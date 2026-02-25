Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Whatsapp MazónÁtico gestor Les NausLes Naus Generación ZVideoanálisis Toni CabotConcesión PanoramisRuptura CrevillentProyecto CERCA
instagramlinkedin

TRÁFICO EN LA PROVINCIA

Problemas en las carreteras de Alicante: 63 incidencias activas y cuatro accidentes esta mañana

La A-70 vuelve a concentrar retenciones en hora punta mientras la N-332 suma varios siniestros en distintos puntos de la provincia

Tráfico denso en la A-70 en una imagen de archivo.

Tráfico denso en la A-70 en una imagen de archivo.

1.119 personas fallecieron en las carreteras españolas en 2025, 35 menos que el año anterior / Europa Press

J. A. Giménez

J. A. Giménez

La red viaria de la provincia de Alicante registra este miércoles 25 de febrero un total de 63 incidencias en 23 carreteras, según la última actualización de la Dirección General de Tráfico a las 09:19 horas. La jornada está marcada por retenciones en los accesos a la capital, múltiples obstáculos fijos y cuatro accidentes activos en diferentes puntos del territorio.

🚗 Retenciones en la A-70 en hora punta

Uno de los principales focos de tráfico se localiza en la A-70 a la altura de Santa Faz, donde se producen retenciones entre los kilómetros 10 y 14 en sentido Murcia desde primera hora de la mañana (07:48).

Además, se han notificado varios obstáculos fijos en distintos puntos de la circunvalación de Alicante, lo que complica aún más la circulación en plena hora punta laboral.

⚠️ Cuatro accidentes activos

En cuanto a siniestros, el parte de esta mañana recoge cuatro accidentes en tres carreteras:

  • CV-775 (Relleu): obstáculo fijo por accidente en el km 29,338 (09:00).
  • N-332 (Alicante): accidente en el km 107,476 (08:18).
  • N-332 (Orihuela Costa): siniestro en el km 48,626 (06:05).
  • CV-825 (Novelda): accidente en el km 2,987 (01:50).

La N-332 vuelve a situarse como una de las vías más problemáticas, con varios puntos afectados tanto por accidentes como por obstáculos fijos en tramos de Torrevieja, La Mata, Campello y la propia ciudad de Alicante.

🔧 Obras que condicionan la circulación

A la situación se suman diversas obras en marcha que afectan a la movilidad:

  • A-70 (Sant Joan d'Alacant - Mutxamel): trabajos en túnel con arcén cerrado hasta el 26 de febrero.
  • AP-7 (Almoradí y Catral): carril izquierdo cerrado hasta las 15:00 horas.
  • CV-70 (Benasau): tráfico alternado por obras hasta el 30 de abril.
  • AP-7 (tramo Agost-Alcoraya): mantiene cortes y restricciones prolongadas hasta septiembre.

📍 Incendio de vehículo en la A-31

Entre las incidencias destaca también un obstáculo por incendio de vehículo en la A-31 a la altura de La Estación, en sentido creciente de la kilometración, notificado a las 08:25 horas.

La combinación de accidentes, obras y obstáculos fijos vuelve a complicar la circulación en varios ejes clave de la provincia, especialmente en el entorno de Alicante capital y en la franja litoral.

Noticias relacionadas

Se recomienda extremar la precaución y consultar el estado del tráfico antes de iniciar desplazamientos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal
  2. Cinco jóvenes de entre 18 y 24 años de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
  3. Otros dos propietarios de Les Naus comunican su intención de renunciar a sus viviendas protegidas en Alicante
  4. Arde un coche en la A-70 en Alicante
  5. Caos en los accesos a Alicante: retenciones en la A-70 y un accidente en la N-332 complican la mañana
  6. Vecinos atemorizados en la partida de Verdegás de Alicante señalan “amenazas y peleas” nocturnas en un parking de caravanas
  7. La cuenta atrás del alquiler en Alicante: mudanzas forzosas ante aumentos impagables
  8. Marcela, una argentina afincada en Benalúa, habla sobre Alicante: 'Vivir en un lugar donde el 90% de la gente está feliz es un plus

El Puerto de Alicante multa a Panoramis con 240.000 € por las obras sin licencia de la Cámara y otras irregularidades

El Puerto de Alicante multa a Panoramis con 240.000 € por las obras sin licencia de la Cámara y otras irregularidades

Otro paso en la renovación de la cúpula de la Policía Local de Alicante en plena batalla por la jubilación forzosa de Conesa

Otro paso en la renovación de la cúpula de la Policía Local de Alicante en plena batalla por la jubilación forzosa de Conesa

La Aemet lo confirma: ambiente casi primaveral en Alicante antes del cambio radical del tiempo para el fin de semana

La Aemet lo confirma: ambiente casi primaveral en Alicante antes del cambio radical del tiempo para el fin de semana

Problemas en las carreteras de Alicante: 63 incidencias activas y cuatro accidentes esta mañana

Problemas en las carreteras de Alicante: 63 incidencias activas y cuatro accidentes esta mañana

El gestor de la cooperativa tiene un ático en Les Naus que quiere vender

El gestor de la cooperativa tiene un ático en Les Naus que quiere vender

Les Naus de Alicante, una urbanización tomada por la Generación Z

Les Naus de Alicante, una urbanización tomada por la Generación Z

Cuidado con los paralelismos uniformadores

Cuidado con los paralelismos uniformadores

Francisco Vicente Vidal, implantado coclear: "Muchas personas mayores que se quedan sordas se aíslan porque no los derivan para un implante coclear"

Francisco Vicente Vidal, implantado coclear: "Muchas personas mayores que se quedan sordas se aíslan porque no los derivan para un implante coclear"
Tracking Pixel Contents