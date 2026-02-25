Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Whatsapp MazónÁtico gestor Les NausLes Naus Generación ZVideoanálisis Toni CabotConcesión PanoramisRuptura CrevillentProyecto CERCA
instagramlinkedin

Alicante celebra el Año Nuevo Chino este fin de semana con talleres y exposiciones

El Espacio Séneca será el escenario elegido para celebra el Año del Caballo

Madrid celebró esta semana el gran desfile de Año Nuevo chino en el barrio de Usera

Madrid celebró esta semana el gran desfile de Año Nuevo chino en el barrio de Usera

Javier Vendrell Camacho | PI STUDIO

O. Casado

O. Casado

La Asociación Intercultural Alacant-Xina organiza este fin de semana la quinta edición de los talleres del Año Nuevo Chino. El Espacio Séneca acogerá del 28 de febrero al 1 de marzo la conmemoración en Alicante del Año del Caballo.

La organización ha preparado una serie de talleres de caligrafía, Kung Fu y Taichi, caligrafía, Danza del León, máscaras, juegos tradicionales chinos, manualidades, etc. Los talleres están destinados a niños y mayores y el sábado serán entre las 10.30 y las 14.00 horas y el domingo entre las 10.30 y las 13.30 horas. También habrá una exposición de pintura china.

La entrada será por orden de llegada hasta completar el aforo.

Talleres y demostraciones

A las 10.30 se llevará a cabo la demostración de la Danza de Leones y farolillos de pez auspicioso en la puerta del Espacio Séneca. A las 11 horas comienzan los talleres con el siguiente horario:

  • De 11 a 11.30 horas se realizarán los talleres de Gong Fu (técnica preparar el té) y los de caligrafía y pintura china
  • De 11.45 a 12.15 horas se realizarán los talleres de tai chi, manualidades (farolillos) y el de máscaras
  • De 12.30 a 13.15 se desarrolla el taller de Danza del León

En paralelo, en una zona diferenciada de Espacio Séneca de 11.30 a 11.45 horas y de 12.15 a 12.30 horas se leerán cuentos chinos y se celebrarán las degustaciones de tés.

Noticias relacionadas

Los horarios son los mismos para el sábado y el domingo. El sábado la jornada se cerrará con un concierto con instrumentos musicales tradicionales chinos que comenzará sobre las 13.30 horas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal
  2. Cinco jóvenes de entre 18 y 24 años de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
  3. Otros dos propietarios de Les Naus comunican su intención de renunciar a sus viviendas protegidas en Alicante
  4. Arde un coche en la A-70 en Alicante
  5. Caos en los accesos a Alicante: retenciones en la A-70 y un accidente en la N-332 complican la mañana
  6. Vecinos atemorizados en la partida de Verdegás de Alicante señalan “amenazas y peleas” nocturnas en un parking de caravanas
  7. La cuenta atrás del alquiler en Alicante: mudanzas forzosas ante aumentos impagables
  8. Marcela, una argentina afincada en Benalúa, habla sobre Alicante: 'Vivir en un lugar donde el 90% de la gente está feliz es un plus

Alicante celebra el Año Nuevo Chino este fin de semana con talleres y exposiciones

Alicante celebra el Año Nuevo Chino este fin de semana con talleres y exposiciones

Adjudicaciones por orden y límites de renta, la receta de Compromís contra el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

Adjudicaciones por orden y límites de renta, la receta de Compromís contra el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

Francisco Vicente Vidal, implantado coclear: "Muchas personas mayores que se quedan sordas se aíslan porque no los derivan para un implante coclear"

Francisco Vicente Vidal, implantado coclear: "Muchas personas mayores que se quedan sordas se aíslan porque no los derivan para un implante coclear"

Compromís desconfía de Vox en la comisión de investigación sobre el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

Compromís desconfía de Vox en la comisión de investigación sobre el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

Ya hay fecha para la comisión de investigación de las adjudicaciones de viviendas protegidas de Alicante en las Cortes

Ya hay fecha para la comisión de investigación de las adjudicaciones de viviendas protegidas de Alicante en las Cortes

La Universidad de Alicante implantará un protocolo para prevenir suicidios

La Universidad de Alicante implantará un protocolo para prevenir suicidios

El gestor de la cooperativa tiene un ático en Les Naus que quiere vender

El gestor de la cooperativa tiene un ático en Les Naus que quiere vender

Paradas vacías y colas puntuales por la huelga de taxistas en la provincia de Alicante

Tracking Pixel Contents