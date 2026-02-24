No es primavera, pero la Aemet anuncia hasta 25 grados en Alicante y no descarta que vuelva la niebla

La provincia de Alicante afronta este martes 24 de febrero con un tiempo estable y predominantemente soleado. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielo poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes altas a lo largo del día.

La jornada llega después del llamativo episodio vivido este lunes por la tarde, cuando la niebla de advección se formó de manera repentina y “se tragó” literalmente parte del litoral. En cuestión de minutos, la bruma engulló edificios, portales y vehículos, haciendo desaparecer el mar del paisaje en la ciudad de Alicante y en otros puntos costeros de la provincia. Un fenómeno que sorprendió a muchos vecinos poco antes de las 18.00 horas y que generó incluso momentos de confusión en el centro urbano.

De cara a hoy, la principal novedad volverá a estar en el litoral, donde no se descartan brumas y bancos de niebla a primera hora de la mañana y nuevamente al final del día, un fenómeno típico en situaciones de estabilidad, mar relativamente templado y viento flojo.

Las temperaturas se mantendrán en valores suaves, con un ligero ascenso en algunos puntos o sin cambios respecto a la jornada anterior. El viento será flojo y de dirección variable o en calma durante la mañana, tendiendo por la tarde a componente sur en el litoral, donde podrá soplar de forma floja a moderada.

El tiempo en Alicante

En Alicante capital, el martes será plenamente estable y con predominio del sol durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 grados de mínima y los 21 de máxima, dejando una mañana fresca pero un mediodía claramente templado y agradable. No se esperan precipitaciones y el viento será flojo, con predominio de la calma durante buena parte del día. La humedad aumentará hacia la tarde-noche, lo que podría favorecer la aparición de brumas en el entorno litoral al final de la jornada.

El tiempo en Elche

En Elche, el martes se presenta estable y soleado, con temperaturas que irán desde los 7 grados de mínima hasta los 23 de máxima. La mañana comenzará fresca, especialmente en zonas abiertas del término municipal, pero el ascenso térmico será claro a medida que avance el día, dejando un ambiente templado en las horas centrales. No hay previsión de lluvias y el viento será flojo, con ligera componente sur y cambios suaves a lo largo de la jornada. La humedad será más elevada a primera hora y por la noche, dentro de un escenario de total estabilidad.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, el martes estará marcado por el sol y la estabilidad, sin cambios bruscos en el tiempo. Las temperaturas oscilarán entre los 12 grados de mínima y los 19 de máxima, con un ambiente suave desde media mañana y muy agradable al mediodía. No se esperan precipitaciones y el viento soplará flojo de componente sur, con rachas moderadas en algunos momentos, aunque sin alterar la sensación de calma. La humedad será algo más elevada por la tarde y noche, típica de jornadas estables en la costa.

El tiempo en Elda

En Elda, el martes será una jornada plenamente soleada y con un contraste térmico acusado entre la mañana y el mediodía. La temperatura mínima bajará hasta los 7 grados, dejando un inicio de día fresco, mientras que la máxima alcanzará los 24 grados, uno de los registros más altos de la provincia. No se esperan lluvias y el viento será flojo, con ligera componente sur y cambios suaves a lo largo del día. La estabilidad será total, con ambiente templado en las horas centrales y descenso térmico progresivo al caer la tarde.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, el martes será estable y soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 20 grados. La mañana comenzará fresca, aunque el ascenso térmico será rápido con la salida del sol, dejando un ambiente suave y agradable en las horas centrales. No se esperan precipitaciones y el viento soplará flojo, con predominio de componente sur durante el día. La humedad aumentará hacia la tarde y la noche, dentro de un contexto de estabilidad y cielo prácticamente despejado.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, el martes estará marcado por el cielo despejado y un claro ascenso térmico en las horas centrales. La mínima bajará hasta los 7 grados a primera hora, pero la máxima alcanzará los 25 grados, situándose entre las más altas de la provincia. El ambiente será suave y casi primaveral al mediodía, sin riesgo de precipitaciones. El viento soplará flojo y variable, con predominio de componente sur durante el día, en un contexto de estabilidad generalizada.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, el martes será estable y soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 grados de mínima y los 24 de máxima. La mañana comenzará fresca, pero el ascenso térmico será notable a medida que avance el día, dejando un ambiente templado en las horas centrales. No se esperan precipitaciones y el viento será flojo, con ligera componente sur y sin rachas destacables. La estabilidad será la tónica dominante durante toda la jornada.

El tiempo en Dénia

En Dénia, el martes combinará sol con posibles brumas a primera y última hora del día, un fenómeno habitual en situaciones de estabilidad en el litoral. Las temperaturas oscilarán entre los 9 grados de mínima y los 22 de máxima, con un ambiente agradable al mediodía. No se esperan precipitaciones y el viento será flojo, con ligera componente sur durante la jornada. La humedad será más elevada por la mañana y al anochecer, favoreciendo esa sensación de ligera calima o neblina en algunos momentos.