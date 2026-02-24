Luceros se queda sin truenos alicantinos: tres pirotecnias de la provincia ausentes en las Hogueras 2026

Un año de ausencias en la plaza de Luceros. Alicante se prepara para vivir las Hogueras 2026 con un vacío que no pasará desapercibido, la ausencia de la mayoría de pirotecnias alicantinas en la plaza de Luceros. Este año, los truenos y terremotos finales de Hermanos Sirvent, Pirotecnia Ferrández y Coeters Dragons, habituales en el concurso de mascletás, no resonarán en la ciudad.

Pese a su ausencia en Alicante, dos de estas empresas sí estarán presentes en las Fallas de València: Hermanos Sirvent lo hará el 2 de marzo y Coeters Dragons el 4, en la plaza del Ayuntamiento de València. Los responsables de ambas pirotecnias aseguran que el espectáculo que ofrecerán allí no se repetirá en Alicante, al menos este año.

Desde el Ayuntamiento de Alicante explicaron que las decisiones se deben a diferentes motivos, aunque trágicos en algunos casos. "Los gerentes de dos de las mercantiles que dispararon y que no lo harán este mes de junio, Pedro Luis Sirvent (Hermanos Sirvent) y Manuel Ferrández (Pirotecnia Ferrández), fallecieron el pasado año debido a sendos incidentes en sus pirotecnias ocurridos en marzo y agosto de 2025", indicaban en un comunicado oficial.

Sin embargo, la explicación varía según cada empresa. Pedro Luis Sirvent, hijo del pirotécnico fallecido y encargado de Hermanos Sirvent, señala que la ausencia de este año se debe más a un descuadre de fechas que a otra causa. "Este año hemos tenido un error y no nos ha dado tiempo a presentar nuestra candidatura, nos ha pasado lo mismo en Castellón, pero sí estaremos en Fallas", explica Sirvent, quien añade que en 2027 intentarán regresar a Luceros: "Nuestra intención siempre es hacer mascletás en Hogueras".

Cierres de ciclo y otras prioridades

En el caso de Coeters Dragons, los pirotécnicos de Villena que llevan dos años sin participar en Luceros, mantienen que ya han cerrado su etapa en Alicante, aunque siguen presentes en València debido a los casi 30 años de trayectoria en el concurso de la capital del Turia. "No nos presentamos porque no seamos capaces, sino porque ya no somos tan jóvenes, hay que dejar paso a otras personas, nosotros hemos cerrado en Luceros" afirma José María Enríquez, responsable de la pirotecnia.

Por su parte, Pirotecnia Ferrández no estará presente ni en Alicante ni en València este año, enfocándose en otros encargos tras el fallecimiento el pasado año de Manuel Ferrández. "Por el calendario que manejamos y por la plantilla que tenemos hemos preferido enfocarnos en otros trabajos y no participar en concursos", aclara Joaquín Ferrández, actual responsable de la pirotecnia.

El responsable subraya que los concursos suponen un esfuerzo extra y que la inversión económica y de recursos es elevada. "Hoy en día un concurso es una inversión. Pero sí estaremos lanzando la Palmera en la Nit de l'Albà de Elche y en la mascletà de Gran Vía que organiza la Federació de Fogueres previa al inicio de las Hogueras", aclara Ferrández.

Un disparo fuera de concurso

La ausencia de estas tres pirotecnias deja un hueco notable en el calendario de mascletás alicantino. El disparo del 18 de junio vuelve a quedarse sin concurso, como ya ocurrió en 2023 y 2024. Finalmente, será la Pirotecnia Fuegos Artificiales del Mediterráneo quien realice la mascletà fuera de concurso. El resto de la programación queda conformada por Pirotecnia Crespo (19 de junio), Pirotecnia Turis (20 de junio), Fuegos Artificiales del Mediterráneo (21 de junio), Pirotecnia Pibierzo (22 de junio), Hermanos Ferrández (23 de junio) y Pirotecnia de Alta Palancia (24 de junio).