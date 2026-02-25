Las dos velocidades de las comisiones en las Cortes: del retraso en la dana a la celeridad de las viviendas protegidas

Aceleración en las Cortes Valencianas para poner en marcha la comisión de investigación sobre la adjudicación de viviendas protegidas de la urbanización Les Naus de Alicante a personas relacionadas con el Ayuntamiento y con la Generalitat.

Este miércoles, en la Junta de Síndics, se ha cerrado el lunes 2 de marzo para que los grupos propongan sus miembros para la comisión (cuatro para el PP, tres para el PSPV, dos para Compromís y otros dos para Vox) y el jueves día 5 para celebrar la sesión constitutiva del órgano, que se desarrollará después del pleno previsto para ese día.

Eso significa que la constitución de la comisión tendrá lugar 14 días después de su aprobación plenaria, que se llevó a cabo el jueves 19 de febrero a propuesta de Vox, con los votos afirmativos del PP y de Compromís y con la abstención de los socialistas.

La secuencia de los hechos no es extraña con la normativa en la mano, ya que el Reglamento de las Cortes Valencianas marca un máximo de 15 días naturales de plazo entre la aprobación en pleno de una comisión de investigación y su sesión constitutiva.

Sin embargo, la rapidez con la que se han producido estos hechos contrasta con la lentitud de los tempos a la hora de constituir la comisión de investigación sobre la dana, que causó 230 muertos el 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia y acabó forzando la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, un año después de los hechos.

Comparativa

El escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegidas en Alicante fue destapado por INFORMACIÓN el pasado 29 de enero. El pleno en las Cortes en el que se aprobó la comisión de investigación se celebró el 19 de febrero, es decir, 21 días después. La diferencia entre los mismos periodos con la dana, entre el día de los hechos y la aprobación de la comisión de investigación, no es muy elevada, ya que las Cortes aprobaron investigar los hechos el 28 de noviembre, 30 días después de las inundaciones.

Sí que hay diferencia, en cambio, en el plazo entre la aprobación de la comisión y la sesión constitutiva de la dana, que se produjo el 27 de enero de 2025, es decir, sesenta días después, multiplicando así por cuatro el límite establecido en el Reglamento, que en la comisión de Les Naus sí que se cumplirá.

En aquellos dos meses, cuando las protestas contra el entonces presidente Mazón por la gestión de la dana eran más masivas, en Las Cortes la actividad fue limitada. Entre el 28 de noviembre, día de la aprobación de la comisión de investigación, y el 14 de enero, sólo hubo cinco jornadas de trabajo, concretamente comisiones los días 11, 12, 18, 19 y 20 de diciembre.

Posteriormente, el 14 de enero, se retomó la agenda con una comisión de Sanidad, los dos días siguientes hubo pleno, los días 20 y 21 otras dos comisiones y el 27 de enero, finalmente, se constituyó la comisión de investigación y se impuso hasta el 28 de febrero de plazo para presentar el plan de trabajo. Este plazo se tuvo que ampliar para buscar un acuerdo, que no llegó hasta el 5 de mayo, cuando se celebró la segunda sesión de la comisión y se aprobó dicho plan tras el acuerdo entre el PP y Vox.

Por tanto, entre la sesión constitutiva de la comisión de la dana y la segunda sesión pasaron un total de 98 días. La intención actual de Vox es acelerar los plazos y no repetir el precedente. La formación de extrema derecha decidirá el rumbo de la comisión según pacte con el PP, tal como hizo en el caso de la dana; o con la izquierda, posibilidad que los de Abascal no descartan y que tanto el PSPV como Compromís consideran improbable, dada la complicidad exhibida entre el PP y Vox en la comisión de la dana y, en general, durante la actual legislatura autonómica.

La fecha de la segunda sesión de la comisión, la posterior a la constitutiva, es a día de hoy una incógnita, como también lo son la totalidad de los diputados que participarán. En el PSOE aseguran que uno de sus tres miembros será José Díaz, también portavoz de la gestora del partido en la ciudad de Alicante. En Compromís aseguran que una de las participantes será María José Calabuig y que el otro será también de la circunscripción de Alicante, por lo que los valencianistas tendrían que elegir entre Aitana Mas, Gerard Fullana y Juan Bordera. En Vox dan por hecho que formará parte Miguel Pascual, diputado alicantino que propuso la aprobación del órgano el pasado 19 de febrero. Y en el PP aún no se han manifestado en este aspecto.