TRÁFICO EN LA PROVINCIA
Problemas en las carreteras de Alicante: 63 incidencias activas y cuatro accidentes esta mañana
La A-70 vuelve a concentrar retenciones en hora punta mientras la N-332 suma varios siniestros en distintos puntos de la provincia
La red viaria de la provincia de Alicante registra este miércoles 25 de febrero un total de 63 incidencias en 23 carreteras, según la última actualización de la Dirección General de Tráfico a las 09:19 horas. La jornada está marcada por retenciones en los accesos a la capital, múltiples obstáculos fijos y cuatro accidentes activos en diferentes puntos del territorio.
🚗 Retenciones en la A-70 en hora punta
Uno de los principales focos de tráfico se localiza en la A-70 a la altura de Santa Faz, donde se producen retenciones entre los kilómetros 10 y 14 en sentido Murcia desde primera hora de la mañana (07:48).
Además, se han notificado varios obstáculos fijos en distintos puntos de la circunvalación de Alicante, lo que complica aún más la circulación en plena hora punta laboral.
⚠️ Cuatro accidentes activos
En cuanto a siniestros, el parte de esta mañana recoge cuatro accidentes en tres carreteras:
- CV-775 (Relleu): obstáculo fijo por accidente en el km 29,338 (09:00).
- N-332 (Alicante): accidente en el km 107,476 (08:18).
- N-332 (Orihuela Costa): siniestro en el km 48,626 (06:05).
- CV-825 (Novelda): accidente en el km 2,987 (01:50).
La N-332 vuelve a situarse como una de las vías más problemáticas, con varios puntos afectados tanto por accidentes como por obstáculos fijos en tramos de Torrevieja, La Mata, Campello y la propia ciudad de Alicante.
🔧 Obras que condicionan la circulación
A la situación se suman diversas obras en marcha que afectan a la movilidad:
- A-70 (Sant Joan d'Alacant - Mutxamel): trabajos en túnel con arcén cerrado hasta el 26 de febrero.
- AP-7 (Almoradí y Catral): carril izquierdo cerrado hasta las 15:00 horas.
- CV-70 (Benasau): tráfico alternado por obras hasta el 30 de abril.
- AP-7 (tramo Agost-Alcoraya): mantiene cortes y restricciones prolongadas hasta septiembre.
📍 Incendio de vehículo en la A-31
Entre las incidencias destaca también un obstáculo por incendio de vehículo en la A-31 a la altura de La Estación, en sentido creciente de la kilometración, notificado a las 08:25 horas.
La combinación de accidentes, obras y obstáculos fijos vuelve a complicar la circulación en varios ejes clave de la provincia, especialmente en el entorno de Alicante capital y en la franja litoral.
Se recomienda extremar la precaución y consultar el estado del tráfico antes de iniciar desplazamientos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal
- Cinco jóvenes de entre 18 y 24 años de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
- Otros dos propietarios de Les Naus comunican su intención de renunciar a sus viviendas protegidas en Alicante
- Arde un coche en la A-70 en Alicante
- Caos en los accesos a Alicante: retenciones en la A-70 y un accidente en la N-332 complican la mañana
- Vecinos atemorizados en la partida de Verdegás de Alicante señalan “amenazas y peleas” nocturnas en un parking de caravanas
- La cuenta atrás del alquiler en Alicante: mudanzas forzosas ante aumentos impagables
- Marcela, una argentina afincada en Benalúa, habla sobre Alicante: 'Vivir en un lugar donde el 90% de la gente está feliz es un plus