Un informe revela que el precio del alquiler ha bajado en Alicante… 16 euros

¿Ha bajado realmente el precio del alquiler? Esta pregunta podría ser más bien un deseo pero los últimos datos del Índice Inmobiliario Fotocasa así lo atestiguan. Mientras que en 2025 se alcanzaron máximos históricos en cuanto al precio para arrendar una vivienda parece que en 2026 se ha dado un giro relevante.

Para muestra un botón (de Fotocasa): en Madrid el alquiler medio ha bajado 75 euros al mes y ya se sitúa en 1.727 euros tras alcanzar los 1.802, su precio histórico máximo. El caso de Barcelona es similar aunque algo más moderado. El máximo alcanzó los 1.889 euros y ahora se paga una media de 1.855 euros.

Si analizamos las ciudades en las que más ha bajado el precio serían las siguientes:

Soria : 112 euros, antes 842 euros

: 112 euros, antes 842 euros Guadalajara : 98 euros, antes 1.077 euros

: 98 euros, antes 1.077 euros Vitoria : 94 euros, antes 1.125 euros

: 94 euros, antes 1.125 euros Zamora : 91 euros, antes 862 euros

: 91 euros, antes 862 euros Madrid : 75 euros, antes 1.802 euros

: 75 euros, antes 1.802 euros Tarragona : 64 euros, antes 1.014 euros

: 64 euros, antes 1.014 euros Logroño : 59 euros, antes 822 euros

: 59 euros, antes 822 euros Burgos : 48 euros, antes 913 euros

: 48 euros, antes 913 euros Santa Cruz de Tenerife : 45 euros, 1.179 euros

: 45 euros, 1.179 euros Toledo: 43 euros, antes 940 euros

Según Fotocasa, “son descensos que, aunque no revierten el fuerte encarecimiento acumulado en los últimos ejercicios, sí apuntan a un enfriamiento tras los picos alcanzados. No se trata de un cambio estructural, pero sí de una señal de moderación tras un periodo de fuerte presión al alza”.

En el caso de la ciudad de Alicante, el informe señala que en estos momentos se está pagando una media de 1.122 euros por un piso de 80 metros cuadrados, lo que supone un descenso de 16 euros con respecto al máximo alcanzado en 2025 que llegó a 1.138 euros.

Contratos de larga duración

Según el informe «El segmento inversor en el mercado inmobiliario en 2025» de Fotocasa Research, el 77 % de quienes compran para invertir destinan la vivienda al alquiler, principalmente a contratos de larga duración (61 %).

La rentabilidad sigue siendo el principal motor de esta decisión, lo que apunta a que el mercado continúa tensionado por la falta de oferta. Los ajustes de precio llegan después de un periodo en el que las rentas alcanzaron máximos históricos.