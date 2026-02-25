De los ventiladores en consulta a la climatización inteligente para los centros de salud de Alicante

Los centros de salud de Florida y Babel, que están intercomunicados y que atienden a miles de pacientes del departamento de salud de Alicante, están llevando a cabo una importante renovación de sus infraestructuras, dentro de un plan global de mejora que afecta tanto a la climatización como a elementos estructurales. La actuación más relevante es la renovación integral del sistema de aire acondicionado, que afecta también al centro de especialidades sito en el mismo complejo, donde se realizan pruebas que piden los especialistas de Atención Primaria de los diversos ambulatorios de esta zona de salud.

Esta mejora está en marcha desde diciembre y se prevé su finalización para los últimos meses del año. El presupuesto que la Conselleria de Sanidad ha dedicado exclusivamente a la climatización supera los 800.000 euros. Las obras se están ejecutando por fases para no interrumpir la actividad asistencial. Este ha sido uno de los mayores retos: mantener la atención sanitaria sin cancelar consultas.

La decisión de acometer esta obra responde a una necesidad. Los equipos de climatización llevaban funcionando entre 20 y 30 años sin una renovación integral. Hasta ahora, cuando surgían problemas —especialmente frecuentes en verano— se actuaba de forma puntual, instalando aparatos tipo split o realizando reparaciones provisionales. Sin embargo, estas soluciones no evitaban nuevas averías ni garantizaban el confort térmico en consultas y salas de espera.

Evitar parches

Durante los meses de más calor, era habitual ver a pacientes con abanicos y a los médicos sin la bata blanca por las elevadas temperaturas, incluso a encender ventiladores en consulta. La situación hacía necesaria una intervención preventiva que evitara aplicar más parches y que ofreciera una solución definitiva.

La obra ha consistido en la instalación de nuevas máquinas de climatización, una por planta, con un sistema centralizado que permite ramificaciones independientes hacia cada consulta. Esto supone una mejora significativa: ahora cada espacio puede regular su temperatura de forma autónoma, adaptándose a factores como la orientación al sol o las necesidades específicas de cada especialidad. Además de mejorar el confort, el nuevo sistema permitirá un mayor ahorro energético y facilitará el mantenimiento, ya que las posibles averías podrán aislarse por zonas sin afectar a todo el edificio.

Una de las zonas en obras en los centros sanitarios / Alex Domínguez

Logísticamente compleja

"De forma preventiva, para evitar averías, y en Alicante con todos los meses de calor que tenemos, y en invierno alguno también, acometemos esta obra de renovación de la climatización", apunta Diego Díez, director médico del Hospital General Universitario Doctor Balmis y del área de salud de Alicante. Hasta ahora cuando se estropeaba algo, afectaba a toda la planta.

"Era mucho más rentable poner tres máquinas, una por planta, que abarcaran el centro de especialidades, y los de Florida y Babel. Son máquinas potentes con una especie de canal central que se desvía con ramificaciones a cada consulta para que cada una tenga su propia climatización interna. Esta obra no se había hecho antes porque logísticamente es muy compleja: no podemos cerrar las instalaciones para hacerlo. Nuestra idea ha sido no suspender nada para que los pacientes no se vieran afectados por la obra, lo que requiere mucho equilibrio".

Para ello, se ha trabajado planta por planta y edificio por edificio, trasladando profesionales y equipamiento conforme avanzaba la obras. En el caso del centro de especialidades, el proceso ha sido especialmente complejo, ya que algunas consultas cuentan con aparatología delicada y de gran volumen, como ecógrafos con pantalla para poder ver a los bebés en la consulta de Obstetricia, potros ginecológicos o equipos de ecocardiografía de la consulta del Cardiólogo para poder ver el corazón, cuyo traslado requiere una planificación cuidadosa.

Diego Díez, director médico del Hospital General de Alicante; Elena Algárate, subdirectora médica / Alex Domínguez

Coordinación

Desde la dirección se ha querido destacar el esfuerzo de todo el personal implicado. Profesionales sanitarios tanto médicos como de Enfermería, celadores, personal de limpieza y equipos de coordinación han trabajado de forma conjunta para reorganizar espacios, adaptar horarios y garantizar que ningún paciente se quedara sin su cita ni de Atención Primaria ni de especialidades.

Elena Algárate, subdirectora médica del Dr. Balmis, apunta que "preparamos con antelación un plan para la reubicación de los profesionales, que ha llegado a afectar a su horario habitual. Para no cancelar ninguna consulta han hecho más tardes de las que les hubiera tocado de forma habitual, y el reto ha residido en el centro de especialidades. Las consultas de algunos especialistas hospitalarios, al contrario que en Atención Primaria, requieren de una aparatología mucho más compleja, que hay que llevar mucho más cuidado a la hora de trasladarlo y moverlo. Todo eso se ha tenido que coordinar mientras se clausuraba una planta y se iniciaba la obra, y hacer el tetris para colocar a la gente en los diferentes sitios".

Un operario realizando su trabajo, este miércoles / Alex Domínguez

Amplio plan

Belén Colás, directora médica de Atención Primaria del departamento, ha abundado en que la obra puede haber incomodado un poco a los pacientes pero "tienen que pensar que es algo necesario que se ha hecho para la población. Sabemos que es molesto pero creemos que va a evitar que luego haya que hacer más parches", que es lo que ha ocurrido hasta ahora.

Además de la climatización, esta actuación se enmarca dentro de un plan de infraestructuras más amplio que incluye la renovación de ascensores en centros de salud, la mejora de mobiliario y ampliaciones recientes como la del centro de salud de Monforte o la que se está desarrollando actualmente en el Centro de Salud San Vicente I.

Así como el nuevo mostrador del ambulatorio de Los Ángeles. El objetivo es modernizar progresivamente las instalaciones sanitarias para ofrecer mejores condiciones a pacientes y profesionales.