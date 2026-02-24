Los cohetes de la Palmera de la Cremà llegan con "ilusión" y "ganas" desde León

Alicante se prepara para vivir una Nit de la Cremà diferente. Este año, el cielo sobre Alicante se llenará de cohetes y luces blancas procedentes de León, gracias a la pirotecnia Pibierzo, que debuta en la ciudad con uno de los momentos más esperados de las Hogueras: la Palmera de la Nit de la Cremà. Hasta ahora, este disparo había estado reservado casi exclusivamente a empresas locales o con vínculos estrechos con la provincia, pero Pibierzo llega con la ilusión de quienes saben que cada cohete cuenta. aunque este no será su único disparo en la ciudad, la empresa pirotecnica también se estrenará este año con una mascletà en la plaza de los Luceros el lunes 22 de junio.

La empresa llega con un currículum festero destacado con premios en las fiestas de la Magdalena de Castellón, presencia continauda en la plaza del Ayuntamiento de València desde 2015 y reconocimiento nacional como fabricante de cohetes. "Es nuestra primera vez en Alicante, pero no en la Comunidad Valenciana. Venir aquí siempre es un reto y, a la vez, un motivo de orgullo, en Alicante queremos hacer un buen trabajo y que el público disfrute del espectáculo", explica Pedro Alonso, responsable de Pibierzo.

Venir aquí siempre es un reto y, a la vez, un motivo de orgullo, en Alicante queremos hacer un buen trabajo y que el público disfrute del espectáculo Pedro Alonso — Responsable de Pibierzo

Alonso asegura que su decisión de presentarse en Alicante se basa en la ilusión de afrontar un reto nuevo. "Es muy raro ver a una pirotecnia del norte disparando una mascletà en Alicante, pero también es un motivo de orgullo", señala el pirotecnico. Sobre su sello particular, asegura que la propuesta de Pibierzo combina "la tradición de la Comunidad Valenciana" con ciertos "toques propios del norte".

"Nos gusta hacer una mascletà clásica, potente, y luego, en los comienzos y los finales, se verán pequeños detalles que reflejan nuestra cultura pirotécnica del Bierzo", detalla. Explica que, por ejemplo, colocan los truenos en escalas diferentes a las habituales en la Comunidad Valenciana, con una distribución más vertical, aunque respetando siempre la esencia del disparo. "La mayoría de los disparos se adaptan al sentido de la mascletà, sin romper la tradición", aclara Alonso.

En el norte tenemos fama de los cohetes, pero la Palmera es algo especial de la provincia de Alicante. No es un tipo de cohete que se use en nuestra zona Pedro Alonso

La Palmera, un desafío especial

Para el responsable de Pibierzo, lanzar la Palmera de la Nit de la Cremà supone un reto y un honor. "Somos fabricantes de cohetes a nivel nacional y suministramos a muchas pirotecnias de la Comunidad Valenciana. Casi nadie fabrica este producto ya, así que me llena de satisfacción poder dispararla aquí", afirma el pirotecnico. Alonso describe la Palmera como un artificio muy concreto, de cohetes blancos de larga duración, con un efecto que solo se realiza en Alicante y Elche. "En el norte tenemos fama de los cohetes, pero la Palmera es algo especial de la provincia de Alicante. No es un tipo de cohete que se use en nuestra zona", añade.

Preparar el disparo exige logística y coordinación. Alonso explica que parte del material se almacenará en instalaciones de pirotecnias locales, siguiendo los protocolos de la Delegación de Gobierno y de la Guardia Civil para el transporte y almacenamiento de artificios. "No es tan sencillo como traerlo en un vehículo, hay que cumplir con papeles y protocolos especiales", apunta Alonso.

A pesar de ser su primera vez en Luceros, Alonso confiesa que llega con confianza y entusiasmo. "Queremos que el público disfrute, que vea nuestra forma de trabajar y que la Palmera sea un momento único", afirma.