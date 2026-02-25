Educación plantea que las vacaciones escolares de Navidad y Pascua puedan ser más cortas

Las vacaciones de Navidad en los centros educativos podrían empezar, como máximo, el 24 de diciembre el próximo curso y no a partir del día 23, como hasta ahora, con el nuevo calendario escolar que quiere aprobar la Conselleria de Educación. La propuesta, que ya ha desatado las críticas del profesorado, también plantea que el desanso de Semana Santa comiece, al menos, a partir del Jueves Santo.

El departamento dirigido por Carmen Ortí trabaja en la reforma de los criterios para decidir qué días hay clases y qué días se descansa en los centros educativos, con el argumento de adaptarlos a las necesidades de cada municipio. Eso pasa por modificar una orden vigente desde 1998. Sin embargo, para los docentes la propuesta autonómica "es una clara pérdida de derechos adquiridos", según ha denunciado el STEPV, que considera que el plan de la conselleria va en la línea de considerar los centros educativos como guarderías mientras las familias trabajan.

Educación aboga porque los ayuntamientos, previo acuerdo del Consejo Escolar Municipal, puedan proponer un máximo de tres días festivos, a efectos escolares, de entre los declarados lectivos en el calendario. Sin embargo, con carácter excepcional, los consistorios podrán proponer la modificación del calendario escolar mediante el intercambio de un bloque de entre dos y cuatro días no lectivos consecutivos por otro bloque de igual duración de días lectivos.

Esto implicará que el bloque de entre dos y cuatro días no lectivos consecutivos, con una duración mínima de dos y máxima de cuatro días, deberá coincidir con fiestas locales o tradicionales propias de cada municipio, siempre que estas se celebren fuera de los periodos vacacionales establecidos. Además, los días no lectivos objeto de intercambio deberán ser días laborables no lectivos consecutivos, de lunes a viernes, y deberán estar comprendidos dentro del período establecido entre la fecha de inicio y la fecha de finalización de las actividades lectivas del correspondiente curso escolar, sin que, en ningún caso, pueda suponer la alteración o ampliación de la duración del curso escolar.

Los municipios podrán pedir no lectivos hasta cuatro días seguidos que coincida con fiestas o tradiciones locales

Educación, antes del inicio de las vacaciones escolares de verano, dictará una resolución en la que fijará el período lectivo del siguiente curso académico y determinará las fechas de inicio y finalización de las actividades lectivas, que deberán respetar necesariamente el total de días lectivos establecidos en la normativa vigente.

Con la nueva propuesta, que se debatirá este jueves con los sindicatos, los periodos de vacaciones, que deberán incluir, al menos, desde el día 24 de diciembre hasta el 6 de enero, ambos inclusive para las vacaciones de Navidad. En el caso de la Pascua, el descanso deberá de ser, también cómo mínimo, desde el Jueves Santo hasta el día de San Vicente Ferrer.

Navidad y Pascua, más cortas

Frente a estos cambios, desde el STEPV han advertido de que actualmente muchos consejos escolares municipales aprobaban cuatro días no lectivos y ampliaban la duración del curso, pero con la propuesta de la conselleria los días excepcionales de ampliación, entre dos y cuatro, se han de recuperar necesariamente en Navidad o Pascua.

Con esta propuesta, el sindicato mayoritario de los docentes ya vaticina un enfrentamiento entre representantes de las familias y representantes del profesorado en los consejos escolares municipales, ya que a las familias puede interesarles la propuesta de la conselleria de tener a sus hijos e hijas escolarizados en Navidad o Pascua los días laborables, mientras que para el profesorado lo ve como una pérdida de derechos.

El STEPV alerta de que efectos negativos a nivel pedagógico para los alumnos

Asimismo, desde el STEPV han advertido de que los centros educativos "ya hacen esfuerzos" para tratar de favorecer esta conciliación con las conocidas escuelas matinales o la gran oferta de actividades extraescolares mientras los padres y madres trabajan, "unos gestos que casi nunca se ven en el ámbito de la patronal".

El sindicato ha tildado de "ocurrencia" el plan de Educación y también ha alertado de que "pedagógicamente no tiene ningún sentido recuperar días en plenas vacaciones de Navidad o Pascua que, al final, alteran más el funcionamiento normal del sistema educativo de lo que solucionan problemas".