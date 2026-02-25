Alicante celebra el Año Nuevo Chino este fin de semana con talleres y exposiciones
El Espacio Séneca será el escenario elegido para celebra el Año del Caballo
La Asociación Intercultural Alacant-Xina organiza este fin de semana la quinta edición de los talleres del Año Nuevo Chino. El Espacio Séneca acogerá del 28 de febrero al 1 de marzo la conmemoración en Alicante del Año del Caballo.
La organización ha preparado una serie de talleres de caligrafía, Kung Fu y Taichi, caligrafía, Danza del León, máscaras, juegos tradicionales chinos, manualidades, etc. Los talleres están destinados a niños y mayores y el sábado serán entre las 10.30 y las 14.00 horas y el domingo entre las 10.30 y las 13.30 horas. También habrá una exposición de pintura china.
La entrada será por orden de llegada hasta completar el aforo.
Talleres y demostraciones
A las 10.30 se llevará a cabo la demostración de la Danza de Leones y farolillos de pez auspicioso en la puerta del Espacio Séneca. A las 11 horas comienzan los talleres con el siguiente horario:
- De 11 a 11.30 horas se realizarán los talleres de Gong Fu (técnica preparar el té) y los de caligrafía y pintura china
- De 11.45 a 12.15 horas se realizarán los talleres de tai chi, manualidades (farolillos) y el de máscaras
- De 12.30 a 13.15 se desarrolla el taller de Danza del León
En paralelo, en una zona diferenciada de Espacio Séneca de 11.30 a 11.45 horas y de 12.15 a 12.30 horas se leerán cuentos chinos y se celebrarán las degustaciones de tés.
Los horarios son los mismos para el sábado y el domingo. El sábado la jornada se cerrará con un concierto con instrumentos musicales tradicionales chinos que comenzará sobre las 13.30 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal
- Cinco jóvenes de entre 18 y 24 años de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
- Otros dos propietarios de Les Naus comunican su intención de renunciar a sus viviendas protegidas en Alicante
- Arde un coche en la A-70 en Alicante
- Caos en los accesos a Alicante: retenciones en la A-70 y un accidente en la N-332 complican la mañana
- Vecinos atemorizados en la partida de Verdegás de Alicante señalan “amenazas y peleas” nocturnas en un parking de caravanas
- La cuenta atrás del alquiler en Alicante: mudanzas forzosas ante aumentos impagables
- Marcela, una argentina afincada en Benalúa, habla sobre Alicante: 'Vivir en un lugar donde el 90% de la gente está feliz es un plus