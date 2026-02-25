Indignación social en Alicante por las viviendas protegidas de Les Naus: “¡Devolved los pisos!”

La protesta ya estaba en marcha antes de que comenzaran los discursos. La plaza del Ayuntamiento de Alicante se llenó este miércoles de pancartas, cánticos y reclamaciones directas de dimisión tras la polémica sobre las viviendas protegidas de Les Naus. Más de ochenta asociaciones y entidades sociales de la ciudad convocaron una concentración por una vivienda digna que reunió a más de 500 personas, según la organización, a 300 según la Subdelegación del Gobierno.

La plaza se llenó de pancartas, consignas y rostros jóvenes y veteranos que compartían una misma reivindicación: vivienda digna y responsabilidades políticas. Desde los primeros minutos comenzaron a escucharse consignas coreadas al unísono: "Ni negocio ni corrupción, Barcala dimisión o "la vivienda es un derecho". Junto a los cánticos numerosas pancartas reclamaban transparencia y denunciaban el encarecimiento de los alquileres en la ciudad con lemas como "sus beneficios, nuestra miseria".

El epicentro de las críticas fue la gestión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, a quien el movimiento vecinal y social de la ciudad acusa de no haber respondido a las solicitudes formales de información y diálogo de los últimos años. Aquellas peticiones, recuerdan, pedían explicaciones sobre alquiler social, criterios de adjudicación, planificación y barrios prioritarios en materia de vivienda pública en la ciudad.

Exigencias sociales

"Ni explicaciones, ni reuniones, ni compromisos", señalaba uno de los fragmentos del manifiesto que fue leído ante los asistentes entre aplausos. El documento, suscrito por asociaciones vecinales y entidades de diferentes barrios y partidas rurales, estructura una batería de exigencias que incluyen una auditoría independiente, la paralización cautelar de adjudicaciones bajo sospechay la constitución de una mesa municipal de vivienda con participación vinculante del tejido social.

El texto insiste en que aquellas solicitudes realizadas en los últimos años "no obtuvieron respuesta alguna". "La vivienda pública no es una concesión ni un privilegio. Es una política social esencial que debe gestionarse con transparencia absoluta, criterios objetivos, igualdad de acceso y control democrático. Nada de esto puede garantizarse cuando la política de vivienda se gobierna de espaldas a la ciudadanía", leyeron los convocantes.

Denuncia pública

La lectura fue seguida con atención por las más de quinientas personas congregadas. En primera fila, también se encontraban representantes de los grupos municipales de izquierda en el Ayuntamiento de Alicante. La portavoz socialista, Ana Barceló, señaló que "hay que defender los derechos de los ciudadanos y no de los que están en el poder". Por su parte, el portavoz de Compromis, Rafa Mas, afirmó que "el alcalde es elmáximo responsable político de esta trama de pijos que han especulado con nuestro suelo". Asimismo, el portavoz de Esquerra Unida - Podemos, Manolo Copé, destacó como la ciudadania muestra "el hartazgo que sienten por la situacion que esta viviendo la ciudad de alicante".

Tras la lectura del manifiesto, el Sindicat de Barri de Carolines instaló un proyector en uno de los laterales de la plaza. Sobre la fachada se proyectaron datos relativos al coste de la oficina antiokupación de la ciudad, al número de desahucios registrados y a la evolución del precio de la vivienda en los últimos años, que, según señalaron, se ha duplicado. Las cifras aparecían acompañadas de gráficos y titulares que buscaban contextualizar la protesta en una tendencia estructural de encarecimiento y precarización.

Testimonios de los alicantinos

Entre quienes tomaron la palabra durante la concentración se encontraba Nadia Gálvez, arquitecta de 29 años, que describió su experiencia personal con la búsqueda de vivienda. "Como arquitecta joven a la que le está costando encontrar vivienda con los precios que hay ahora, la verdad es que creo que era necesario salir a la calle porque esta situación es una vergüenza", afirmó Gálvez.

A su lado, José Ignacio Mules, padre de dos hijos, compartía un diagnóstico similar. "No sé si servirá para algo, pero me quedo con la conciencia de haber venido. A las personas jóvenes cada vez nos cuesta más acceder a una casa, y más con familia e hijos, como es mi caso, que es imposible. Habría que hacer más manifestaciones así", señaló Mules.

María Gracia, otra de las asistentes, incidió en la dimensión generacional del problema. "Diría que tal y como está la situación es demasiado crítica como para quedarnos en casa, pero desgraciadamente muchas de las personas jóvenes que estamos hoy aquí no tenemos una casa a la que ir", lamentó Gracia.