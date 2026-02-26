Cinco accidentes y más de 60 incidencias complican la circulación en Alicante

La mañana de este 26 de febrero arranca con una red viaria especialmente cargada en la provincia de Alicante: 61 incidencias activas en 18 carreteras, según la última actualización de la Dirección General de Tráfico (09:18 horas). Aunque la mayoría corresponden a obstáculos fijos y obras, el parte confirma cinco accidentes en cinco vías distintas, lo que está condicionando la circulación en varios ejes clave.

⚠️ Cinco accidentes activos

El listado de siniestros de hoy afecta a:

CV-824 (La Alcoraya) – km 6,37 (08:55)

– km 6,37 (08:55) CV-740 (Benitatxell) – km 6,806 (08:37)

– km 6,806 (08:37) N-340 (Maitino) – km 723,988 (07:45)

– km 723,988 (07:45) A-31 (Novelda) – km 215,988 (07:28)

– km 215,988 (07:28) A-70 (Jubalcoi) – km 30,218 (01:01)

Todos están señalizados como obstáculo fijo tras accidente, aunque pueden generar ralentizaciones puntuales, especialmente en los accesos a Alicante y en el eje del Vinalopó.

En Alicante, el cruce de Alfonso el Sabio con Calderón de La Barca está cortado por un escape de aceite en un vehículo que ha generado riesgo de deslizamiento, especialmente para vehículos de dos ruedas como motocicletas y patinetes, según fuentes de Tráfico. La circulación está detenida en el entorno y calles adyacentes, extendiéndose los atascos hasta San Antón y Ronda del Castillo. Agentes de la Policía Local redirigen el tráfico a la espera de que se pueda proceder a la limpieza del tramo afectado.

🔴 La N-332, de nuevo la más afectada

La N-332 vuelve a situarse entre las carreteras con más incidencias, con obstáculos en:

San Fulgencio (varios puntos)

Santa Pola

Guardamar del Segura

La Marina

El Campello

L'Alfàs del Pi

Ondara

Además, hay obras en la mediana entre Guardamar y La Mata, con carril izquierdo cerrado hasta mañana.

Este corredor litoral acumula buena parte de las incidencias matinales, especialmente en la Vega Baja y el entorno costero.

🛠 Obras en marcha

A las incidencias se suman trabajos activos que afectan a la fluidez del tráfico:

A-7 (Alcoy y Castalla) : restricciones en túneles y arcén cerrado hasta las 14:30.

: restricciones en túneles y arcén cerrado hasta las 14:30. N-340 (Pla de Sant Josep y Muro de Alcoy) : carril derecho cerrado en algunos tramos.

: carril derecho cerrado en algunos tramos. AP-7 (Pedreguer y tramo Agost–Alcoraya) : restricciones prolongadas, algunas hasta septiembre.

: restricciones prolongadas, algunas hasta septiembre. CV-70 (Benasau): tráfico alternado hasta finales de abril.

📍 Interior y litoral, los más afectados

Las incidencias se reparten tanto en el litoral (N-332, CV-740, CV-824) como en el interior (A-31, A-7, CV-70), lo que dibuja una mañana con complicaciones generalizadas más allá del entorno de la capital.

🚗 Recomendaciones

Consultar el estado del tráfico antes de salir.

Prever más tiempo en desplazamientos por la N-332 y el eje Alicante–Elche–Novelda.

Extremar la precaución en tramos con señalización por accidente.

La jornada arranca sin cortes totales de gran magnitud, pero con numerosos puntos que pueden provocar retenciones intermitentes a lo largo de la mañana.