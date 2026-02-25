Alicante adjudica nuevos alquileres sociales en plena polémica por las viviendas protegidas de Les Naus

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este miércoles, en pleno escándalo por las viviendas protegidas de Les Naus, la asignación de 24 alquileres sociales a jóvenes, personas dependientes, mayores y familias vulnerables. Entre ellas, el ejecutivo de Luis Barcala ha adjudicado 13 pisos en el edificio de El Portón, situado en el Casco Antiguo, cuya construcción obtuvo licencia en el año 2006 y llevaba desde entonces pendiente de finalizar. Los nuevos contratos contarán con un importe que se situará entre los 110 y los 189 euros al mes, en función del caso.

El Patronato Municipal de la Vivienda ha materializado la designación de los beneficiarios tras culminar el proceso de baremación ligado al Programa de Emancipación para Jóvenes de hasta 35 años,. Ahora, los nuevos vecinos harán frente a arrendamientos con precios que oscilan entre los 110 y 117 euros mensuales. El concejal de Vivienda, Carlos de Juan, ha resaltado que también se ha aprobado "la cesión gratuita de un piso accesible compartido para mejorar la autonomía de jóvenes con discapacidad intelectual del Centro San Rafael". Además, el edil popular ha avanzado que "se han adjudicado otras seis viviendas reformadas para familias vulnerables solicitantes de vivienda de del programa general de arrendamiento del parque municipal de vivienda; cinco del programa de Viviendas Intergeneracionales para mayores y jóvenes; y cuatro más para jóvenes universitarios acogidos al programa municipal Univerbarrio en el Casco Antiguo".

El edil de Vivienda ha recordado que el Patronato Municipal ultima también las obras de 14 nuevos inmuebles en el antiguo edificio de Maestros del barrio de San Gabriel, cuyas obras adjudicadas a Aitana Actividades de Construcción y Servicios por 1,3 millones de euros está previsto finalicen este verano. El objetivo del gobierno popular es que puedan ser asignadas dentro del programa de solicitantes de viviendas de Emancipación para Jóvenes.

Polémica con la calle Ceuta

De la misma forma, De Juan ha anunciado la próxima convocatoria de un Consejo Rector monográfico sobre la venta de una parcela municipal en la calle Ceuta, en el barrio de San Blas, valorada en 457.549 euros, para la promoción de 30 Viviendas de Protección Pública. Una iniciativa municipal que, según el concejal, "persigue poner a disposición de los alicantinos viviendas protegida en régimen de venta, alquiler o alquiler con opción a compra, además de vivienda social que la empresa adjudicataria deberá ofertar en compensación por el precio de la parcela".

No obstante, el citado solar ha sido objeto de polémica después de que el gobierno de Luis Barcala desistiera de su plan para construir un edificio público y se inclinara por vender el solar a un promotor privado a cambio de la cesión de al menos tres inmuebles.