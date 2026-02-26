Este es el medicamento que más cuesta encontrar ahora en las farmacias de Alicante

La falta de medicamentos sigue siendo un reto crítico para las farmacias de Alicante, un problema que se mantiene en 2026 y que afecta tanto a tratamientos de alta demanda como a terapias específicas. El desabastecimiento de fármacos es un fenómeno global y no exclusivo del sistema sanitario español, tal y como reflejan los datos del pasado ejercicio, en el que la falta de disponibilidad de fármacos y productos sanitarios creció un 8 %, con múltiples grupos terapéuticos afectados, destacando los antidiabéticos, los antibacterianos de uso sistémico y los antidepresivos.

El problema afecta tanto a medicamentos de alta demanda como a terapias específicas, entre las que, en este momento, aparecen los tratamientos hormonales con estrógenos para mujeres en la etapa de la menopausia en parches o spray transdérmico.

Así se recoge el III Informe sobre desabastecimientos de medicamentos elaborado por la compañía Luda Partners, una red que utilizan los boticarios para localizar fármacos disponibles en farmacias cercanas, reduciendo el impacto en los pacientes, aunque no eliminando por completo las dificultades. Se suma a otras opciones como la impulsada por los colegios de farmacéuticos FarmaHelp, con el mismo espíritu. Estas herramientas tecnológicas ayudan a las oficinas de farmacia que carecen de un fármaco a buscar dónde está disponible y enviar al cliente a la más cercana que lo tenga.

Problema global

Gracias a estas aplicaciones, unos 25.000 pacientes pudieron continuar sus tratamientos sin interrupciones en la provincia. Desde Luda Luis Martín Lázaro señala que “el desabastecimiento de medicamentos es un problema que afecta a todo el sistema sanitario y es necesario adoptar medidas que ayuden a paliar su impacto”. Asimismo, recalca que “la tecnología se ha convertido en una gran aliada para resolver problemas complejos, y el sector farmacéutico no es ajeno a esta realidad".

En la provincia, los tratamientos hormonales con estrógenos se han convertido en uno de los principales focos de desabastecimiento. Lenzetto, indicado para aliviar los síntomas de la menopausia derivados de la deficiencia de estrógenos, ha sido el medicamento con más incidencias comunicadas en estos dos primeros meses de 2026.

Esto ha generado un aumento de consultas en las farmacias alicantinas, donde muchas mujeres necesitan este tratamiento para controlar sofocos, sudoraciones nocturnas y cambios de ánimo. Faltan parches transdérmicos que facilitan esta terapia hormonal sustitutiva aunque la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios avisa en su página web de que existen otros medicamentos con el mismo principio activo y para la misma vía de administración.

Medicamentos en una farmacia de Alicante / Alex Domínguez / ALEX DOMINGUEZ

Calidad de vida

La prioridad de los farmacéuticos es garantizar que las pacientes puedan acceder a sus tratamientos sin interrupciones, con especial atención a los fármacos hormonales, cuyo desabastecimiento puede afectar directamente la calidad de vida. La combinación de tecnología, coordinación farmacéutica y políticas eficaces se perfila como la mejor vía para reducir el impacto de este problema estructural en la provincia.

Otros grupos terapéuticos también se han visto afectados en Alicante. Es el caso de los antidiabéticos, como Ozempic y Semeglee, que el pasado ejercicio registraron faltas recurrentes que parecen solucionadas, acaparando el 8 % de las faltas comunicadas.

Así como los antibacterianos, con problemas destacados en Furantoina (7 % de faltas); y los antidepresivos, liderados por Anafranil (5 % de faltas). En ambos casos sigue el desabastecimiento en algunas formulaciones. Esta situación refleja que ningún área terapéutica está exenta de sufrir problemas de suministro. En el caso de este último, falta en diversas presentaciones y puede solicitarse como medicamento extranjero.

Patologías variadas

Las redes tecnológicas de farmacias desempeña un papel clave para mitigar el impacto del desabastecimiento farmacéutico. Los profesionales informan a los pacientes sobre opciones disponibles y utilizan herramientas digitales para localizar medicamentos en establecimientos cercanos.

Esta situación refuerza la necesidad de implementar estrategias eficaces que permitan a los pacientes continuar sus tratamientos de la forma más rápida y cómoda posible. Una prioridad que cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que en otros países ya se han registrado consecuencias graves, incluso fatales, derivadas del desabastecimiento de medicamentos.

El sector insiste en que la solución pasa por medidas estructurales que mejoren la planificación de la producción y distribución de fármacos, de modo que se reduzcan las incidencias y se garantice la continuidad de los tratamientos.