El eclipse solar total de 2026 rozará Alicante: será el primero en más de un siglo y así podrás verlo sin riesgos

El miércoles 12 de agosto de 2026 España vivirá el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. Un fenómeno astronómico excepcional que cruzará el país de oeste a este al atardecer y que ya está generando expectación.

Pero en Alicante habrá un detalle llamativo: el eclipse no llegará a ser completamente total.

La buena noticia es que ya se puede saber exactamente cómo se verá desde cada ciudad gracias a herramientas como TheEclipse.app, una plataforma que permite consultar mapas, horarios y porcentaje de ocultación solar con precisión.

Cómo se verá el eclipse en España

La franja de totalidad atravesará la península desde Galicia hasta el Mediterráneo. Pasará por ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, València o Palma. España se sitúa al final del recorrido de la sombra de la Luna, lo que significa que la totalidad se producirá cuando el Sol esté muy bajo, prácticamente sobre el horizonte oeste. Eso tiene dos consecuencias:

El eclipse será especialmente fotogénico.

Será imprescindible buscar un lugar con buena visibilidad hacia el oeste.

Además, al producirse en pleno agosto, las probabilidades de cielos despejados son altas en buena parte del país.

¿Y en Alicante?

Aquí llega la sorpresa. Según los datos que ofrece TheEclipse.app, Alicante quedará justo fuera de la franja de totalidad. Es decir, no habrá esos minutos de oscuridad completa que sí se vivirán en otras zonas. Sin embargo, la ocultación alcanzará aproximadamente el 99% del disco solar.

En la práctica, el Sol quedará reducido a una finísima franja de luz poco antes de ponerse. El fenómeno se desarrollará aproximadamente entre las 19:40 y las 20:59 horas (hora peninsular), coincidiendo con el atardecer en el Mediterráneo. Será un eclipse parcial extremo, muy cercano a la totalidad, pero sin llegar a ella.

Una decisión: ¿quedarse o desplazarse?

La diferencia entre ver un 99% de ocultación y una totalidad completa puede parecer pequeña… pero visualmente es enorme. Durante un eclipse total:

El cielo se oscurece de forma repentina.

Se pueden observar estrellas y planetas.

Aparece la corona solar.

En un eclipse parcial, por muy cercano que sea al 100%, nunca llega a hacerse de noche.

La propia app permite comprobar qué ciudades cercanas sí estarán dentro de la franja total, lo que está ayudando ya a muchos a planificar posibles desplazamientos hacia el norte.

Qué es exactamente un eclipse solar

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y oculta total o parcialmente su disco. Existen tres tipos:

Total : la Luna cubre completamente el Sol.

: la Luna cubre completamente el Sol. Parcial : solo oculta una parte.

: solo oculta una parte. Anular: la Luna está más lejos y no cubre totalmente el Sol, dejando visible un “anillo” luminoso.

Aunque la Luna orbita la Tierra cada mes, los eclipses no son mensuales porque su órbita está inclinada unos 5 grados respecto al plano orbital terrestre. Para que haya eclipse, los tres astros deben alinearse casi perfectamente, algo que solo sucede unas pocas veces al año.

Que uno de ellos sea total y visible desde España es un acontecimiento poco frecuente.

Precauciones imprescindibles para observarlo con seguridad

Este punto es fundamental. Nunca debe observarse el Sol directamente ni con gafas de sol, ni con cristales ahumados, ni radiografías u otros ingenios caseros. Durante un eclipse parcial el Sol nunca está completamente cubierto, y mirarlo sin protección puede provocar daños irreversibles en la retina. Las únicas opciones seguras son:

Gafas de eclipse homologadas por la UE (opacidad 5 o superior) .

. Observación por proyección indirecta (cartulina agujereada tipo cámara oscura).

(cartulina agujereada tipo cámara oscura). Instrumentos ópticos únicamente con filtros solares profesionales colocados delante del objetivo.

Nunca deben usarse prismáticos o telescopios sin filtros adecuados.

Una fecha histórica para marcar en el calendario

El 12 de agosto de 2026 no será un día cualquiera. Será el primer eclipse total visible desde la península en más de cien años. En Alicante no se vivirá la oscuridad completa, pero el cielo ofrecerá una imagen excepcional: un Sol casi apagado cayendo sobre el horizonte del Mediterráneo.