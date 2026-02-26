El Laboratorio de Climatología de la UA avisa: la calima invade Alicante este fin de semana y una dana podría traer lluvias de barro

La provincia de Alicante volverá a vivir un episodio de calima a partir del mediodía del viernes. Así lo ha avanzado el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA), que señala que la recta final de la semana estará marcada por la formación de una borrasca junto a la presencia de una dana en el norte de África.

Esta configuración atmosférica favorecerá una importante irrupción de polvo sahariano hacia la Península Ibérica, dejando los cielos turbios y reduciendo la visibilidad en buena parte del sureste peninsular. En el caso de las comarcas alicantinas, el fenómeno comenzará a notarse desde el viernes al mediodía y se prolongará durante el fin de semana.

El transporte de polvo en suspensión desde el Sáhara es habitual cuando se combinan bajas presiones al oeste o suroeste de la Península con embolsamientos de aire frío en altura sobre el norte de África. Esa interacción genera un flujo que canaliza aire cálido y cargado de partículas hacia el este peninsular. El resultado es un cielo velado, con tonalidades blanquecinas o anaranjadas, y una pérdida notable de nitidez en el horizonte.

Polvo sahariano en la provincia de Alicante

Según los meteorólogos, el episodio afectará de lleno a Alicante durante el sábado y el domingo, jornadas en las que el ambiente será más denso y la calidad del aire podría resentirse por el aumento de partículas en suspensión.

Pero la situación podría evolucionar en los días siguientes. El Laboratorio de Climatología advierte de que, a partir del domingo, podría producirse el descuelgue de una nueva dana. Si esta se combina con la entrada de vientos de levante, no se descarta la llegada de algunas lluvias durante la próxima semana. La posición final de esa dana será clave para determinar si las precipitaciones terminan afectando de forma significativa a la provincia de Alicante.

En caso de que llueva mientras todavía haya polvo en suspensión en la atmósfera, podrían registrarse episodios de lluvia con barro, un fenómeno habitual tras intrusiones saharianas.

D. Pamies

Qué es la calima y por qué se produce

La calima es la presencia de polvo o arena en suspensión en las capas bajas de la atmósfera. En la provincia de Alicante suele estar asociada a flujos de aire procedentes del norte de África. No siempre implica temperaturas extremas, pero sí altera de forma visible el aspecto del cielo y puede influir en la calidad del aire.

Este tipo de episodios no son extraños en primavera y verano, cuando las configuraciones de bajas presiones y danas favorecen el transporte directo de masas de aire sahariano hacia el Mediterráneo occidental.

Visualización del polvo sahariano en el mapa.

Cómo puede afectar a las personas

Más allá del impacto visual, la calima tiene efectos sobre la salud, especialmente en personas con patologías respiratorias. El aumento de partículas en suspensión puede provocar irritación de garganta, picor de ojos, sensación de sequedad y dificultad respiratoria en personas con asma o alergias.

Durante los episodios más intensos, los especialistas recomiendan evitar la actividad física intensa al aire libre, mantener cerradas las ventanas en las horas de mayor concentración de polvo y prestar especial atención a menores, personas mayores y colectivos vulnerables.

Además, si finalmente se producen lluvias, el polvo depositado puede mezclarse con el agua y generar barro sobre superficies, vehículos y mobiliario urbano.

Vídeo y Foto: EFE

Fin de semana con cielos turbios en Alicante

Todo apunta, por tanto, a un fin de semana con ambiente turbio en la provincia de Alicante. La evolución de la borrasca y la posible nueva DANA marcarán si la próxima semana llega acompañada de un cambio más inestable o si la calima se disipa progresivamente.

El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante continuará actualizando la previsión en función de la evolución de los modelos meteorológicos.