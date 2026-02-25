"Negar un implante coclear a los mayores con pérdida auditiva supone condenarlos al aislamiento y a la soledad no deseada"

Cada 25 de febrero se celebra el Día del Implante Coclear, este año con el lema "Oír y escuchar no tiene edad". Con él, la Federación Aice de Asociaciones de Implantados Cocleares de España reivindica el acceso universal de las personas sordas a este dispositivo electrónico implantado quirúrgicamente que les permite percibir sonidos y entender el habla al estimular directamente el nervio auditivo, omitiendo las partes dañadas del oído interno. Solo el 5,7 % de las personas adultas que podrían beneficiarse han sido implantadas, tal y como explica Francisco Vidal, presidente autonómico del colectivo. Turronero de Xixona, era sordo de nacimiento y puede escuchar tras recibir el implante hace tres años, cuando tenía 58.

¿Desde cuándo preside la Asociación de Implantados Cocleares de la Comunidad?

Desde diciembre. Asumí el cargo con mucha responsabilidad e ilusión, porque también soy usuario de implante coclear y conozco de primera mano lo que supone este proceso. La asociación está formada por personas implantadas cocleares y por familiares, tanto niños como adultos. También atendemos a personas con discapacidad auditiva que están valorando la posibilidad de implantarse para atender las necesidades de este colectivo, y lograr su plena inclusión y normalización en la sociedad. Trabajamos para que las personas con implante coclear sean ciudadanos de pleno derecho en la sociedad, sin barreras comunicativas que limiten su desarrollo personal, educativo, laboral o social.

¿Qué tipo de servicios ofrecen?

Ofrecemos asesoramiento individualizado, porque entendemos que cada caso es diferente. El componente humano es fundamental. No solo se trata de una intervención médica, sino de un proceso vital. Preparamos a padres de niños implantados y a adultos usuarios para que puedan servir de guía a quienes están empezando. También mantenemos canales de información permanentes a través de nuestra web, redes sociales, entrevistas personales y materiales informativos. Queremos que la información sobre el implante coclear sea veraz, actualizada y libre de condicionamientos.

¿Qué es exactamente un implante coclear?

Es una solución médico-tecnológica diseñada para personas con pérdida auditiva severa o profunda que no obtienen suficiente beneficio con audífonos. A diferencia de estos, que simplemente amplifican el sonido, el implante estimula directamente el nervio auditivo permitiendo que la información auditiva llegue al cerebro. Tiene dos partes. Una externa, compuesta por un micrófono y un procesador que captan los sonidos del entorno y los transforman en señales digitales. Y una interna, con un receptor estimulador y un conjunto de electrodos, se implanta quirúrgicamente en la cóclea y transmite esas señales al nervio auditivo para que el cerebro las interprete como sonido.

Otra imagen de Francisco Vidal, presidente de la Asociación de Implantados Cocleares de la Comunidad Valenciana / INFORMACIÓN

Rehabilitación logopédica

¿Es un cambio inmediato?

Es un proceso de transformación progresiva. El implante no es un interruptor que se enciende y de repente oyes perfectamente. Cuando uno lo recibe de momento no oye nada. Tras la cirugía viene la activación y, a partir de ahí, comienza un camino de rehabilitación logopédica constante, y de trabajo arduo. Quienes lo reciben no solo incorporan tecnología, sino que inician un camino de redescubrimiento de los sonidos. O bien oímos, como es mi caso, sonidos que nunca habíamos escuchado. El cerebro tiene que aprender a interpretar esos estímulos eléctricos como sonidos comprensibles. Es un trabajo diario, pero los resultados suelen ser muy satisfactorios.

¿Cómo cambia la vida de una persona implantada?

El impacto es profundo. Uno de los cambios más visibles es la mejora de la comunicación. Comprender mejor las conversaciones reduce la necesidad de que te repitan las cosas constantemente y disminuye el esfuerzo mental que supone intentar adivinar lo que no escuchas. También aumenta la autonomía y las interacciones con la familia, las amistades, los compañeros de trabajo o estudio son más fluidas. Poder identificar señales acústicas, como un timbre, un aviso o indicaciones en espacios públicos, aporta seguridad y facilita la movilidad. Este incremento de la independencia tiene un efecto directo en la confianza personal y en la percepción de control sobre la propia vida. Además, y muy importante, se reduce el aislamiento social. Volver a participar en reuniones familiares, actividades culturales o encuentros con amigos sin esa barrera constante fortalece el sentimiento de pertenencia.

¿Cuántas personas hay implantadas en la Comunidad Valenciana?

No hay un registro oficial autonómico, y esa es una de nuestras reivindicaciones. A nivel estatal se calcula que hay alrededor de 3.500 personas usuarias de implante coclear, pero necesitamos datos más precisos y actualizados. Contar con un registro permitiría planificar mejor las políticas sanitarias, prever necesidades y garantizar una atención equitativa.

Desigualdades en el acceso

Como colectivo, denuncian desigualdades en el acceso a estos implantes. ¿Qué ocurre?

En España hay más de 1,3 millones de personas con discapacidad auditiva, y unas 345.000 presentan pérdida severa o profunda. A pesar de ello, solo un 5,7 % de las personas adultas que podrían beneficiarse de un implante lo han recibido. Es una falla clínica, social, informativa y administrativa. Nuestro lema, este año, “Oír y escuchar no tiene edad”, pone de manifiesto una realidad: el derecho a oír no puede depender del año en que has nacido. La pérdida auditiva afecta especialmente a las personas mayores y negar o retrasar soluciones eficaces supone condenarlas al aislamiento, a la soledad no deseada y a una exclusión social.

¿Se niega el implante a las personas mayores?

Existe una brecha, contra la que luchamos, por la que muchas personas mayores no son derivadas a especialistas para valorar si son candidatas. Existe todavía la idea errónea de que a cierta edad, si no se oye, hay que aguantarse. Conocemos muchísimos casos de personas mayores que se han quedado sordas y se aíslan, porque no los derivan a los especialistas que pueden valorarlos como candidatos a un implante coclear. Por muy mayor que seas, tienes derecho a seguir oyendo, igual que te pones gafas para ver o te operan de cataratas.

En su caso personal, ¿cómo fue el proceso?

Soy sordo de nacimiento, con hipoacusia bilateral sensorial congénita severa. Desde pequeño llevé audífonos, que me permitieron desenvolverme en la escuela, en el instituto y en el ámbito laboral. Pero con el paso de los años la pérdida auditiva se agravó y los audífonos dejaron de ser suficientes. Oía sonidos, pero no entendía. El paso siguiente ya es el implante coclear, y en junio hará tres años que me implanté. Fue un cambio radical en la forma de percibir el sonido porque el audífono lo amplifica mientras el implante emite unos estímulos eléctricos al nervio auditivo que el cerebro tiene que interpretar.

Sin estridencias

¿Qué volvió a oír?

Con el implante escuché cosas que nunca había oído o que había perdido: el canto de los pájaros, el tintineo de las llaves, el sonido de las hojas que arrastra el viento...Había perdido el sonido de los grillos por la noche, de las chicharras y los he recuperado. Me maravillé al distinguir con claridad las notas de un violín porque con el audífono se escuchaba muy estridente. Son experiencias que te hacen tomar conciencia de lo que habías perdido y de lo que vuelves a recuperar.

¿Cree que la pérdida auditiva es un problema creciente en nuestra sociedad?

Sí, claramente y no es casual. Según estudios de Salud Pública y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), millones de personas en el mundo presentan algún tipo de hipoacusia. La exposición continuada a ruidos intensos, el uso inadecuado de auriculares con la música a volumen alto, los conciertos, la maquinaria urbana e industrial, y el tráfico constante generan una gran exposición a ruido ambiental que a largo plazo daña las células sensoriales. Las ciudades están saturadas de estímulos sonoros. La OMS estima que 1.100 millones de jóvenes en el mundo corren riesgo de pérdida auditiva por el uso inadecuado de dispositivos como los auriculares.

¿Y el envejecimiento de la población?

La presbiacusia o pérdida de audición relacionada con la edad se vuelve más visible a medida que la esperanza de vida aumenta. También los hábitos modernos contribuyen indirectamente, como los niveles altos de estrés, la falta de sueño, la exposición a sustancias tóxicas. Hay ciertos medicamentos, el tabaco o la contaminación ambiental que afectan también a la salud auditiva. Influyen la falta de prevención y el retraso en acudir al especialista cuando aparecen los primeros síntomas. La buena noticia es que la concienciación social, la educación sobre la higiene auditiva con revisiones periódicas y las medidas de prevención pueden reducir significativamente ese impacto.