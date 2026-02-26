Barcala y Vox evitan que el Ayuntamiento de Alicante debata exigir el acta a Mazón

El Ayuntamiento de Alicante no debatirá este jueves, pese al intento de Compromís, sobre si se exige al PP autonómico que exija su acta de diputado a Carlos Mazón. Los valencianistas, después de que la jueza que investiga la gestión de la dana haya pedido al TSJ la imputación del expresidente, han planteado una iniciativa de urgencia para reclamar la salida del popular de las Cortes autonómicas. Sin embargo, el gobierno de Luis Barcala ha votado en contra de la urgencia, impidiendo la votación.

La petición de Compromís, que no ha llegado a debatirse, incide en que la resolución de la magistrada "ratifica que hay indicios para que Carlos Mazón esté imputado por su actuación en la catástrofe". Por ello, la coalición entiende que "el único camino posible es la dimisión". No obstante, los populares alicantinos (de nuevo con el apoyo de Vox) han rechazado la urgencia del asunto, bloqueando que la declaración institucional se incluyera en el orden del día, puesto que para ello se requiere el acuerdo de todas las formaciones de la Corporación.

NOTICIA EN ELABORACIÓN