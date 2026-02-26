El Consell responde a la ministra Isabel Rodríguez: "Menos propaganda y más vivienda"

El gobierno autonómico de Juanfran Pérez Llorca ha respondido a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, después de que la socialista reclamara al Consell que controlase todas las adjudicaciones de vivienda pública que tengan lugar en la Comunidad Valenciana, tras el escándalo de los pisos protegidos de Les Naus destapado por INFORMACIÓN. Tanto el propio presidente como la vicepresidenta Susan Camarero han invitado a la miembro del Ejecutivo nacional a "hacer menos propaganda política y más viviendas".

El jefe del Consell ha señalado que el PSOE "puede pedir y revisar todos los expedientes que considere" porque su gobierno actúa con "rigor" y "seriedad". El popular considera que los socialistas pretenden "parar un plan que funciona" porque la Generalitat les está "sacando los colores". En alusión al Plan Vive, Pérez Llorca destaca que se han sumado ayuntamientos "de diferente color político", entre los que se encuentran "más de 80 del PSOE" porque "en el fondo los alcaldes lo que buscan es tener buenos resultados en su municipio y saben que con el plan que ha promovido la Generalitat Valenciana se construyen viviendas".

Por su parte, Camarero ha lamentado que la ministra "prefiera hacer declaraciones dogmáticas y amenazas" en lugar de "asumir sus responsabilidades y aprobar el Plan Estatal que mantiene paralizado". Un contexto que, para la consellera de Vivienda, "pone en peligro todas las ayudas al alquiler que tanto necesitan personas vulnerables y jóvenes". Según la vicepresidenta, "la ministra habla sin leer la normativa", ya que "resulta sorprendente que hable de derogar un decreto que precisamente refuerza controles y transparencia, corrigiendo las fisuras del decreto del Botànic".

"Conviene recordar que la promoción de Les Naus se gestionó, calificó y adjudicó bajo el decreto del Botànic", ha manifestado Camarero. Sin embargo, aunque el citado bloque inició su tramitación ciñéndose a la normativa del gobierno progresista, la cooperativa se benefició finalmente de algunos condicionantes de la actualización impulsada por Mazón, como el hecho de que los inmuebles dejen de ser públicos tras treinta años.

"Todos estaban inscritos"

Respecto a la necesidad de recuperar el registro obligatorio de demandantes, que reclama la izquierda, la consellera recuerda que "todos los adjudicatarios de Les Naus estaban inscritos" en el listado "que ahora el PSPV presenta como si fuera la solución milagrosa". Un registro, incide Camarero, "que es meramente declarativo", y en el que "no se aporta documentación ni se comprueba nada" de los beneficiarios. "A la vista está, que no ha impedido a algunos saltarse la norma", ha añadido.

La dirigente popular también se ha desligado de "la actuación individual de un funcionario ascendido en 2019 por el Botànic, que ocultó datos para visar requisitos incluso en el caso de su propia esposa". Frente a ello, Camarero defiende que "este Consell ha actuado con rigor y contundencia, suspendiendo al funcionario de forma inmediata de empleo y sueldo, denunciando la situación ante la Fiscalía y revisando expediente por expediente todos los visados de la promoción".

"Vergüenzas del Botànic"

La vicepresidenta del Consell sostiene además que "las palabras de la ministra sacan a la luz las vergüenzas de su gobierno del Botànic", que durante los ocho largos años al frente de la Generalitat, "no construyó ninguna vivienda pública". Camarero sí coincide con la dirigente del PSOE en una cuestión: la existencia de dos modelos, aunque son distintos de los que aprecia Rodríguez. "El modelo del Plan Vive es transparente y cumple con una clara función social: los suelos públicos que se licitan no se cobran en euros, se cobran en viviendas que pasan a formar parte de los parques públicos municipales o autonómicos, con calificación permanente, para ponerlas a disposición de las personas".

En el otro lado de la balanza, la consellera de Vivienda manifiesta que el PSOE representa "el modelo del bloqueo, la amenaza y la propaganda, que no construye ni una vivienda, que dejó a más de 3.500 personas sin ayudas al alquiler por falta de inversión y que hoy no es capaz de aprobar un Plan Estatal".