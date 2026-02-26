Caos de tráfico en el centro de Alicante por un escape de aceite
El vertido ha generado riesgo de deslizamiento y ha provocado retenciones que se extienden hasta San Antón y la Ronda del Castillo
El cruce de Alfonso el Sabio con Calderón de la Barca, en pleno centro de Alicante, permanece cortado al tráfico tras registrarse un escape de aceite procedente de un vehículo, según han informado fuentes de Tráfico.
El vertido ha generado riesgo de deslizamiento en la calzada, especialmente para vehículos de dos ruedas como motocicletas y patinetes, lo que ha obligado a interrumpir la circulación por motivos de seguridad.
La incidencia está provocando retenciones en el entorno, con atascos que se extienden hasta San Antón y la Ronda del Castillo. Agentes de la Policía Local se encuentran en la zona redirigiendo el tráfico mientras se espera la limpieza del tramo afectado.
Se recomienda evitar la zona hasta que la circulación quede restablecida
