Los vecinos del Parque del Mar exigen a Adif que aclare la titularidad y asuma el abandono de los terrenos

La controversia sobre los terrenos ferroviarios situados junto a Casa Mediterráneo y el Parque del Mar vuelve a situarse en el centro del debate público en Alicante. La Asociación de Vecinos Parque del Mar ha hecho público un comunicado en el que desmiente las recientes manifestaciones de Adif sobre la titularidad de los suelos y acusa a la entidad estatal de "intentar eludir su responsabilidad" en el estado de abandono de la zona.

El colectivo vecinal expresa su "más absoluto rechazo y estupefacción" ante las informaciones difundidas en medios de comunicación en las que Adif sostiene que solo es propietaria de una parte de los terrenos colindantes al parque y al complejo cultural. Frente a esa versión, la asociación asegura haber consultado el Registro de la Propiedad y sostiene que los suelos figuran como una única parcela, sin segregaciones que permitan atribuir su titularidad a distintos propietarios.

La titularidad de los suelos

La asociación expone que las explicaciones técnicas sobre la titularidad registral constituyen, a su juicio, un intento de desviar la atención sobre el estado de degradación que presenta el entorno. El colectivo afirma que no existe división formal de las parcelas y que, por tanto, la responsabilidad sobre su mantenimiento, limpieza y conservación recae en Adif.

Los vecinos describen la zona como un espacio deteriorado, con presencia de suciedad y vegetación sin desbrozar, y señalan que las vías en desuso actúan como una barrera física y visual en plena fachada marítima de la ciudad. En su comunicado, sostienen que la situación se arrastra desde hace décadas y consideran que la entidad pública es la "responsable histórica y material" del abandono.

Críticas al grupo municipal socialista

La asociación también dirige sus reproches al grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante, al que acusa de mantener una postura pasiva ante las demandas vecinales. En el comunicado, el colectivo lamenta lo que califica de "silencio" y cuestiona que los concejales socialistas no hayan adoptado una posición firme en defensa de los intereses de los barrios del sur de la ciudad.

Los vecinos sostienen que, dada la dependencia de Adif del Gobierno central, esperaban una intervención más decidida por parte del grupo municipal. A su entender, la falta de pronunciamientos públicos ante la situación de los terrenos y la permanencia de las vías abandonadas supone una dejación de funciones respecto a las reivindicaciones planteadas desde hace años.

Rechazo a contraprestaciones urbanísticas

Uno de los puntos centrales del comunicado es la oposición frontal a que la cesión de los terrenos a la ciudad quede condicionada a contraprestaciones urbanísticas. La Junta Directiva de la asociación afirma que no aceptará que se exijan derechos de edificabilidad o compensaciones económicas a cambio de retirar las vías en desuso y proceder a la limpieza del espacio.

El colectivo vecinal sostiene que los suelos deben destinarse al disfrute de la ciudadanía y quedar integrados plenamente en el entorno del Parque del Mar y de Casa Mediterráneo. En este sentido, reclaman que la cesión al Ayuntamiento se produzca de forma gratuita y sin cargas.

Asimismo, reiteran la necesidad de una retirada inmediata de las vías abandonadas y de una actuación urgente de limpieza y desbroce para garantizar la salubridad del entorno. Para la asociación, estas medidas no pueden quedar supeditadas a negociaciones urbanísticas. El comunicado concluye con un llamamiento al Ayuntamiento de Alicante y al conjunto de los grupos políticos municipales para que reclamen ante el Ministerio y Adif la recuperación de los terrenos.