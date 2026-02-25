Problemas en las carreteras de Alicante: 63 incidencias activas y cuatro accidentes esta mañana

La red viaria de la provincia de Alicante registra este miércoles 25 de febrero un total de 63 incidencias en 23 carreteras, según la última actualización de la Dirección General de Tráfico a las 09:19 horas. La jornada está marcada por retenciones en los accesos a la capital, múltiples obstáculos fijos y cuatro accidentes activos en diferentes puntos del territorio.

🚗 Retenciones en la A-70 en hora punta

Uno de los principales focos de tráfico se localiza en la A-70 a la altura de Santa Faz, donde se producen retenciones entre los kilómetros 10 y 14 en sentido Murcia desde primera hora de la mañana (07:48).

Además, se han notificado varios obstáculos fijos en distintos puntos de la circunvalación de Alicante, lo que complica aún más la circulación en plena hora punta laboral.

⚠️ Cuatro accidentes activos

En cuanto a siniestros, el parte de esta mañana recoge cuatro accidentes en tres carreteras:

CV-775 (Relleu) : obstáculo fijo por accidente en el km 29,338 (09:00).

: obstáculo fijo por accidente en el km 29,338 (09:00). N-332 (Alicante) : accidente en el km 107,476 (08:18).

: accidente en el km 107,476 (08:18). N-332 (Orihuela Costa) : siniestro en el km 48,626 (06:05).

: siniestro en el km 48,626 (06:05). CV-825 (Novelda): accidente en el km 2,987 (01:50).

La N-332 vuelve a situarse como una de las vías más problemáticas, con varios puntos afectados tanto por accidentes como por obstáculos fijos en tramos de Torrevieja, La Mata, Campello y la propia ciudad de Alicante.

🔧 Obras que condicionan la circulación

A la situación se suman diversas obras en marcha que afectan a la movilidad:

A-70 (Sant Joan d'Alacant - Mutxamel) : trabajos en túnel con arcén cerrado hasta el 26 de febrero.

: trabajos en túnel con arcén cerrado hasta el 26 de febrero. AP-7 (Almoradí y Catral) : carril izquierdo cerrado hasta las 15:00 horas.

: carril izquierdo cerrado hasta las 15:00 horas. CV-70 (Benasau) : tráfico alternado por obras hasta el 30 de abril.

: tráfico alternado por obras hasta el 30 de abril. AP-7 (tramo Agost-Alcoraya): mantiene cortes y restricciones prolongadas hasta septiembre.

📍 Incendio de vehículo en la A-31

Entre las incidencias destaca también un obstáculo por incendio de vehículo en la A-31 a la altura de La Estación, en sentido creciente de la kilometración, notificado a las 08:25 horas.

La combinación de accidentes, obras y obstáculos fijos vuelve a complicar la circulación en varios ejes clave de la provincia, especialmente en el entorno de Alicante capital y en la franja litoral.

Se recomienda extremar la precaución y consultar el estado del tráfico antes de iniciar desplazamientos.