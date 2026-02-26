División en las ampas por la opción de recortar las vacaciones escolares de Navidad y Pascua

La posibilidad que quiere dar la Conselleria de Educación a los municipios de acortar las vacaciones escolares de Navidad y Pascua si piden más de tres días no lectivos para la celebración de sus fiestas o tradiciones locales ha generado discusión en la comunidad educativa. En el seno de las familias vuelve a haber opiniones enfrentadas por la reforma que ultima la Administración autonómica para cambiar las directrices del calendario escolar al cabo de casi 30 años, bajo el argumento de adaptarlo a las necesidades de cada localidad.

Por un lado, desde la Federación de Ampas Gabriel Miró están completamente de acuerdo con la conselleria, porque cree que esos días hay que recuperarlos, aunque sea a costa de acortar las vacaciones navideñas o las de Semana Santa. "Se trata de un sistema libre que tendrá que votar el Consejo Escolar Municipal de cada localidad y lo que no queremos es que se resten más horas lectivas a los alumnos durante el curso. Si hay municipios que solicitan no lectivos más días de lo estipulado tienen que recuperarlo dentro del periodo marcado", afirma la secretaria de la FAPA, Sonia Terrero.

Por otro lado, desde la Federación Enric Valor sostienen que la propuesta de los bloques de intercambio que reducen otras vacaciones es "un parche que no soluciona las discrepancias que puedan existir con los festivos". Además, advierten de que "difícilmente" existirá el consenso en el Consejo Escolar Municipal.

Comienzo de curso escolar en un colegio de Alicante, en imagen de archivo / Pilar Cortés

¿En qué consiste el cambio?

Educación aboga porque los ayuntamientos, previo acuerdo del Consejo Escolar Municipal, puedan proponer, como hasta ahora, un máximo de tres días festivos, a efectos escolares, de entre los declarados lectivos en el calendario. Sin embargo, la novedad es que con carácter excepcional, los consistorios podrán proponer la modificación del calendario escolar mediante el intercambio de un bloque de entre dos y cuatro días no lectivos consecutivos por otro bloque de igual duración de días lectivos.

En el caso de que haya ayuntamientos que pidan esos días no lectivos extra, el departamento de Carmen Ortí quiere que se compensen dentro del curso escolar y no a final de junio, sino, en días laborables de Navidad o Pascua. Por eso, Educación ha fijado que aquellos municipios que tengan que recuperar días puedan retrasar el inicio de las vacaciones de Navidad, teniendo en cuenta que éstas han de comenzar, como mínimo, el 24 de diciembre (hasta ahora todos los centros solían acabar el 23 y en ocasiones el 22) y finalizar el 6 de enero. En el caso de la Pascua, el descanso deberá de ser, también cómo mínimo, desde el Jueves Santo hasta el día de San Vicente Ferrer.

El periodo elegido para recuperar esos días no lectivos extra, que abre la puerta a recortar las vacaciones navideñas y de Semana Santa, ha desatado las críticas del sindicato mayoritario del profesorado, el STEPV, porque considera que "es una clara pérdida de derechos adquiridos" y que el plan de la conselleria va en la línea de considerar los centros educativos como "guarderías" mientras las familias trabajan.

Para UGT, este nuevo mecanismo de compensación genera un debate en el impacto organizativo en centros, conciliación y condiciones laborales del profesorado.