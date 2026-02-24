Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Escándalo Les NausJuicio Mónica OltraCoches robados AlicanteGran AlacantDeducción seguro cocheProyecto CERCA
instagramlinkedin

Sanidad

El Sindicato de Enfermería alerta de la supresión de estas profesionales en el turno de noche de los geriátricos

Satse critica que la Conselleria de Servicios Sociales prevé eliminar también la figura de la coordinación de Enfermería, que dirige los cuidados que reciben las personas mayores

Construcción del geriátrico comarcal en Ibi

Construcción del geriátrico comarcal en Ibi

Juani Ruz

J. Hernández

J. Hernández

El Sindicato de Enfermería Satse muestra su "profunda preocupación" ante la reorganización del "modelo de gestión privada en las residencias públicas" de personas mayores de la Comunidad Valenciana, ya que a su juicio los cambios previstos suponen un paso atrás en la protección sanitaria de los residentes.

Satse señala que la Conselleria de Servicios Sociales ha emitido un pliego de las necesidades técnicas de las licitaciones encaminadas a elegir qué empresas privadas gestionarán las residencias y centros de día de personas mayores de titularidad pública de la Comunidad, que recoge la posibilidad de que los centros no cuenten con enfermeras presenciales durante la noche.

SAMU

Para el sindicato, esta decisión es “temeraria” ya que deja sin atención sanitaria durante las noches, teniendo en cuenta que en caso de cualquier complicación o agravamiento en la salud de cualquier residente será el SAMU el que deba acudir para ofrecer los primeros auxilios a los ancianos ante agravamientos de salud, caídas, crisis respiratorias o mentales, taquicardias, crisis de hipertensión, hipoglucemia, etc., con lo que la respuesta ante cualquier crisis dejará de ser inmediata, retrasándose la atención y aumentando el número de traslados hospitalarios.

Pero el problema no es solo en caso de urgencias durante la noche. También los residentes quedarán sin recibir medicación pautada, tanto oral como inyectable, durante el periodo nocturno, dado que son las enfermeras las facultadas para administrar medicación.

El emocionante momento en el que un niño anuncia a sus enfermeras que va tener un corazón nuevo

El emocionante momento en el que un niño anuncia a sus enfermeras que va tener un corazón nuevo

Sara Fernández

Descontento

Satse augura que, cuando las familias conozcan que ya no habrá enfermera durante la noche, su reacción será de rechazo e inquietud al considerar, de forma totalmente justificada, que sus familiares no estarán atendidos como deberían en caso de una urgencia nocturna al no contar ya con atención sanitaria inmediata, lo que previsiblemente generará protestas y un profundo malestar social.

Para esta organización, no es aceptable reducir recursos asistenciales esenciales por criterios claramente económicos ni escatimar en la atención sanitaria de quienes más lo necesitan.

La entidad reconoce que, actualmente, pocas enfermeras optan por trabajar en residencias por las deficientes condiciones laborales y retributivas del sector sociosanitario. Muchas profesionales prefieran desarrollar su carrera en el sistema público de la Conselleria de Sanidad o en otros ámbitos asistenciales con mejores garantías, en lugar de incorporarse a centros residenciales que no ofrecen estabilidad ni condiciones económicas dignas.

Coordinación

A esta situación se suma la eliminación de la figura de coordinación de enfermería considerada clave para asegurar la correcta aplicación de protocolos, la supervisión de los cuidados y la cohesión del equipo. Sin este liderazgo clínico, advierten, se debilitan los mecanismos que garantizan estándares homogéneos de calidad y una atención continuada.

Por todo ello, el Sindicato de Enfermería exige a la Conselleria de Servicios Sociales e Igualdad que reconsidere la aplicación de ambas medidas y mantenga los principios asistenciales antes que los económicos.

Noticias relacionadas y más

Satse reclama que la Generalitat escuche a los profesionales y a las familias antes de iniciar cualquier cambio de este tipo, primando la seguridad, la salud y la dignidad de las personas mayores a los criterios monetarios.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Otros dos propietarios de Les Naus comunican su intención de renunciar a sus viviendas protegidas en Alicante
  2. La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal
  3. Arde un coche en la A-70 en Alicante
  4. La ruta de senderismo en Alicante que lo tiene todo: vistas al mar, al castillo y hasta unos depósitos subterráneos
  5. Vecinos atemorizados en la partida de Verdegás de Alicante señalan “amenazas y peleas” nocturnas en un parking de caravanas
  6. La cuenta atrás del alquiler en Alicante: mudanzas forzosas ante aumentos impagables
  7. El Consell alerta al juzgado de que hay residentes en viviendas protegidas de Alicante que no son los adjudicatarios
  8. Caos en los accesos a Alicante: retenciones en la A-70 y un accidente en la N-332 complican la mañana

Barcala elimina la obligatoriedad de que todos los grupos municipales estén representados en la Agencia Local de Desarrollo de Alicante

Barcala elimina la obligatoriedad de que todos los grupos municipales estén representados en la Agencia Local de Desarrollo de Alicante

El reglamento de subvenciones: otra cesión del PP a Vox en plena crisis por las viviendas protegidas en Alicante

El reglamento de subvenciones: otra cesión del PP a Vox en plena crisis por las viviendas protegidas en Alicante

El Ayuntamiento abre expediente a la jefa de Contratación con dos hijos y un sobrino en Les Naus de Alicante

El Ayuntamiento abre expediente a la jefa de Contratación con dos hijos y un sobrino en Les Naus de Alicante

El Ayuntamiento defiende que avisara previamente de la inspección policial a viviendas protegidas en Alicante

Ya hay fecha para la comisión de investigación de las adjudicaciones de viviendas protegidas de Alicante en las Cortes

Ya hay fecha para la comisión de investigación de las adjudicaciones de viviendas protegidas de Alicante en las Cortes

Fallece el "cuidador" de la viuda negra de Alicante, condenado a 22 años por asesinar al marido de Conchi

Fallece el "cuidador" de la viuda negra de Alicante, condenado a 22 años por asesinar al marido de Conchi

La promoción de 1976 del Colegio Jesús-María Vistahermosa de Alicante celebra su 33º aniversario

La promoción de 1976 del Colegio Jesús-María Vistahermosa de Alicante celebra su 33º aniversario

Cinco jóvenes de entre 18 y 24 años de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante

Cinco jóvenes de entre 18 y 24 años de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
Tracking Pixel Contents