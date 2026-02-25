Alicante celebra el Año Nuevo Chino este fin de semana con talleres y exposiciones

La Asociación Intercultural Alacant-Xina organiza este fin de semana la quinta edición de los talleres del Año Nuevo Chino. El Espacio Séneca acogerá del 28 de febrero al 1 de marzo la conmemoración en Alicante del Año del Caballo.

La organización ha preparado una serie de talleres de caligrafía, Kung Fu y Taichi, caligrafía, Danza del León, máscaras, juegos tradicionales chinos, manualidades, etc. Los talleres están destinados a niños y mayores y el sábado serán entre las 10.30 y las 14.00 horas y el domingo entre las 10.30 y las 13.30 horas. También habrá una exposición de pintura china.

La entrada será por orden de llegada hasta completar el aforo.

Talleres y demostraciones

A las 10.30 se llevará a cabo la demostración de la Danza de Leones y farolillos de pez auspicioso en la puerta del Espacio Séneca. A las 11 horas comienzan los talleres con el siguiente horario:

De 11 a 11.30 horas se realizarán los talleres de Gong Fu (técnica preparar el té) y los de caligrafía y pintura china

De 11.45 a 12.15 horas se realizarán los talleres de tai chi, manualidades (farolillos) y el de máscaras

De 12.30 a 13.15 se desarrolla el taller de Danza del León

En paralelo, en una zona diferenciada de Espacio Séneca de 11.30 a 11.45 horas y de 12.15 a 12.30 horas se leerán cuentos chinos y se celebrarán las degustaciones de tés.

Los horarios son los mismos para el sábado y el domingo. El sábado la jornada se cerrará con un concierto con instrumentos musicales tradicionales chinos que comenzará sobre las 13.30 horas.