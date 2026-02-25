Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Programas grupales de salud en Alicante: impacto positivo

Cinco ambulatorios de la provincia participan en los programas de educación sanitaria de la Generalitat

El gerente del departamento de salud de Alicante-Sant Joan habla de salud comunitaria

INFORMACIÓN

J. Hernández

J. Hernández

Los centros de salud de Almàssera de Tonda, en la Vila Joiosa; Petrer 1; Orihuela II-Álvarez de la Riva; Benissa y Alicante Santa Faz están entre los nueve de toda la Comunidad Valenciana donde se han implantado de forma piloto un total de veinte programas de educación para la salud grupal. Los otros cuatro ambulatorios son: Tavernes de la Valldigna; Massamagrell; y Campanar Els Ports.

Estos programas forman parte de la Estrategia de Salud Comunitaria de la Comunidad Valenciana, con el apoyo del proyecto europeo CIRCE-JA.

La Fundación Fisabio junto con las Direcciones Generales de Salud Pública y de Atención Primaria, todas entidades dependientes de la Conselleria de Sanidad, han evaluado satisfactoriamente su puesta en marcha en la Dirección General de Salud Pública.

Tabaquismo

Un total de 300 participantes se involucraron en los 20 grupos formados para aprender conjuntamente sobre alimentación, abordaje del tabaquismo, bienestar emocional en mujeres, actividad física y autocuidados para personas cuidadoras. Las personas beneficiarias valoraron que estos aprendizajes fortalecieron el cuidado de su salud y mejoraron su bienestar.

“Gracias a los programas conseguimos que los pacientes sean partícipes y protagonistas de su propia salud”, ha explicado Telma Ortega, trabajadora social sanitaria y referente de acción comunitaria en la Zona Básica de Salud de Massamagrell.

Durante la reunión de cierre y devolución, profesionales de Fisabio, salud pública, atención primaria y responsables institucionales han realizado una evaluación sistemática de cada programa con el fin de analizar los resultados en los hábitos de salud de la población participante basándose en indicadores definidos previamente.

El tabaquismo se reduce a la cifra más baja en los últimos 30 años

Alta puntuación

El nivel de satisfacción de las personas participantes en los programas ha sido muy elevado, con puntuaciones superiores a nueve sobre diez en todos los casos. A falta de un análisis más detallado, los cuestionarios muestran una tasa de mejora de comportamiento superior al 50 %, destacando el programa de bienestar emocional en mujeres por haber conseguido el mayor impacto.

“Las experiencias piloto han demostrado ser herramientas efectivas y con buena acogida por la ciudadanía, siendo eficaces para promover cambios de hábitos y mejoras en el bienestar”, ha declarado Marta García-Sierra, investigadora en salud pública de Fisabio y responsable de la coordinación del proyecto CIRCE-JA en la Comunidad Valenciana.

Esta iniciativa toma inspiración de los centros de promoción de salud de Eslovenia con el objetivo de transferir sus mejores prácticas, reconocidas por la Unión Europea. Este modelo enfatiza la participación de la comunidad y el trabajo interdisciplinar desde los centros de salud. El objetivo es la promoción del bienestar para prevenir las enfermedades.

Planificación

El personal técnico involucrado no oculta su entusiasmo para mantener esta línea de trabajo. “Los siguientes pasos son claros: mantener los programas creados y planificar nuevos en todo nuestro departamento de salud”, ha manifestado Ortega respecto a su ámbito de actuación.

Las conclusiones de la reunión contemplan como objetivo la consolidación de los programas de Educación para la Salud grupal como una oferta estable integrada en la Atención Primaria, que garantice un acceso equitativo en todo el territorio valenciano. Para ello cuentan con la normativa asociada a la Estrategia de Salud Comunitaria, las infraestructuras y las guías de los programas publicadas por la Conselleria de Sanidad.

