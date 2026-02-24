Cristina Gallego, en el ‘El Intermedio’ de LaSexta: “¿Por qué en Alicante las llaman VPO cuando quieren decir VPP: Viviendas de Protección Pepera”

El escándalo de las viviendas protegidas de Alicante ha tenido alcance nacional desde que hace un mes INFORMACIÓN destapara que algunos de estos pisos habían sido adquiridos por personas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana.

Los medios de comunicación de toda España se han hecho eco de esta información y de las últimas noticias que se van conociendo. Como por ejemplo, que tras la inspección realizada por los agentes de la Policía Local en las viviendas y el cruce del listado de los adjudicatarios con el Padrón municipal, se ha destapado que hay personas que residen en estos pisos y que no son los propietarios.

El programa ‘El intermedio’ de LaSexta recogía este lunes la noticia, que comentaban en una de sus secciones la periodista Sandra Sabatés y la colaboradora Cristina Gallego. “Lo único que se ha hecho bien en esas viviendas es el alicatado”, comentaba la cómica a lo que Sabatés replicaba que “las pistas de pádel tampoco están nada mal”.

La Policía Local inspecciona viviendas protegidas en Les Naus para verificar su ocupación real / Rafa Arjones

Renuncia a los pisos

La periodista de ‘El intermedio’, que presenta el Gran Wyoming, continúa comentando que en los últimos días ya varios los propietarios de Les Naus han decidido renunciar a sus pisos para evitar problemas legales. “Cuatro propietarios en la misma semana pues ya se va a bloquear el montacargas, aunque viendo a quién le dieron los pisos mejor el montacargos”, apuntaba Gallego.

El Intermedio

Por su parte, Sabatés también hacía alusión a la información relativa a que la mujer del alcalde de Alicante, Luis Barcala, hace años también había conseguido una vivienda de protección oficial en la urbanización Los Lirios, “cuando ya estaba casada, el matrimonio poseía un despacho de abogados y Barcala ya era miembro de la ejecutiva del PP alicantino".

Con esta última noticia, la colaboradora del programa se preguntaba: ¿Por qué en Alicante las llaman VPO, Viviendas de Protección Oficial cuando quieren decir VPP, Viviendas de Propiedad Pepera”.