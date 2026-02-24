Hogueras de Alicante 2026: calendario y programa de actos
La Federació de Fogueres desvela la agenda para las fiestas oficiales de Alicante del próximo ejercicio
Las Hogueras de Alicante 2026 están cada vez más cerca y hay numerosos actos destacados antes del inicio de los días grandes de la Fiesta.
Uno de los elementos más destacados serán las mascletás de este año, que se celebrarán durante todo el curso. En total, se dispararán ocho durante el ciclo "Pólvora tot l’any" en distintos puntos de la ciudad. En el mes de abril, tendrán lugar las convivencias de candidatas, las infantiles el 6 y 7 de abril y las adultas del 10 a 12 de este mismo mes. Por su parte, las galas de candidatas a Bellea del Foc, tanto infantil como adulta también serán en abril , siendo la Gala infantil el 24 de abril y la Gala de las adultas el 25 de abril. En cuanto a las elecciones, la de la Bellea del Foc infantil será el 1 de mayo, y la de la Bellea del Foc será el 2 de mayo.
En cuanto a los eventos de junio, el día 5 se celebrará el Pregón de Fiestas en la Plaza del Ayuntamiento. Un día después será el Desfile del Ninot. El 13 de junio será una fecha especial, con una nueva mascletà en la Gran Vía a las 14:00 horas, además del tradicional desfile de comisiones. Además, el Coso Multicolor volverá a recorrer el entorno de Gran Vía, en este caso el 28 de junio a las 20:00 horas.
Calendario de las Hogueras de Alicante 2026
Febrero
- Todo el mes: presentaciones de bellezas y damas de las comisiones de hogueras (escenarios libres)
Marzo
- Todo el mes: presentaciones bellezas y damas de las comisiones de hogueras (escenarios libres)
- Sábado 7 / domingo 8: presentaciones bellezas y damas de las comisiones de hogueras (escenarios de Federació)
- Domingo 22: mascletà del ciclo Pólvora tot l´Any (lugar por determinar, 14:00 horas)
Abril
- Del 1 al 5: Semana Santa (no se realizan actos)
- Días 6 y 7: convivencias candidatas a a Bellea del Foc infantil (lBenidorm)
- Días 10 a 12: convivencias candidatas a Bellea del Foc (Toledo)
- Sábado 18: Fogueres Fest (lugar por determinar)
- Viernes 24: Gala candidatas infantiles (lugar por determinar, 18:00 horas)
- Sábado 25: Gala de candidatas (lugar por determinar, 18:00 horas)
- Lunes 27, martes 28 y miércoles 29: ensayos de las elecciones de las Belleas del Foc (Plaza de Toros, 18:00 horas)
- Recepción del Ayuntamiento a las candidatas a Bellea del Foc (por determinar)
Mayo
- Viernes 1: Elecció de la Bellea del Foc infantil (Plaza de Toros, 21:00 horas)
- Sábado 2: Elecció de la Bellea del Foc (Plaza de Toros, 21:00 horas)
- Domingo 3: mascletà de Pólvora tot l´any nocturna (lugar por determinar, 23:30 horas)
- Viernes 15: proclamación de la Bellea del Foc infantil (por determinar)
- Sábado 16: proclamación de la Bellea del Foc (por determinar)
- Sábado 16: Fiesta de la proclamación (parking Teulada)
- Viernes 22: inauguración de la Exposició del Ninot (Antigua Lonja del Pescado)
- Sábado 23: mascletà del ciclo Pólvora tot l´any (lugar por determinar, 14.00 horas)
- Domingo 24: Certamen de Teatro (Colegio Ángel de la Guarda)
- Sábado 30: Entrega de recompensas (Jardines del MARQ, 19:00 horas)
- Domingo 31: Certamen de Arroces (parque Lo Morant)
Junio
- Viernes 5: Música per a una Festa (Plaza de España, 18:30 horas)
- Viernes 5: Homenaje al Foguerer y Barraquer fallecidos (Plaza de España, 19:00 horas)
- Viernes 5: Desfile del Pregón (Itinerario oficial, 19:30 horas)
- Viernes 5: Pregón de Fiestas (Plaza del Ayuntamiento, 21:00 horas)
- Sábado 6: Desfile del Ninot (Itinerario oficial, 19:00 horas)
- Domingo 7: mascletà de Pólvora tot l´any (lugar por determinar, 14:00 horas)
- Sábado 13: mascletà de Pólvora tot l´any (Gran Vía, en la avenida Pintor Xavier Soler, 14:00 horas)
- Sábado 13: Entrada de bandas y desfile de comisiones (Itinerario oficial, 19:00 horas)
- Domingo 14: clausura de la Exposició del Ninot (Antigua Lonja del Pescado)
- Miércoles 17: Arribada del Foc (fachada de El Corte Inglés, 23:30 horas)
- Jueves 18: Mascletà a cargo de Fuegos Artificiales del Mediterráneo (Plaza de los Luceros, 14.00 horas)
- Viernes 19: Mascletà a cargo de Pirotecnia Crespo (Plaza de los Luceros, 14.00 horas)
- Sábado 20: Mascletà a cargo de Pirotecnia Turis (Plaza de los Luceros, 14.00 horas)
- Domingo 21: Mascletà a cargo de Fuegos Artificiales del Mediterráneo (Plaza de los Luceros, 14.00 horas)
- Domingo 21: Ofrenda de flores a la Virgen del Remedio (Itinerario oficial, 18:00 horas)
- Lunes 22: Desfile entrega de premios (Itinerario oficial, 11:00 horas)
- Lunes 22: Mascletà a cargo de Pirotecnia Pibierzo (Plaza de los Luceros, 14.00 horas)
- Lunes 22: Ofrenda de flores a la Virgen del Remedio (Itinerario oficial, 18:00 horas)
- Martes 23: Mascletà a cargo de Hermanos Ferrández (Plaza de los Luceros, 14.00 horas)
- Martes 23: Desfile folklórico Internacional (Itinerario oficial, 19:00 horas)
- Miércoles 24: Mascletà a cargo de Pirotecnia de Alta Palancia (Plaza de los Luceros, 14.00 horas)
- Miércoles 24 al jueves 25: disparo de la monumental Palmera (Monte Benacantil, medianoche)
- Miércoles 24 al jueves 25: cremà de las Hogueras Oficiales (Plaza del Ayuntamiento, medianoche)
- Jueves, 25: Fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Zaragozana (playa del Postiguet, 00.00 horas)
- Viernes, 26: Fuegos artificiales a cargo de Pibierzo (playa del Postiguet, 00.00 horas)
- Sábado, 27: Fuegos artificiales a cargo de Hermanos Ferrández (playa del Postiguet, 00.00 horas)
- Domingo 28: Coso Multicolor (Gran Vía, 20:00 horas)
- Domingo, 28: Fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Alto Palancia (playa del Postiguet, 00.00 horas)
- Lunes, 29: Fuegos artificiales a cargo de Fuegos Artificiales del Mediterráneo (playa del Postiguet, 00.00 horas)
Suscríbete para seguir leyendo
- Otros dos propietarios de Les Naus comunican su intención de renunciar a sus viviendas protegidas en Alicante
- La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal
- Arde un coche en la A-70 en Alicante
- La ruta de senderismo en Alicante que lo tiene todo: vistas al mar, al castillo y hasta unos depósitos subterráneos
- Vecinos atemorizados en la partida de Verdegás de Alicante señalan “amenazas y peleas” nocturnas en un parking de caravanas
- La cuenta atrás del alquiler en Alicante: mudanzas forzosas ante aumentos impagables
- El Consell alerta al juzgado de que hay residentes en viviendas protegidas de Alicante que no son los adjudicatarios
- Caos en los accesos a Alicante: retenciones en la A-70 y un accidente en la N-332 complican la mañana