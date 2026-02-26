Educación asegura que habrá más flexibilidad para que no haya clase en las tradiciones religiosas y laicas

La Conselleria de Educación ha salido en defensa de su apuesta por reorganizar el calendario escolar para que los municipios puedan tener más flexibilidad para decidir qué días hay clase a lo largo del curso. La consellera Carmen Ortí ha destacado que la reforma permitirá a los ayuntamientos solicitar, previo acuerdo del Consejo Escolar Municipal, la reorganización de bloques. De este modo, los días festivos a efectos escolares podrán distribuirse a lo largo del curso coincidiendo con festividades locales o con tradiciones de cada municipio.

"Esto último presenta una novedad importante porque amplía el ámbito de aplicación no solo a festividades de carácter religioso, sino también a tradiciones de naturaleza laica, posibilitando una planificación más acorde con la realidad sociocultural del municipio e incorporando criterios de carácter pedagógico", ha señalado Ortí. Asimismo, la responsable autonómica ha hecho una llamada a la calma al sector educativo al que le asegura que "no perderá derechos ni verá aumentadas las horas lectivas".

La titular de Educación ha justificado que se pretende evitar un mayor gasto a las arcas públicas, ya que cualquier ampliación de la fecha de finalización del curso escolar obliga a extender servicios como el transporte escolar, el comedor o los contratos vinculados al funcionamiento de los centros educativos. "Esta conselleria actúa con responsabilidad presupuestaria. No estamos proponiendo ampliar el curso, sino ordenar mejor el calendario dentro de los márgenes legales existentes", ha afirmado.

Carmen Ortí ha insistido en que el documento presentado es una propuesta abierta al diálogo. “Estamos en una fase de negociación. Escucharemos aportaciones y trabajaremos para alcanzar el mayor consenso posible, pero siempre desde el respeto a la legalidad y a la sostenibilidad del sistema educativo”, ha afirmado.

¿En qué consiste el cambio?

Educación aboga porque los ayuntamientos, previo acuerdo del Consejo Escolar Municipal, puedan proponer, como hasta ahora, un máximo de tres días festivos, a efectos escolares, de entre los declarados lectivos en el calendario. Sin embargo, la novedad es que con carácter excepcional, los consistorios podrán proponer la modificación del calendario escolar mediante el intercambio de un bloque de entre dos y cuatro días no lectivos consecutivos por otro bloque de igual duración de días lectivos.

En el caso de que haya ayuntamientos que pidan esos días no lectivos extra, el departamento de Carmen Ortí quiere que se compensen dentro del curso escolar y no a final de junio, sino, en días laborables de Navidad o Pascua. Por eso, Educación ha fijado que aquellos municipios que tengan que recuperar días puedan retrasar el inicio de las vacaciones de Navidad, teniendo en cuenta que éstas han de comenzar, como mínimo, el 24 de diciembre (hasta ahora todos los centros solían acabar el 23 y en ocasiones el 22) y finalizar el 6 de enero. En el caso de la Pascua, el descanso deberá de ser, también cómo mínimo, desde el Jueves Santo hasta el día de San Vicente Ferrer.