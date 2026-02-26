113 millones de medicamentos dispensados en un año con el nuevo sistema digital

Las farmacias de la Comunidad Valenciana han suministrado en un año 113 millones de envases de medicamentos con el nuevo modelo de verificación digital. Este sistema sustituye al cupón-precinto físico como justificante de la dispensación y se empezó a introducir en la provincia de Alicante a finales de 2024.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha hecho balance de este año. El dirigente ha explicado que este sistema, basado en la captura del código DataMatrix y la verificación del identificador único del envase, “supone un avance muy relevante en trazabilidad, ya que permite identificar de forma unívoca cada medicamento dispensado, vinculándolo a una receta y a un paciente concreto”.

Así lo ha comentado en un acto en una farmacia en Mislata, al que también ha asistido Vicente J. Baixauli, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (Sefac), junto a representantes de los colegios oficiales de farmacia.

Identificador único

El sistema permite conocer el identificador único de cada envase dispensado, así como su lote y fecha de caducidad, lo que introduce mejoras sustanciales en los mecanismos de control y seguimiento de la prestación farmacéutica. Este nivel de trazabilidad facilita la adopción de actuaciones dirigidas ante incidencias de calidad, reforzando la seguridad del paciente y la eficiencia en la gestión sanitaria.

Según ha señalado Gómez “el hecho de disponer de toda esta información permite anticiparnos y actuar con agilidad ante cualquier posible alerta o situación clínica comprometida, como puede ser la retirada de algún lote concreto de un medicamento”.

“De hecho, gracias a este sistema, la Conselleria de Sanidad puede identificar en pocas horas a los pacientes afectados, el número de envases que han sido dispensados y en qué oficinas de farmacia, lo que facilita la labor de trasladar la advertencia a las personas afectadas y adoptar las medidas oportunas”, ha añadido.

Primera comunidad

El conseller ha puesto en valor que la Comunidad ha sido la primera y única comunidad de España en implantar el código digital en sustitución del cupón precinto en los envases de los medicamentos, una medida que ya está operativa en las 2.345 oficinas de farmacia de todo el territorio.

Cabe recordar que el programa se inició en septiembre de 2024 en Castellón con la implantación de este sistema digital en las cerca de 300 oficinas de farmacia que hay en esta provincia. En diciembre de 2024 se incorporaron al proyecto las más de 800 oficinas de farmacia de Alicante y en febrero de 2025 culminó la implantación del proyecto en las 1.240 oficinas de farmacia de Valencia.

La implantación del sistema digital basado en el código único DataMatrix, que sustituye al tradicional cupón-precinto en papel, ha generado un impacto significativo tanto en términos económicos como medioambientales, además de simplificar los procesos administrativos.

Este modelo permite eliminar tareas manuales históricamente asociadas a la facturación de recetas. En concreto, el sistema evita anualmente la impresión de aproximadamente 54 millones de hojas justificantes y la gestión física de toda esa documentación. Con el procedimiento anterior, cada año se movilizaban más de 72.500 cajas que almacenaban hasta 500 hojas con cupones-precinto recortados.

Ahorro económico

Asimismo, la transformación digital ha supuesto un ahorro económico directo de más de 650.000 euros para la Conselleria de Sanidad, derivado principalmente de la reducción del consumo de papel y de la eliminación de costes de almacenamiento y destrucción documental.

Para las oficinas de farmacia, la eliminación de cargas administrativas vinculadas al recorte y conformación documental representa igualmente una reducción relevante de costes operativos. Distintas estimaciones sectoriales sitúan este ahorro en 4,7 millones de euros anuales, cifra que, según valoraciones colegiales, podría alcanzar importes superiores.

Más allá del impacto económico, el nuevo modelo supone un avance en eficiencia operativa y sostenibilidad, al reducir de forma sustancial la burocracia, el uso de papel y la logística documental asociada al sistema tradicional.

La implantación del sistema de verificación digital se enmarca en la evolución tecnológica y normativa derivada de la serialización individualizada de envases establecida en la normativa europea.