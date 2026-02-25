Compromís desconfía de Vox en la comisión de investigación sobre el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

El futuro de la comisión de investigación sobre el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante, en manos de Vox. Aunque Compromís se abre a pactar el plan de trabajo para "garantizar que se sepa la verdad", los valencianistas recelan de los ultras y piden aguardar a conocer "cuál es su intención". La coalición progresista deja así en manos de los de Abascal, que suman mayoría con los populares, la decisión sobre si el organismo "sirve de algo" o se convierte en una réplica del de la dana, donde PP y Vox impusieron la hoja de ruta.

La postura de Compromís la ha defendido este miércoles su síndic en las Cortes, Joan Baldoví, en un acto celebrado en Alicante. "Habrá que ver cuál es la intención porque los únicos pactos que ha habido son de PP y Vox, que son los que tienen la mayoría en la comisión. A nosotros nunca nos ha importado votar para que las cosas salgan y hemos votado a favor de la comisión aunque no fuera nuestra porque queremos que se investigue", ha manifestado.

El portavoz de los valencianistas se ha mostrado a la espera de conocer la postura de Vox y su plan de trabajo antes de poder hablar de futuros pactos, pero ha insistido en que Compromís "denunciará siempre que se quiera utilizar la comisión". En cualquier caso, sobre el papel del Ayuntamiento de Alicante, Baldoví ha remarcado que "Barcala debería dimitir", puesto que "estaba advertido desde Patrimonio de que funcionarios se estaban quedando con viviendas protegidas y estaban utilizando información privilegiada". Por todo ello, el síndic opina que el regidor popular "no puede mirar a otro lado y hacerse la víctima".

María José Calabuig, Aitana Mas, Joan Baldoví y Rafa Mas, de Compromís, este miércoles en Alicante. / Pilar Cortés

Respecto a la citada comisión, el PP y Vox tienen mayoría en el órgano, por lo que podrían pactar, tal como ha ocurrido con la comisión de la dana, un plan acordado entre ambas formaciones. Sin embargo, las reiteradas exigencias de Vox para que dimita el alcalde de Alicante, Luis Barcala, por las adjudicaciones de viviendas protegidas a personas vinculadas con el Ayuntamiento y con la Generalitat, tal como destapó INFORMACIÓN a finales de enero, hacen pensar, a priori, que esta comisión podría ser diferente, ya que en ningún momento los ultras pidieron la dimisión del expresidente Carlos Mazón por la gestión de la dana, que provocó 230 muertos en la provincia de Valencia en octubre de 2024.

Las fechas de la comisión

Este martes, en la Mesa de las Cortes, se ha tramitado la propuesta para constituir este órgano, aprobado en el pleno el pasado jueves a propuesta de Vox y con el voto afirmativo del PP, de Compromís y con la abstención del PSPV.

En concreto, según se ha tramitado en la Mesa de las Cortes, los grupos políticos con representación en la cámara autonómica tendrán tiempo hasta el lunes 2 de marzo para nombrar a los diputados que participarán en la comisión. A la espera de que se conozca la composición definitiva, desde el PSOE afirman que uno de sus tres diputados que formarán parte de la comisión será José Díaz. Se trata del portavoz de la gestora del partido en Alicante y de una de las personas que más suenan como posible candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027.

Por otra parte, la propuesta para que se constituya la comisión de investigación es el jueves 5 de marzo, según se ha pactado este miércoles en la Junta de Síndics. El día anterior, en la Mesa de las Cortes, se propuso que la sesión constitutiva fuera un día más tarde, el viernes 6, fecha límite según el Reglamento de las Cortes, que da 15 días naturales para su constitución desde que el órgano se aprueba en el pleno de la cámara.

A partir de entonces, la comisión tendrá 12 meses para celebrar reuniones e investigar los hechos, y sus conclusiones, pese a que no son vinculantes, sí que pueden ser aportadas a la Fiscalía. Antes, los grupos tienen que pactar por mayoría un plan de trabajo que incluya cuestiones tan relevantes como los comparecientes en la comisión.