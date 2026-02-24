Estas son las próximas actuaciones que el Ayuntamiento de Alicante contempla en Agua Amarga

Dos proyectos para renovar el área industrial de Agua Amarga. Este martes la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante ha anunciado la aprobación de dos acuerdos a través de los que se prevé el desarrollo de actuaciones en el litoral sur de la ciudad.

Por un lado, se ha aprobado el proyecto de ejecución de una rotonda en la avenida de Elche, en la confluencia con la calle Algueña y con la correspondiente instalación de señalización de tráfico por un valor de 221.177,88 euros, impuestos incluidos, y con un plazo de ejecución de tres meses.

Las actuaciones se llevarán a cabo en este “entorno compuesto por edificaciones de naves de almacenaje, edificios de oficinas y fábricas, con un viario parcialmente urbanizado” y en el que “desde hace años se busca aumentar las prestaciones de los servicios e infraestructuras existentes, así como adecuar y mejorar los accesos, las zonas verdes y la operatividad del entorno”, según se lee en la propuesta de acuerdo de la Junta de Gobierno.

El proyecto, redactado en este mismo mes de febrero, cuenta con un plazo de ejecución de tres meses.

La otra iniciativa es la convocatoria de un procedimiento abierto para contratar los servicios de la redacción del proyecto de urbanización de la misma avenida de Elche, en la misma área industrial de Agua Amarga. De esta manera, el Consistorio saca a licitación con un coste ligeramente inferior al anterior, 197.995,16 euros, impuestos incluidos, y con un plazo de ejecución de cinco meses.

Según se lee en el acuerdo de la Junta de Gobierno, este último contrato de servicios es “de carácter intelectual”, ya que lo que se busca es el diseño de un proyecto que tenga en cuenta “el diseño de los criterios medioambientales que permitan obtener una urbanización lo más eficiente a nivel energético posible, reduciendo los residuos y favoreciendo el reciclaje y la reutilización en el proceso de la obra, potenciando el uso de las técnicas más avanzadas y evolucionadas, así como los criterios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas, dotando al entorno de un aspecto más amable, cómodo y accesible”.

Los trabajos, ambos subvencionadas por el Ivace (Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación), se proyectan sobre viales de tránsito rodado, y se acometerán en zonas peatonales, vías de servicio, cunetas con vegetación y arbolado, según ha detallado el Ayuntamiento. Ambos suman la inversión de 419.173,04 euros.