El Sindicato de Enfermería alerta de la supresión de estas profesionales en el turno de noche de los geriátricos

El Sindicato de Enfermería Satse muestra su "profunda preocupación" ante la reorganización del "modelo de gestión privada en las residencias públicas" de personas mayores de la Comunidad Valenciana, ya que a su juicio los cambios previstos suponen un paso atrás en la protección sanitaria de los residentes.

Satse señala que la Conselleria de Servicios Sociales ha emitido un pliego de las necesidades técnicas de las licitaciones encaminadas a elegir qué empresas privadas gestionarán las residencias y centros de día de personas mayores de titularidad pública de la Comunidad, que recoge la posibilidad de que los centros no cuenten con enfermeras presenciales durante la noche.

SAMU

Para el sindicato, esta decisión es “temeraria” ya que deja sin atención sanitaria durante las noches, teniendo en cuenta que en caso de cualquier complicación o agravamiento en la salud de cualquier residente será el SAMU el que deba acudir para ofrecer los primeros auxilios a los ancianos ante agravamientos de salud, caídas, crisis respiratorias o mentales, taquicardias, crisis de hipertensión, hipoglucemia, etc., con lo que la respuesta ante cualquier crisis dejará de ser inmediata, retrasándose la atención y aumentando el número de traslados hospitalarios.

Pero el problema no es solo en caso de urgencias durante la noche. También los residentes quedarán sin recibir medicación pautada, tanto oral como inyectable, durante el periodo nocturno, dado que son las enfermeras las facultadas para administrar medicación.

Descontento

Satse augura que, cuando las familias conozcan que ya no habrá enfermera durante la noche, su reacción será de rechazo e inquietud al considerar, de forma totalmente justificada, que sus familiares no estarán atendidos como deberían en caso de una urgencia nocturna al no contar ya con atención sanitaria inmediata, lo que previsiblemente generará protestas y un profundo malestar social.

Para esta organización, no es aceptable reducir recursos asistenciales esenciales por criterios claramente económicos ni escatimar en la atención sanitaria de quienes más lo necesitan.

La entidad reconoce que, actualmente, pocas enfermeras optan por trabajar en residencias por las deficientes condiciones laborales y retributivas del sector sociosanitario. Muchas profesionales prefieran desarrollar su carrera en el sistema público de la Conselleria de Sanidad o en otros ámbitos asistenciales con mejores garantías, en lugar de incorporarse a centros residenciales que no ofrecen estabilidad ni condiciones económicas dignas.

Coordinación

A esta situación se suma la eliminación de la figura de coordinación de enfermería considerada clave para asegurar la correcta aplicación de protocolos, la supervisión de los cuidados y la cohesión del equipo. Sin este liderazgo clínico, advierten, se debilitan los mecanismos que garantizan estándares homogéneos de calidad y una atención continuada.

Por todo ello, el Sindicato de Enfermería exige a la Conselleria de Servicios Sociales e Igualdad que reconsidere la aplicación de ambas medidas y mantenga los principios asistenciales antes que los económicos.

Satse reclama que la Generalitat escuche a los profesionales y a las familias antes de iniciar cualquier cambio de este tipo, primando la seguridad, la salud y la dignidad de las personas mayores a los criterios monetarios.