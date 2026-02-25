La Aemet lo confirma: ambiente casi primaveral en Alicante antes del cambio radical del tiempo para el fin de semana

La provincia de Alicante afronta este miércoles 25 de febrero con un cambio sutil en el cielo respecto a jornadas anteriores, pero con la mirada puesta ya en el fin de semana, cuando la lluvia podría volver a ser protagonista en buena parte del territorio. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la jornada de hoy estará marcada por intervalos de nubes bajas en el litoral, mientras que en el interior dominarán los cielos despejados o poco nubosos, con presencia de nubes altas.

Durante la mañana no se descartan brumas o bancos de niebla en puntos costeros, aunque la probabilidad es baja y tenderán a disiparse con el paso de las horas.

En cuanto a las temperaturas, los termómetros apenas variarán en sus marcas mínimas, pero las máximas experimentarán un ligero descenso, dejando un ambiente algo menos cálido que el registrado en días previos. Aun así, el tiempo seguirá siendo estable y agradable en buena parte de la provincia.

El viento soplará flojo y variable a primeras horas, para girar a componente este hacia el mediodía, especialmente en zonas del litoral.

Este escenario estable podría cambiar de forma notable a partir del viernes, cuando se espera un aumento de la nubosidad y precipitaciones que podrían extenderse durante el fin de semana en amplias zonas de la provincia, según avanzan las previsiones.

El tiempo en Alicante

En Alicante capital, el miércoles estará marcado por intervalos de nubes bajas a primera hora, dejando un cielo algo más cubierto en el arranque del día. Con el paso de las horas se abrirán claros y el ambiente será más luminoso al mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 10 grados de mínima y los 20 de máxima, lo que supone un ligero descenso respecto a días anteriores. No se esperan precipitaciones y el viento soplará flojo, girando a componente este hacia el mediodía. La humedad será elevada al final del día, favoreciendo esa sensación más fresca al anochecer.

El tiempo en Elche

En Elche, el miércoles comenzará con cielo despejado y ambiente fresco a primera hora. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados de mínima y los 22 de máxima, con un ascenso rápido del mercurio durante la mañana que dejará un mediodía templado y agradable. No se esperan precipitaciones. El viento será flojo, inicialmente variable y tendiendo a componente este, mientras que la humedad aumentará de forma notable al final del día, pudiendo dejar sensación de mayor frescor por la noche.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, el miércoles arrancará con presencia de nubes bajas y una sensación algo más húmeda en el ambiente, especialmente durante las primeras horas. A medida que avance la mañana se abrirán claros y el sol ganará protagonismo. Las temperaturas se moverán entre los 11 grados de mínima y los 18 de máxima, con valores suaves pero ligeramente más contenidos que días anteriores. No se esperan lluvias y el viento soplará flojo, girando a componente este y nordeste, lo que contribuirá a mantener esa sensación fresca junto al mar al final del día.

El tiempo en Elda

En Elda, este miércoles será un día plenamente estable y muy soleado durante buena parte de la jornada. La mañana arrancará fría, con una mínima de 6 grados, pero el ascenso térmico será acusado y la máxima alcanzará los 23 grados, dejando un ambiente templado al mediodía. No se esperan precipitaciones y el viento soplará flojo de componente sur, girando a norte al final del día. La humedad será baja en las horas centrales, lo que favorecerá una sensación más seca y agradable hasta la caída del sol, cuando el termómetro volverá a descender con rapidez.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, el miércoles estará marcado por la presencia de nubes bajas durante buena parte del día, especialmente en las primeras y últimas horas. Las temperaturas oscilarán entre los 8 grados de mínima y los 19 de máxima, con un ambiente suave al mediodía pese a la mayor nubosidad. No se esperan precipitaciones. El viento soplará flojo, con predominio de componente este y nordeste, mientras que la humedad será elevada al final de la jornada, lo que reforzará esa sensación más fresca junto al litoral al caer la noche.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, el miércoles será mayoritariamente soleado, con algunos intervalos de nubes a lo largo de la tarde. La jornada comenzará fresca, con una mínima de 7 grados, pero el ascenso térmico será claro y la máxima alcanzará los 23 grados, dejando un ambiente muy templado en las horas centrales. No se prevén lluvias. El viento será flojo, tendiendo a componente este durante el día, y la humedad aumentará de forma notable al anochecer, favoreciendo una sensación más húmeda y fresca en el tramo final de la jornada.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, el miércoles se presenta estable y con predominio del sol durante la mayor parte del día, aunque no se descartan algunos intervalos nubosos al final de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 grados de mínima y los 22 de máxima, con un contraste térmico moderado entre la mañana fresca y el mediodía templado. No se esperan precipitaciones. El viento será flojo y variable, con tendencia a componente este, y la humedad aumentará notablemente por la noche, reforzando la sensación de fresco al caer el sol.

El tiempo en Dénia

En Dénia, el miércoles estará dominado por abundante nubosidad baja, especialmente durante la mañana y al final del día, en línea con la situación prevista en el litoral norte. Las temperaturas se moverán entre los 10 grados de mínima y los 19 de máxima, con un ambiente suave en las horas centrales pese a la menor presencia de sol. No se esperan precipitaciones. El viento será flojo, con predominio de componente norte y nordeste, mientras que la humedad se mantendrá elevada, lo que reforzará la sensación de cielo gris y ambiente más húmedo junto al mar.