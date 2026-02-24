Los séniors mandan en Alicante

La provincia de Alicante lidera el ranking de envejecimiento en la Comunidad Valenciana. Ya tiene a 146 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años, por encima de Valencia y Castellón, cuyos datos bajan la media autonómica a 143 seniors por cada centenar de adolescentes y niños.

La población sénior crece sin freno con una tendencia al alza que, año tras año, marca un nuevo máximo histórico. Una progresión que, además, se está acelerando. Detrás de esta realidad se combinan diferentes factores, especialmente, una natalidad persistentemente baja y una esperanza de vida en aumento, que configuran un escenario demográfico cada vez más desequilibrado.

Contrasta la cifra actual con la de finales del siglo XX. En el año 2000 la Comunidad Valenciana aún era una región joven, con un índice de envejecimiento del 98,9 %. Pero el año siguiente la tasa superó por primera vez el 100 % y aumenta cada año, con cierta contención en algunos ejercicios por efecto de la inmigración. Solo en los últimos cinco años ha crecido en un 15 %.

Parejas de cierta edad pasean por las calles de Benidorm / Pilar Cortés

Sin relevo

Un fenómeno que no solo redefine la pirámide poblacional, sino que plantea implicaciones para el sistema sanitario y el mercado laboral, que deberá afrontar una reducción de la población activa, pues faltará relevo generacional, y una presión creciente sobre la disponibilidad de talento. Todo ello se analiza en el documento "Envejecimiento y edadismo laboral", elaborado por el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco. Ante esta situación, la entidad considera esencial impulsar la incorporación y permanencia del talento sénior, indispensable para asegurar la capacidad del tejido productivo.

Gráfico del Observatorio Vulnerabilidad y el Empleo de Fundación Adecco, a partir datos del INE / INFORMACIÓN

La Comunidad Valenciana ocupa el décimo puesto en el ranking de envejecimiento a nivel nacional y su índice se acerca cada vez más al nacional, que está en el 148%. Sin embargo, la estimación es que la apuesta por el talento sénior podría reducir en un 35% la brecha de relevo generacional en la Comunidad Valenciana.

El informe enfatiza que se produce una paradoja estructural pues mientras la población envejece y la fuerza laboral es cada vez más sénior, el mercado de trabajo continúa desaprovechando a los profesionales mayores de 45 años y perpetuando barreras que limitan su empleabilidad.

Evolución del envejecimiento en la Comunidad Valenciana / INFORMACIÓN

Obsolescencia

Sin embargo, hay profesionales mayores de 45 años que quedan excluidos de los procesos de selección o pierden su empleo sin lograr reengancharse al mercado laboral, por estereotipos sobre obsolescencia profesional, menor dinamismo o exigencias salariales superiores. Todo ello dispara las reticencias de los empleadores. El paro de larga duración se eleva hasta el 48,5% en el caso de las personas mayores de 45 años, y sigue incrementándose con la edad.

Según el análisis "Relevo generacional y talento sénior", desarrollado por el mismo observatorio, en la Comunidad Valenciana hay 539.533 personas entre 6 y 15 años que, en la próxima década, alcanzarán la edad legal para incorporarse al mercado laboral. Si se aplica la tasa de actividad del 38,6% registrada en la última Encuesta de Población Activa (EPA) para los menores de 25 años solo 208.260 de estos jóvenes pasarán a formar parte de la población activa en los próximos diez años.

Esta cifra contrasta de forma significativa con las 579.900 personas de 55 años o más que abandonarán la actividad laboral en ese mismo periodo, según los datos actuales de población activa. Por cada 2,7 personas que se jubilan, solo una se incorpora al mercado laboral. Esto se traducirá en la próxima década en una brecha de relevo generacional de unas 371.640 personas entre las tres provincias.

Soledad no deseada El 28,8 por ciento de los adultos mayores con dificultades económicas están en riesgo de soledad no deseada, una cifra que duplica la soledad que sienten las personas sin dificultades para llegar a fin de mes (12,4%). Así lo revela el estudio Redes para la Vida de EmancipaTIC, una investigación que ha contado con el apoyo y colaboración del IMSERSO (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030), la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Santiago de Compostela.

Nueva realidad demográfica

“La Comunidad Valenciana se adentra en una nueva realidad demográfica que desafía la competitividad empresarial y la sostenibilidad del Estado del Bienestar. El índice de envejecimiento no deja de crecer y esta realidad demográfica coloca a la región ante un desafío estructural que no admite más demoras; en este contexto, el edadismo se revela como un fenómeno obsoleto y como un profundo contrasentido. No podemos permitirnos prescindir de la experiencia y la capacidad productiva de los profesionales mayores de 45 años”, explica Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

Actividades en un centro de mayores de Alicante / Pilar Cortés / PILAR CORTES

Además, entiende que la apuesta por el talento sénior deberá ir acompañada de un enfoque integral que combine la activación de personas con capacidad para trabajar que actualmente permanecen inactivas; el desarrollo de políticas migratorias orientadas al empleo; y aprovechar la inteligencia artificial como una palanca clave para automatizar tareas repetitivas, reducir errores y liberar tiempo y recursos para actividades de mayor valor añadido.