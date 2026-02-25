El Ayuntamiento de Alicante quiere que la escuela Siete Enanitos se quede para siempre en El Pla

Los alumnos de la escuela infantil Siete Enanitos de Alicante pasarán de la promesa de una escuela infantil "nueva, más amplia, más moderna y más grande" a quedarse en instalaciones prefabricadas. El gobierno municipal de Luis Barcala, que acordó el derribo del anterior edificio por problemas estructurales y riesgo de derrumbe, plantea ahora que la ubicación provisional del centro, en el antiguo colegio Antonio Ramos Carratalá de El Pla, se convierta en definitiva.

La decisión, fundamentada por la concejala de Educación, Mari Carmen de España, se planteará en la próxima reunión del Patronato de Escuelas Infantiles, prevista para este mismo viernes. En el expediente, la edil popular incide en que la postura se adopta "sin perjuicio y con independencia de la valoración que se esté realizando o se pueda acometer en el futuro sobre la construcción de un nuevo centro". Pese a ello, se plantea pedir autorización a la Conselleria de Educación para que Siete Enanitos "obtenga la autorización definitiva para permanecer en las instalaciones municipales" de la calle Miguel Jiménez Reyes.

Unas circunstancias que suponen un nuevo revés a la situación de la escuela infantil Siete Enanitos, sin instalaciones propias desde mediados de 2023. En ese momento, el Ayuntamiento se vio obligado a clausurar el edificio por peligro de derrumbe tras la aparición de grietas de gravedad considerable en varios espacios del inmueble. La decisión, según señaló entonces el alcalde, Luis Barcala, era "lo más razonable".

Acto seguido, el entonces bipartito del PP y Ciudadanos concluyó que la mejor forma de resolver el problema era demoliendo el edificio y construyendo una nueva escuela desde cero. "La opción más real y razonable es tirar la escuela que hay y hacer una nueva, más amplia, más moderna, más grande y con los elementos de última generación", indicó el alcalde. Sin embargo, más de dos años después, el viejo inmueble sigue exactamente en la misma situación en la que se encontraba en marzo de 2023, cuando fue clausurado. Por ahora, el Ayuntamiento únicamente ha sacado a concurso (el pasado mes de agosto) el derribo de las antiguas instalaciones, pero nada se sabe del nuevo proyecto que Barcala anunció entonces.

De forma temporal, mientras se impulsaba la construcción del nuevo centro, el ejecutivo local apostó por trasladar la escuela a las instalaciones del antiguo colegio Antonio Ramos Carratalá, en el barrio de El Pla. Este cambio puso en pie de guerra a los vecinos, debido a que el espacio se ubica en el patio interior de varios bloques residenciales y comparte entrada con el área de viviendas, lo que afirman que genera problemas de seguridad.

Los vecinos llegaron a contratar una auditoría privada para evaluar los niveles de ruido del centro educativo, concluyendo los técnicos a cargo del peritaje que se infringe la normativa municipal, sobrepasando el máximo de decibelios Finalmente, pese a la oposición de los residentes de la zona y la acumulación de retrasos en las obras, las aulas temporales se abrieron a finales de 2024, con el curso ya empezado, y han vuelto a recibir a los alumnos este nuevo curso.

"Barcala vuelve a engañar a las familias"

Para el PSOE, el alcalde "nunca tuvo ninguna intención de construir un nuevo centro para Siete Enanitos". Según la portavoz socialista, Ana Barceló, "Barcala ha vuelto a engañar a las familias de Alicante", ya que "no hay presupuesto para el nuevo edificio porque no tiene ninguna intención de invertir en educación pública". La edil progresista cree que "al PP solo le importan los pelotazos en adjudicación de vivienda pública", pero no "la escolarización de los niños y niñas".

Desde el grupo municipal socialista han rechazado la "maniobra" porque la ciudad "no puede permitirse que lo provisional se convierta en definitivo por comodidad política". Según Barceló, "si hay demanda y listas de espera, la respuesta no puede ser renunciar a reconstruir Siete Enanitos ni aparcar la tercera escuela infantil municipal". Al respecto, la portavoz del PSOE incide en que "el PP está eligiendo no invertir en educación pública", pero afirma que su formación "no va a ser cómplice de esa decisión".