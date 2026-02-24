Fundación Alió
La UA y el Rotary Club Alicante donan 5.785 euros al proyecto Expedición Balmis para la visión
La cantidad entregada corresponde a la recaudación del concierto solidario de Navidad que interpretaron la Orquesta Filarmónica y la Coral de la Universidad de Alicante
La rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, y el presidente del Rotary Club Alicante, José Manuel Santamaría, han hecho entrega esta mañana de un cheque benéfico por valor de 5.785 euros al proyecto Expedición Balmis para la visión de la Fundación Alió.
La cantidad entregada es fruto de la recaudación del concierto solidario de Navidad UA-Rotary, que interpretaron la Orquesta Filarmónica y la Coral de la Universidad de Alicante el pasado mes de diciembre en el ADDA, un concierto que contó la colaboración de Vectalia, como patrocinador anual de la OFUA. El proyecto Expedición Balmis para la Visión se desarrolla en el Centro Nouadhibou Visión, en Mauritania, y tiene por objetivo operar a mil pacientes afectados por ceguera causada por cataratas.
Cheque
La presidenta de la Fundación Alió, María López Iglesias, ha recibido el cheque en el despacho rectoral en un acto que también ha contado con la asistencia de Catalina Iliescu, vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, Lucía Gomis, directora de la Fundación General UA, Emilio del Cerro Rubio, vicepresidente del Rotary Club Alicante y Diego Sáez, miembro del Rotary.
María López ha agradecido esta donación a ambas instituciones porque su apoyo y aportación económica resultan “imprescindibles” para el proyecto. La presidenta de la Fundación Alió ha detallado que han atendido a un 70% de adultos, la mayoría de ellos casos de cataratas, principal causa de ceguera; y a un 30% de niños y niñas, algunos de ellos con problemas extremos de visión.
Optometría
Además, la presidenta ha subrayado la importancia del apoyo en este proyecto del Departamento de Optometría de la UA, con la colaboración de alumnado en prácticas que han participado in situ en el proyecto, en las expediciones llegadas a Mauritania, y con el que han mejorado la vida de muchas personas a través de este proyecto humanitario.
Nouadhibou
Las conclusiones de la expedición oftalmológica Nouadhibou 2026, citadas por María López, ponen de manifiesto que la catarata y el glaucoma continúan siendo las principales causas de ceguera en la población atendida.
La elevada prevalencia de patología avanzada refleja la necesidad de diagnóstico precoz, seguimiento continuado y acceso a tratamientos adecuados, por lo que las misiones de cooperación oftalmológicas tienen un impacto directo, inmediato y medible en la calidad de vida de la población.
