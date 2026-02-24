Hogueras de Alicante 2026: calendario y programa de actos

Las Hogueras de Alicante 2026 están cada vez más cerca y hay numerosos actos destacados antes del inicio de los días grandes de la Fiesta.

Uno de los elementos más destacados serán las mascletás de este año, que se celebrarán durante todo el curso. En total, se dispararán ocho durante el ciclo "Pólvora tot l’any" en distintos puntos de la ciudad. En el mes de abril, tendrán lugar las convivencias de candidatas, las infantiles el 6 y 7 de abril y las adultas del 10 a 12 de este mismo mes. Por su parte, las galas de candidatas a Bellea del Foc, tanto infantil como adulta también serán en abril , siendo la Gala infantil el 24 de abril y la Gala de las adultas el 25 de abril. En cuanto a las elecciones, la de la Bellea del Foc infantil será el 1 de mayo, y la de la Bellea del Foc será el 2 de mayo.

En cuanto a los eventos de junio, el día 5 se celebrará el Pregón de Fiestas en la Plaza del Ayuntamiento. Un día después será el Desfile del Ninot. El 13 de junio será una fecha especial, con una nueva mascletà en la Gran Vía a las 14:00 horas, además del tradicional desfile de comisiones. Además, el Coso Multicolor volverá a recorrer el entorno de Gran Vía, en este caso el 28 de junio a las 20:00 horas.

Calendario de las Hogueras de Alicante 2026

Febrero

Todo el mes: presentaciones de bellezas y damas de las comisiones de hogueras (escenarios libres)

Nueva mascletá del ciclo "Pólvora tot l'any" / Alex Domínguez

Marzo

Todo el mes: presentaciones bellezas y damas de las comisiones de hogueras (escenarios libres)

Sábado 7 / domingo 8: presentaciones bellezas y damas de las comisiones de hogueras (escenarios de Federació)

Domingo 22: mascletà del ciclo Pólvora tot l´Any (lugar por determinar, 14:00 horas)

Abril

Del 1 al 5: Semana Santa (no se realizan actos)

Días 6 y 7: convivencias candidatas a a Bellea del Foc infantil (lBenidorm)

Días 10 a 12: convivencias candidatas a Bellea del Foc (Toledo)

Sábado 18: Fogueres Fest (lugar por determinar)

Viernes 24: Gala candidatas infantiles (lugar por determinar, 18:00 horas)

Sábado 25: Gala de candidatas (lugar por determinar, 18:00 horas)

Lunes 27, martes 28 y miércoles 29: ensayos de las elecciones de las Belleas del Foc (Plaza de Toros, 18:00 horas)

Recepción del Ayuntamiento a las candidatas a Bellea del Foc (por determinar)

Mayo

Viernes 1: Elecció de la Bellea del Foc infantil (Plaza de Toros, 21:00 horas)

Sábado 2: Elecció de la Bellea del Foc (Plaza de Toros, 21:00 horas)

Domingo 3: mascletà de Pólvora tot l´any nocturna (lugar por determinar, 23:30 horas)

Viernes 15: proclamación de la Bellea del Foc infantil (por determinar)

Sábado 16: proclamación de la Bellea del Foc (por determinar)

Sábado 16: Fiesta de la proclamación (parking Teulada)

Viernes 22: inauguración de la Exposició del Ninot (Antigua Lonja del Pescado)

Sábado 23: mascletà del ciclo Pólvora tot l´any (lugar por determinar, 14.00 horas)

Domingo 24: Certamen de Teatro (Colegio Ángel de la Guarda)

Sábado 30: Entrega de recompensas (Jardines del MARQ, 19:00 horas)

Domingo 31: Certamen de Arroces (parque Lo Morant)

Matías Segarra

Junio