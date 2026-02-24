La promoción de 1976 del Colegio Jesús-María Vistahermosa de Alicante celebra su 33º aniversario

La promoción de alumnos nacidos en 1976 del Colegio Jesús-María Vistahermosa, en Alicante, celebró el pasado 7 de febrero su treintaitrés aniversario con una emotiva visita al centro educativo que marcó su infancia y juventud.

Los antiguos estudiantes regresaron a las instalaciones donde compartieron más de catorce años de su vida académica, desde 3º de Infantil hasta 3º de BUP. Durante la mañana recorrieron los jardines, los pabellones, las aulas, el salón de actos, el comedor y la capilla, en un ambiente cargado de recuerdos y anécdotas.

El encuentro contó también con la presencia de algunos de los profesores que les dieron clase en las etapas de Infantil, EGB y BUP, lo que añadió un componente especialmente significativo a la jornada.

Tras el acto en el colegio, los asistentes continuaron la celebración en un restaurante de la Playa de San Juan, donde compartieron una comida en un ambiente distendido y festivo.

Noticias relacionadas

La jornada fue descrita por los participantes como “maravillosa” y llena de recuerdos para quienes crecieron juntos en las aulas del centro. El deseo común, según expresaron, es poder repetir este tipo de encuentros en el futuro y seguir manteniendo vivo el vínculo que les une desde la infancia.