, por las adjudicaciones de viviendas protegidas a personas vinculadas con el Ayuntamiento de Alicante y con la Generalitat, tal como destapó INFORMACIÓN a finales de enero, hacen pensar, a priori, que esta comisión podría ser diferente, ya que en ningún momento los ultras pidieron la dimisión del expresidente Carlos Mazón por la gestión de la dana, que provocó 230 muertos en la provincia de Valencia en octubre de 2024.

Desde Vox, de hecho, no descartan un posible entendimiento con los grupos de izquierda para acordar el plan de trabajo de esta comisión, aunque desde el PSPV y Compromís dan por hecho que los ultras volverán a pactar con el PP.

Las fechas propuestas serán trasladadas el miércoles a la Junta de Síndics, donde se deberán ratificar.