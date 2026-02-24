Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Escándalo Les NausJuicio Mónica OltraCoches robados AlicanteGran AlacantDeducción seguro cocheProyecto CERCA
instagramlinkedin

Cristina Gallego, en el ‘El Intermedio’ de LaSexta: “¿Por qué en Alicante las llaman VPO cuando quieren decir VPP: Viviendas de Protección Pepera”

La colaboradora del programa del Gran Wyoming y la periodista Sandra Sabatés comentan las últimas noticias sobre el escándalo de los pisos de la urbanización Les Naus

Urbanización Les Naus

Urbanización Les Naus

Urbanización Les Naus / Héctor Fuentes

O. Casado

O. Casado

El escándalo de las viviendas protegidas de Alicante ha tenido alcance nacional desde que hace un mes INFORMACIÓN destapara que algunos de estos pisos habían sido adquiridos por personas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana.

Los medios de comunicación de toda España se han hecho eco de esta información y de las últimas noticias que se van conociendo. Como por ejemplo, que tras la inspección realizada por los agentes de la Policía Local en las viviendas y el cruce del listado de los adjudicatarios con el Padrón municipal, se ha destapado que hay personas que residen en estos pisos y que no son los propietarios.

El programa ‘El intermedio’ de LaSexta recogía este lunes la noticia, que comentaban en una de sus secciones la periodista Sandra Sabatés y la colaboradora Cristina Gallego. “Lo único que se ha hecho bien en esas viviendas es el alicatado”, comentaba la cómica a lo que Sabatés replicaba que “las pistas de pádel tampoco están nada mal”.

La Policía Local inspecciona viviendas protegidas en Les Naus para verificar su ocupación real

La Policía Local inspecciona viviendas protegidas en Les Naus para verificar su ocupación real

La Policía Local inspecciona viviendas protegidas en Les Naus para verificar su ocupación real / Rafa Arjones

Renuncia a los pisos

La periodista de ‘El intermedio’, que presenta el Gran Wyoming, continúa comentando que en los últimos días ya varios los propietarios de Les Naus han decidido renunciar a sus pisos para evitar problemas legales. “Cuatro propietarios en la misma semana pues ya se va a bloquear el montacargas, aunque viendo a quién le dieron los pisos mejor el montacargos”, apuntaba Gallego.

El Intermedio

Por su parte, Sabatés también hacía alusión a la información relativa a que la mujer del alcalde de Alicante, Luis Barcala, hace años también había conseguido una vivienda de protección oficial en la urbanización Los Lirios, “cuando ya estaba casada, el matrimonio poseía un despacho de abogados y Barcala ya era miembro de la ejecutiva del PP alicantino".

Noticias relacionadas y más

Con esta última noticia, la colaboradora del programa se preguntaba: ¿Por qué en Alicante las llaman VPO, Viviendas de Protección Oficial cuando quieren decir VPP, Viviendas de Propiedad Pepera”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Otros dos propietarios de Les Naus comunican su intención de renunciar a sus viviendas protegidas en Alicante
  2. La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal
  3. Arde un coche en la A-70 en Alicante
  4. La ruta de senderismo en Alicante que lo tiene todo: vistas al mar, al castillo y hasta unos depósitos subterráneos
  5. Vecinos atemorizados en la partida de Verdegás de Alicante señalan “amenazas y peleas” nocturnas en un parking de caravanas
  6. La cuenta atrás del alquiler en Alicante: mudanzas forzosas ante aumentos impagables
  7. El Consell alerta al juzgado de que hay residentes en viviendas protegidas de Alicante que no son los adjudicatarios
  8. Caos en los accesos a Alicante: retenciones en la A-70 y un accidente en la N-332 complican la mañana

Barcala elimina la obligatoriedad de que todos los grupos municipales estén representados en la Agencia Local de Desarrollo de Alicante

Barcala elimina la obligatoriedad de que todos los grupos municipales estén representados en la Agencia Local de Desarrollo de Alicante

El reglamento de subvenciones: otra cesión del PP a Vox en plena crisis por las viviendas protegidas en Alicante

El reglamento de subvenciones: otra cesión del PP a Vox en plena crisis por las viviendas protegidas en Alicante

El Ayuntamiento abre expediente a la jefa de Contratación con dos hijos y un sobrino en Les Naus de Alicante

El Ayuntamiento abre expediente a la jefa de Contratación con dos hijos y un sobrino en Les Naus de Alicante

El Ayuntamiento defiende que avisara previamente de la inspección policial a viviendas protegidas en Alicante

Ya hay fecha para la comisión de investigación de las adjudicaciones de viviendas protegidas de Alicante en las Cortes

Ya hay fecha para la comisión de investigación de las adjudicaciones de viviendas protegidas de Alicante en las Cortes

Fallece el "cuidador" de la viuda negra de Alicante, condenado a 22 años por asesinar al marido de Conchi

Fallece el "cuidador" de la viuda negra de Alicante, condenado a 22 años por asesinar al marido de Conchi

La promoción de 1976 del Colegio Jesús-María Vistahermosa de Alicante celebra su 33º aniversario

La promoción de 1976 del Colegio Jesús-María Vistahermosa de Alicante celebra su 33º aniversario

Cinco jóvenes de entre 18 y 24 años de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante

Cinco jóvenes de entre 18 y 24 años de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
Tracking Pixel Contents