Sanidad reconvierte plazas de enfermeras generalistas en matronas

La Conselleria de Sanidad ha puesto en marcha la reconversión de plazas de enfermería generalista a plazas de especialista en obstetricia y ginecología (matronas). Una medida largamente reivindicada por estas profesionales ante el déficit existente, aplicable también en enfermería familiar y comunitaria en los ámbitos donde esta adaptación resultaba necesaria. Una situación que había sido reclamada históricamente y de forma reiterada por las matronas.

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova) valora muy positivamente que Sanidad haya iniciado este proceso de transformación estructural. "Plazas con funciones claramente especializadas habían estado ocupadas por enfermeras generalistas que, dicho sea de paso, disponían de gran solvencia profesional, preparación y capacitación. Sin embargo, la lógica y la normativa impone que estas plazas deban ser ocupadas, tras el final de sus trayectorias profesionales, por especialistas matronas".

Impulso

La entidad destaca la implicación de Ángela Garrido Bartolomé, jefa de Servicio de Desarrollo de Competencias de Enfermería Comunitaria, Hospitalaria y Unidades de Apoyo, quien ha impulsado técnicamente este proceso y ha facilitado que el compromiso adquirido se haya traducido en una actuación concreta.

Además, pone en valor que la Conselleria de Sanidad haya activado formalmente la Instrucción 5/2026 de la Dirección General de Personal, mediante la cual se ha instado a los departamentos de salud de Comunidad Valenciana a iniciar la reconversión de plazas de enfermería generalista en plazas de enfermería especialista en Obstetricia y Ginecología o, en determinados ámbitos asistenciales donde no haya matronas, en enfermería familiar y comunitaria.

Asunción Obiol, Montserrat Angulo (presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante), Pilar González e Isabel Baño, en la Conselleria de Sanidad / INFORMACIÓN

Esta medida, explican desde el Cecova, supone la materialización del compromiso adquirido con las matronas y ha dado respuesta a una reivindicación "fundamentada en criterios normativos, competenciales y asistenciales, al adecuar las plantillas a las funciones efectivamente desempeñadas en unidades de hospitalización obstétrica y en centros de salud sexual y reproductiva".

Acuerdo

Cabe recordar que la reconversión es posible por el acuerdo adquirido tras la reunión mantenida, el pasado 15 de octubre entre las representantes del colectivo de matronas —Montserrat Angulo, María Asunción Obiol Saiz, M. Pilar González Núñez e Isabel Baño Piñero— y responsables de la Conselleria de Sanidad, entre ellos Ángela Garrido Bartolomé, Silvia Gimeno San Bartolomé, jefa de Servicio de Ordenación Profesional, Plantillas y Registro; Félix Alvarruiz Bermejo, subdirector general de Recursos Humanos; y Enrique Soler Bahilo, subdirector general de Atención Primaria.

Tras la citada reunión, se ha emitido la Instrucción 5/2026 que establece que, cuando queden vacantes puestos de enfermería generalista que hayan venido ejerciendo funciones propias de la especialidad obstétrico-ginecológica o, en su caso, se proceda a amortizar dichos puestos y a crear las correspondientes plazas de especialista, condicionadas a la disponibilidad presupuestaria y mediante el oportuno procedimiento de modificación de plantilla.

El citado texto normativo implanta, de forma efectiva, la categoría de enfermería especialista en Obstetricia y Ginecología tanto en unidades de hospitalización obstétrica como en centros o unidades de salud sexual y reproductiva, priorizando la incorporación de matronas en aquellos dispositivos donde la normativa les reconoce competencias específicas.

Salud sexual

El Consejo de Colegios de Enfermería de la Comunidad observa que esta actuación se sustenta en el marco normativo estatal, como el Real Decreto 450/2005 sobre especialidades de Enfermería y la Orden SAS/1349/2009, que consolida la categoría de especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica y define a la matrona como la profesional capacitada para proporcionar atención integral a la salud sexual, reproductiva y maternal de la mujer.

En este sentido, se recuerda que la normativa reconoce a la matrona como una profesión regulada con perfil competencial específico y formación armonizada en el ámbito europeo, lo que ha reforzado la necesidad de que los puestos estructurales se correspondan con la cualificación exigida.

Desde el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana se considera, sin subestimar a las enfermeras generalistas con avalada experiencia en este ámbito, que la reconversión progresiva contribuirá a mejorar la calidad asistencial en ámbitos especialmente sensibles como la hospitalización obstétrica, las unidades de riesgo y los centros de salud sexual y reproductiva, donde la especialización resulta determinante para garantizar una atención integral y basada en la evidencia científica.