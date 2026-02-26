Caos en el AVE a Alicante: billetes con el mismo asiento y viajeros sin sitio
La confusión obligó a redistribuir a los pasajeros durante los primeros minutos del trayecto
El AVE que ha salido a las 9.00 horas de Madrid con destino Alicante (05092) ha arrancado el viaje con escenas de confusión y malestar entre los pasajeros tras detectarse errores en la asignación de asientos.
Según relatan usuarios a bordo, varios billetes correspondían al mismo número de asiento, lo que ha obligado a algunos viajeros a permanecer de pie mientras el tren ya estaba en marcha. La situación se ha agravado al comprobar que, en ciertos casos, el asiento indicado en el billete “ni siquiera existía”.
El incidente ha provocado que el personal del tren tuviera que reorganizar sobre la marcha a los afectados, ubicándolos en los huecos disponibles a lo largo de los diferentes vagones.
Aunque la incidencia quedó resuelta alrededor de las 9.50 horas, cuando todos los viajeros ya habían sido recolocados, el episodio ha generado indignación entre los pasajeros afectados.
Noticia en elaboración
