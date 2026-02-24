Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

No es primavera, pero la Aemet anuncia hasta 25 grados en Alicante y no descarta que vuelva la niebla

Hoy el sol vuelve a imponerse y las temperaturas suben en el interior de la provincia

Alicante cubierta de niebla desde el castillo de Santa Bárbara

Rafa Arjones

C. Suena

La provincia de Alicante afronta este martes 24 de febrero con un tiempo estable y predominantemente soleado. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielo poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes altas a lo largo del día.

La jornada llega después del llamativo episodio vivido este lunes por la tarde, cuando la niebla de advección se formó de manera repentina y “se tragó” literalmente parte del litoral. En cuestión de minutos, la bruma engulló edificios, portales y vehículos, haciendo desaparecer el mar del paisaje en la ciudad de Alicante y en otros puntos costeros de la provincia. Un fenómeno que sorprendió a muchos vecinos poco antes de las 18.00 horas y que generó incluso momentos de confusión en el centro urbano.

La niebla "se traga" el barrio de San Gabriel de Alicante

La niebla "se traga" el barrio de San Gabriel de Alicante

C. Suena

De cara a hoy, la principal novedad volverá a estar en el litoral, donde no se descartan brumas y bancos de niebla a primera hora de la mañana y nuevamente al final del día, un fenómeno típico en situaciones de estabilidad, mar relativamente templado y viento flojo.

Las temperaturas se mantendrán en valores suaves, con un ligero ascenso en algunos puntos o sin cambios respecto a la jornada anterior. El viento será flojo y de dirección variable o en calma durante la mañana, tendiendo por la tarde a componente sur en el litoral, donde podrá soplar de forma floja a moderada.

El tiempo en Alicante

En Alicante capital, el martes será plenamente estable y con predominio del sol durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 grados de mínima y los 21 de máxima, dejando una mañana fresca pero un mediodía claramente templado y agradable. No se esperan precipitaciones y el viento será flojo, con predominio de la calma durante buena parte del día. La humedad aumentará hacia la tarde-noche, lo que podría favorecer la aparición de brumas en el entorno litoral al final de la jornada.

El tiempo en Elche

En Elche, el martes se presenta estable y soleado, con temperaturas que irán desde los 7 grados de mínima hasta los 23 de máxima. La mañana comenzará fresca, especialmente en zonas abiertas del término municipal, pero el ascenso térmico será claro a medida que avance el día, dejando un ambiente templado en las horas centrales. No hay previsión de lluvias y el viento será flojo, con ligera componente sur y cambios suaves a lo largo de la jornada. La humedad será más elevada a primera hora y por la noche, dentro de un escenario de total estabilidad.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, el martes estará marcado por el sol y la estabilidad, sin cambios bruscos en el tiempo. Las temperaturas oscilarán entre los 12 grados de mínima y los 19 de máxima, con un ambiente suave desde media mañana y muy agradable al mediodía. No se esperan precipitaciones y el viento soplará flojo de componente sur, con rachas moderadas en algunos momentos, aunque sin alterar la sensación de calma. La humedad será algo más elevada por la tarde y noche, típica de jornadas estables en la costa.

El tiempo en Elda

En Elda, el martes será una jornada plenamente soleada y con un contraste térmico acusado entre la mañana y el mediodía. La temperatura mínima bajará hasta los 7 grados, dejando un inicio de día fresco, mientras que la máxima alcanzará los 24 grados, uno de los registros más altos de la provincia. No se esperan lluvias y el viento será flojo, con ligera componente sur y cambios suaves a lo largo del día. La estabilidad será total, con ambiente templado en las horas centrales y descenso térmico progresivo al caer la tarde.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, el martes será estable y soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 20 grados. La mañana comenzará fresca, aunque el ascenso térmico será rápido con la salida del sol, dejando un ambiente suave y agradable en las horas centrales. No se esperan precipitaciones y el viento soplará flojo, con predominio de componente sur durante el día. La humedad aumentará hacia la tarde y la noche, dentro de un contexto de estabilidad y cielo prácticamente despejado.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, el martes estará marcado por el cielo despejado y un claro ascenso térmico en las horas centrales. La mínima bajará hasta los 7 grados a primera hora, pero la máxima alcanzará los 25 grados, situándose entre las más altas de la provincia. El ambiente será suave y casi primaveral al mediodía, sin riesgo de precipitaciones. El viento soplará flojo y variable, con predominio de componente sur durante el día, en un contexto de estabilidad generalizada.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, el martes será estable y soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 grados de mínima y los 24 de máxima. La mañana comenzará fresca, pero el ascenso térmico será notable a medida que avance el día, dejando un ambiente templado en las horas centrales. No se esperan precipitaciones y el viento será flojo, con ligera componente sur y sin rachas destacables. La estabilidad será la tónica dominante durante toda la jornada.

El tiempo en Dénia

En Dénia, el martes combinará sol con posibles brumas a primera y última hora del día, un fenómeno habitual en situaciones de estabilidad en el litoral. Las temperaturas oscilarán entre los 9 grados de mínima y los 22 de máxima, con un ambiente agradable al mediodía. No se esperan precipitaciones y el viento será flojo, con ligera componente sur durante la jornada. La humedad será más elevada por la mañana y al anochecer, favoreciendo esa sensación de ligera calima o neblina en algunos momentos.

