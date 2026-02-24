El ministro Bustinduy sobre el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante: "Los okupas son los del PP"

El escándalo de las viviendas protegidas de Alicante vuelve a copar el foco a nivel nacional. Después de que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, hiciera alusión al caso de Les Naus en el Congreso de los Diputados, y de que la también secretaria general del PSPV, Diana Morant, hiciera lo propio en una visita a Alicante, otro ministro, Pablo Bustinduy, ha vuelto a cargar contra el PP por las polémicas adjudicaciones destapadas por INFORMACIÓN: "Donde gobiernan, los pisos de protección pública de los quedan ellos y sus amiguetes".

Este martes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bustinduy ha recordado que el jueves está prevista la votación de medidas para garantizar los suministros de agua y electricidad a las familias vulnerables y evitar que se queden en la calle sin alternativa habitacional. "Con lo que estamos conociendo sobre las VPO de Alicante, lo que está haciendo el Partido Popular es que allí donde gobiernan, las viviendas de protección oficial se las quedan ellos y sus amiguetes", ha apuntado.

"Que devuelvan las viviendas"

El responsable de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha criticado que, según los populares, "a las familias vulnerables del país, hay que echarlas a la calle, porque las llaman okupas", pero, para Bustinduy "los okupas son ellos, que se han quedado con las viviendas de protección oficial". Por todo ello, el ministro ha reclamado "que las devuelvan".

En la misma línea, el miembro del Gobierno de Pedro Sánchez ha incidido en que "no puede ser que con la crisis de vivienda que están viviendo las familias en España, la operación ideológica de la derecha española para consagrar esa alianza con la ultraderecha sea la criminalización de quienes menos tienen". En este sentido, ha respondido que el Ejecutivo "no va a dejar a nadie solo" y que esta estrategia de la derecha "busca ensañarse con quienes menos tienen, enfrentar unos a otros en función de una supuesta cultura del esfuerzo".