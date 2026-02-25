Barcala presume de más zonas verdes en el nuevo Plan General de Alicante pese al retraso en su aprobación

El gobierno municipal de Luis Barcala afirma que Alicante triplicará su superficie de zonas verdes, con seis nuevos parques de grandes dimensiones, en el futuro Plan General Estructural (PGE). Un avance que llega escasos días después de que los populares anunciaran un nuevo proceso de participación (similar al que ya se ejecutó en 2025) que retrasará la aprobación del documento al menos hasta mediados de 2026, cuando el alcalde se había comprometido a que el borrador viese la luz antes de que terminara el pasado año.

El futuro PGE, "es una apuesta sin precedentes por la ampliación y mejora de las zonas verdes y el patrimonio natural del municipio", según ha señalado el recién nombrado concejal de Urbanismo, Antonio Peral, tras la dimisión de Rocío Gómez por el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus. "Cuando diseñamos nuestro modelo de ciudad para los próximos 25 años, teníamos claro que una de las grandes estrategias sería convertir Alicante en una ciudad más sostenible y así lo hemos plasmado en el Borrador del PGE, triplicando las zonas verdes y apostando por la creación de grandes parques", ha añadido el edil popular.

Otra consulta, otro retraso

En concreto, el borrador del PGE contempla la creación de seis parques nuevos, con una superficie total de 349,23 hectáreas, lo que supone una ratio de 11,10 metros cuadrados por habitante, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional previsto. En este sentido, se destacan los parques de las Lagunas de Rabasa; la gran zona agraria de las Torres de la Huerta; Lomas de Garbinet; Lomas de Pino Ruaya, entre Vistahermosa y Santa Faz; Cerro de las Balsas, en Nueva Albufereta; y el Parque Central, con 3,53 hectáreas.

Mapa de las grandes zonas verdes que contempla el nuevo Plan General Estructural. / INFORMACIÓN

Eso sí, para que todo este planeamiento vea la luz y pueda dar comienzo su desarrollo será necesario esperar, al menos, varios meses más. El alcalde Barcala fijó en el segundo semestre de 2025 la fecha límite para la aprobación del PGE, un documento que no se renueva desde su aprobación inicial en 1987 y que acumula medio centenar de modificaciones puntuales. Ahora, el ejecutivo popular ha anunciado un nuevo proceso de consulta ciudadana que se llevará a cabo durante los meses de marzo y abril, concluyendo un año después de la anterior iniciativa de participación, impulsada por la exedil Rocío Gómez.