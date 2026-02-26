Educación deniega la votación de la jornada continua a 44 colegios

Un total de 44 colegios de la Comunidad Valenciana no han recibido este año la autorización de la Conselleria de Educación para que las familias puedan votar si quieren o no cambiar a jornada continua. Se trata del 60 % de los centros que lo han solicitado, ya que otros 32 sí que han recibido el visto bueno autonómico.

Por provincias, según los datos ofrecidos por el departamento de Carmen Ortí, en Alicante han sido seis los colegios que no han obtenido el plácet de Educación y otros cinco que sí podrán celebrar el plebiscito. En la de Valencia, 29 han visto tumbar la petición del cambio de horario lectivo y 21 han logrado el sí autonómico, mientras que en la de Castellón, 9 han sido denegados y 6 autorizados.

La resolución ha sido comunicada esta misma semana a los centros educativos y muchos ya han iniciado los trámites para la subsanación, con el objetivo de poder lograr otra fecha para tratar de celebrar la consulta.

UGT ha cuestionado la gestión por parte de la Conselleria de Educación del procedimiento sobre la jornada continua, ya que considera que el proceso, que tenía que fundamentarse en criterios pedagógicos y en garantías administrativas, "ha generado dificultades" que han derivado en la denegación de un número elevado de proyectos presentados por las comunidades educativas.

Desde la organización sindical han subrayado que los proyectos presentados han sido fruto de procesos participativos en que han intervenido claustros, consejos escolares y familias. UGT señala también que la participación de las familias en la vida escolar está reconocida en el artículo 27 de la Constitución y considera que la desestimación de proyectos aprobados por las comunidades educativas puede generar inquietud sobre el alcance efectivo de este principio.

UGT advierte del malestar en los centros que ya habían logrado el visto bueno de la Inspección

Elecciones a jornada continua en un colegio de la provincia / ISABEL RAMON

El sindicato afirma haber recibido quejas de centros que apuntan a posibles incidencias en la gestión del procedimiento, como, por ejemplo comunicaciones fuera de plazo o requerimientos de corrección sin constancia escrita. Según indican, esta situación habría dificultado la capacidad de respuesta de algunos equipos directivos.

Así mismo, el sector de Ensenyament de UGT Serveis Públics considera que determinadas denegaciones se han basado en cuestiones formales que, a su parecer, no afectaban el contenido pedagógico de los proyectos. Algunos centros que cumplían los requisitos y disponían de informes favorables han visto rechazadas sus solicitudes, hecho que ha generado malestar en parte de la comunidad educativa.

Mochilas de niños en un colegio de la provincia / PILAR CORTES

El proceso para cambiar de jornada

Según las instrucciones de la Conselleria de Educación, el proceso comienza con la votación y aprobación de la propuesta, en primer lugar por el Consejo Escolar y, en segundo lugar, por el claustro. Una vez aprobada, se tiene que notificar al ayuntamiento de la localidad. Antes de la reunión en la que se realice la votación, el centro tiene que facilitar por escrito la propuesta de modificación de la distribución horaria, los descansos y el horario lectivo del alumnado, así como la descripción y el carácter de las actividades extraescolares, y la información relativa al comedor y al transporte escolar.

La solicitud para poder votar se podía presentar hasta el 23 de enero de 2026, incluido, e incluirá el informe de la Inspección Educativa y la autorización de la Dirección General de Ordenación Educativa. Una vez autorizada la consulta, en un plazo de cinco días lectivos se ha de constituir la comisión de coordinación mediante sorteo público, que se realizará entre las personas representantes del Consejo Escolar o, en su defecto, entre las personas incluidas en el censo de madres, padres o tutores legales.

Los 32 centros que tienen la autorización votarán el 3 de marzo

El mismo día de su constitución, la comisión aprobará el censo provisional, que se publicará al día siguiente en el tablón de anuncios y en la página web del centro. Contra este censo provisional podrán presentarse reclamaciones ante la comisión en el plazo de tres días naturales desde su publicación. Una vez resueltas las reclamaciones, se publicará el censo definitivo en el tablón y en la web del centro el siguiente día lectivo.

Publicado el censo definitivo, y en un plazo no superior a tres días naturales, se realizará un sorteo público para designar a los miembros de la mesa de votación. La votación tendrá lugar el día 3 de marzo de 2026, de forma física. También se contempla la posibilidad de votar por correo certificado. Finalmente, los resultados definitivos se publicarán el 6 de marzo.