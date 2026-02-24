El reglamento de subvenciones: otra cesión del PP a Vox en plena crisis por las viviendas protegidas en Alicante

Mientras Vox guarda silencio sobre el futuro del alcalde de Alicante, Luis Barcala, el gobierno popular sigue materializando cesiones a los ultras en un intento de acercamiento entre ambas formaciones. A la revisión del guion para las visitas a refugios antiaéreos de la Guerra Civil, aprobada a principios de febrero, se suma ahora la creación de un nuevo reglamento de subvenciones, también exigido por los de Abascal.

La Junta de Gobierno Local ha validado este martes el proyecto de la Ordenanza General de Subvenciones. Según el expediente, la iniciativa se ejecuta para dar cumplimiento a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que establece que las bases reguladoras de las ayudas de los ayuntamientos se deberán aprobar a través de una ordenanza general o mediante una ordenanza específica para las distintas convocatorias. No obstante, la creación de este reglamento es una exigencia de Vox al PP, a cambio de su apoyo a las cuentas del 2026, para que los fondos públicos no acaben "en manos de chiringuitos", según los ultras.

Los populares, que esperaban aprobar el reglamento en Junta de Gobierno a principios de mes, pero terminaron retirando el punto del orden del día, confían ahora en sumar el apoyo de los de Abascal en el próximo pleno, para impulsar la tramitación definitiva de la ordenanza. Por su parte, los portavoces de Vox, Carmen Robledillo y Mario Ortolá, guardan silencio desde el pasado pleno extraordinario para abordar la polémica del residencial Les Naus. En aquel momento, los ultras exigieron hasta en dos ocasiones la renuncia del alcalde. Desde entonces, pese a que Vox ha mantenido la misma línea a nivel autonómico, los ediles alicantinos se han instalado en el "No hay declaraciones", a la espera de instrucciones de Madrid.

Esta misma semana, en la sesión plenaria prevista para el jueves, los ediles de ultraderecha se verán forzados a votar la petición de dimisión del alcalde, presentada por la oposición de izquierdas, así como la reprobación del propio Barcala. Los populares, por su parte, continúan dando cumplimiento a su agenda de pactos con Vox, confiando en que las relaciones entre los grupos vuelvan a su cauce pese a la crisis de gobierno producida por el escándalo de Les Naus.